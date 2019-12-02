Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора

4515

На стол Дмитрию Медведеву легло письмо с идей создать на базе фонда «Сколково» ИТ-интегратора для госорганов, который в отличие от коммерческих структур смог бы в полной мере придерживаться политики импортозамещения. При этом исследование топового рынка ИТ-интеграции в госсекторе показывает, что на нем и так есть безоговорочный лидер из числа госкомпаний.

Госинтегратор из «Сколково»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу и вице-премьеру Максиму Акимову «проработать и доложить предложения» относительно перспектив создания государственного интегратора в технопарке «Сколково».

Эта идея была преподнесена ему в письме от имени фонда «Сколково». По данным «Ведомостей», в документе говорилось о том, что сейчас российский рынок системной интеграции преимущественно поделен между десятком крупнейших интеграторов, которые зарабатывают на сотрудничестве с иностранными компаниями и не заинтересованы в импортозамещении. Запущенная им в пику «Сколково-интеграция» смогла бы создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их. Для этого нужно проработать законодательство под государственного интегратора и дать ему «временные» преференции.

По информации издания, Медведев 5 ноября 2019 г. наложил на письмо резолюцию: в идее «есть рациональное зерно». Ведомости сообщают, что пресс-секретарь Медведева подтвердил получение премьером описываемого письма и факт вышеупомянутых поручений. Представитель Акимова сообщил, что поручения получены, работа по ним ведется.

Автор письма — «самозванец»

Руководитель пресс-службы «Сколково» подтвердил «Ведомостям», что у фонда действительно есть план создать своего системного интегратора, но поручения премьер-министра стали для него сюрпризом.

Самопровозглашенный топ-менеджер «Сколково» убедил Медведева в рациональности создания интегратора для госорганов

Как оказалось, письмо Медведеву написал 36-летний Евгений Лифшиц — бывший вице-президент «Систематики», а в настоящий момент руководитель «Агентства по кибербезопасности» и член экспертного совета при комитете Госдумы по информационной политике. Он представился директором по стратегическому развитию технопарка «Сколково» и даже попросил Медведева предоставить ему возможность доложить лично о предлагаемых инициативах. Однако Лифшиц никогда не работал и не работает в технопарке, заверил представитель «Сколково», и такой должности в технопарке не существовало в принципе.

Эти факты Лифшиц «Ведомостям» подтвердил. «Когда я подписывал и отправлял это письмо, шли только переговоры о моем трудоустройстве в “Сколково”, — сообщил он. — Официально я еще не был назначен на должность, которую указал в письме, а письмо не было согласовано с руководством “Сколково”». Отправку письма он объяснил тем, что являлся «одним из основных идеологов» создания ИТ-интегратора. А написал письмо премьер-министру, чтобы «ускорить запуск проекта и обсудить, какими мерами правительство может его поддержать». Но когда Медведев дал резолюцию на это письмо, и в «Сколково» поступили поручения проработать проект, переговоры о найме «прекратились, назначение пока не состоялось».

Детали и подоплека проекта

Идея сделать государственного интегратора именно на базе технопарка «Сколково» возникла из-за того, что он, с точки зрения авторов инициативы, объединяет больше всего российских ИТ-решений, которые, с одной стороны, вместе могут выполнить большую часть ИТ-задач любого заказчика, с другой — по отдельности эти решения не всегда достаточно зрелые и самодостаточные, чтобы выйти на того же заказчика самостоятельно.

Пока «Сколково» больше работает над развитием и поддержанием стартапов-резидентов, но не решает проблему их вывода на российский рынок, говорит Лифшиц. Проект «Сколково-интеграция» должен решить эту проблему. Еще нет конкретных планов финансирования проекта, но для его запуска нужны лишь небольшая команда специалистов и деньги на ее поддержание, а при будущем расширении проекта не обязательно потребуются большие субсидии и госбюджеты, если заказов и клиентов будет достаточно для самоокупаемости, рассуждает он.

«Ведомости» отмечают, что Лифшиц и представители «Сколково» спорят о том, государственным ли интегратором будет «Сколково-интеграция». Лифшиц говорит, что идея была в том, что у интегратора не будет частных и коммерческих совладельцев и тогда проект государственный, это и позволит ему получить преференции от правительства. Руководитель пресс-службы фонда объясняет, что проект, который в тестовом режиме может быть запущен в 2020 г., не будет государственным, и речь не идет о создании для него специального режима — обсуждается появление коммерческого интегратора с клиентами из числа индустриальных партнеров фонда «Сколково».

Рынок против

В новом госинтеграторе нет необходимости, солидарны опрошенные «Ведомостями» президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, председатель совета директоров группы компаний «Аплана» Тагир Яппаров и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий: уже есть госинтеграторы, например НИИ «Восход» (а также госкомпания «Ростелеком» и структуры госкорпорации «Ростех»; — прим CNews). Они и так забирают существенную долю заказов. Господрядчики и так создают и поддерживают государственные информационные системы, отмечают Яппаров и Мацоцкий. Если государственный интегратор вступит в борьбу с частниками на рынке, где 60–70% заказа так или иначе зависит от государства, то история может плохо кончиться, предупреждает Макаров. Госструктура за счет административного ресурса вытеснит частные компании с рынка, а из-за отсутствия конкуренции упадет уровень всей отрасли.

Крупные интеграторы и так не стараются фокусироваться на иностранных решениях, уверен Мацоцкий: часто они продают собственные решения. А проблема импортозамещения не в том, что интеграторы не хотят внедрять российский софт, а в нехватке конкурентоспособных отечественных решений, добавляет директор департамента Softline по работе с государственными организациями Игорь Лейпи. Нельзя заставить заказчика перейти на незрелый продукт — в крайнем случае его купят для галочки и просто не будут использовать, скептичен Яппаров.

Что происходит на рынке госинтеграции сейчас

О том, как распределены силы на рынке системной ИТ-интеграции для госорганов, определенные выводы можно сделать по последнему ежегодному исследованию CNews Analytics ста крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2018 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ. Большая часть представленных в нем проектов относится именно к интеграции.

Главным выводом этого исследования стал факт того, что свыше трети бюджета крупнейших госзакупок ИКТ — 22,63 млрд руб. из 65,97 млрд руб. — захватил «Ростелеком». Эта госкомпания уже давно переросла уровень просто оператора связи и по сути является госинтегратором, причем как раз с множеством государственных преференций — далеко не всегда «временных». Из таблицы рейтинга видно, что большую часть из своих 16 подрядов в первой сотне «Ростелеком» получил в статусе единственно возможного поставщика.

В частности, «Ростелеком» по факту выступает бессменным и единственным исполнителем работ как по развитию, так и по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства с 2009 г., ежегодно получая за свои услуги миллиардные контракты.

Исходя из рейтинга 2018 г. можно сделать вывод, что в первой тройке лидеров по суммам соглашений в принципе нет истинно частных компаний. В 2018 г. на втором месте по сумме соглашений расположился «Гознак», получивший за подряды у МВД и Казначейства 7,46 млрд руб. Третье место у Главного научного инновационного внедренческого центра (ГНИВЦ) — основного подрядчика ФНС. За ним осталось девять контрактов на 3,88 млрд руб.

Лишь четвертое место у частной «ОТР 2000» — шесть контрактов на 3,32 млрд руб. Пятое место у «Мегафона» — один контракт на 3,23 млрд руб. И наконец шестое место у «ИБС экспертизы» — пять контрактов на 2,69 млрд. Остальные фигуранты рейтинга от них существенно отстают.

Кроме того, в таблице рейтинга на 18 и 85 строках можно найти контракты Казначейства и Пенсионного фонда, доставшиеся «Национальному центру информатизации» — структуре «Ростеха», а на 33 и 86 строках — контракты Пенсионного фонда, отошедшие подконтрольному госбанку ВТБ интегратору «Техносерв». Упоминавшийся выше НИИ «Восход» забрал два контракта Минкомсвязи с 24 и 52 строк списка.

