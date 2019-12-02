Intel продала Apple модемный бизнес с «убытком в несколько миллиардов долларов»

Продажа части модемного бизнеса компании Apple обернулась для Intel потерями, исчисляемыми миллиардами долларов. В Intel уверены, что во всех ее бедах виновата компания Qualcomm – крупный поставщик модемов для смартфонов, замешанный в антимонопольном расследовании по части нечестной конкуренции.



Кто виноват

Компания Intel обвинила производителя мобильных процессоров Qualcomm в том, что тот вынудил ее уйти с рынка модемов для смартфонов. По словам представителей Intel, на фоне давления Qualcomm компания была вынуждена пойти на крайние меры и продать свой бизнес по производству модемов для смартфонов. Покупателем, как сообщал CNews, выступила компания Apple, предложившая Intel ровно $1 млрд, а сама сделка состоялась в июле 2019 г. Напомним, что Apple модемный бизнес Intel потребовался, чтобы обеспечить себе независимость от других производителей модемов для своих смартфонов iPhone и планшетов iPad.

Представители Intel отметили, что продажа части модемного бизнеса повлекла для компании «многомиллиардные» потери. Точные суммы никто не назвал, как и причину, по которым Intel понесла (или понесет в будущем) эти убытки.

«Мы инвестировали миллиарды (долларов), приобрели две компании, приняли на работу тысячи сотрудников и в итоге разработали инновационные продукты мирового уровня. Теперь они используются в новых смартфонах Apple, включая дебютировавший в 2019 г. iPhone 11. Но когда все работы были завершены, Intel не сумела преодолеть искусственные барьеры, создаваемые Qualcomm и мешающие честной конкуренции. Как итог, Intel была вынуждена покинуть рынок в 2019 г.», – сказал в своем блоге главный юрисконсульт Intel Стивен Роджерс (Steven Rodgers).

5G-модем Intel

Свое заявление Intel подкрепила судебным иском, который подала в Девятый Окружной апелляционный суд США. Выбор инстанции был сделан не случайно – по данным агентства Reuters, именно в этом суде в настоящее время рассматривается решение по антимонопольному делу Федеральной торговой комиссии США (FTC) против Qualcomm. Иск Intel напрямую связан с этим делом – чипмейкер обвиняет ее в давлении и нечестной конкуренции. Апелляционное производство начнется в январе 2020 г.

Дело против Qualcomm

Решение суда по иску FTC против Qualcomm, в настоящее время рассматриваемому в апелляционном суде, было принято в мае 2019 г. Суд принял сторону истца и постановил, что практика лицензирования патентов Qualcomm, в том числе и компании Apple, повлекла за собой монополизацию ею рынка модемов для мобильных устройств.

В частности, в мае 2019 г. выяснилось, что Apple была готова заплатить Qualcomm $4,7 млрд, лишь бы получить от нее 5G-модемы. Стороны даже подписали все необходимые для этого бумаги, в итоге Qualcomm получила крупного клиента на поставку модемов для доступа к сотовым сетям пятого поколения.

Intel практически моментально отреагировала на такой шаг конкурента – чипмейкер, в течение длительного времени поставлявший Apple модемы собственного производства, спустя несколько часов после заключении сделки между Apple и Qualcomm заявил, что уходит с рынка мобильных модемов с поддержкой 5G. Компания решила сфокусироваться на 4G и 5G-модемах для ПК и умных домашних устройств. Продажа части модемного бизнеса компании Apple стала развитием всей этой ситуации.

Qualcomm все отрицает

Реакция Qualcomm на заявления Intel вполне закономерна – компания полностью отрицает все ее обвинения, как и претензии со стороны Федеральной торговой комиссии. Чип-мейкер заручился поддержкой крупных американских ведомств, в том числе Министерством энергетики и Пентагоном.

Политики и военные встали на сторону Qualcomm и утверждают, что FTC и Intel не стоит давить на компанию, так как на рынке попросту нет столь же надежного, по их словам, поставщика 5G-модемов. Представители ведомств добавили также, что Qualcomm «будет невозможно заменить» в краткосрочной перспективе в случае его банкротства. Тут важно отметить, что массовое производство 5G-модемов собственной разработки ведет китайская компания Huawei – свой модем Balong 5000 она выпустила в январе 2019 г, а в сентябре 2019 г. она встроила его в свой топовый процессор Kirin 990. Однако правительство США с 2018 г. преследует Huawei, бездоказательно обвиняя ее в слежке за американскими гражданами и чиновниками.

Дополнительные иски против Qualcomm и будущее модемного бизнеса Intel

Intel пытается добиться справедливости в борьбе против Qualcomm не только в США. Она подала иски на эту компанию еще в нескольких странах мира, включая Китай (сумма иска составила $1 млрд), Южную Корею ($850 млн) и Тайвань ($773 миллиона). Дополнительно Intel обратилась в антимонопольные органы Европейского союза, подав против Qualcomm иск на $1,2 млрд.

В настоящее время Intel продолжает выпуск 4G-модемов для ноутбуков, однако, по данным портала TechSpot, она может свернуть их производство в обозримом будущем. На это косвенно указывает договор с тайваньским производителем сотовых модемов и мобильных процессоров MediaTek. В конце ноября 2019 г. стороны заключили партнерское соглашение по разработке 5G-модемов, предназначенных для установки в персональные компьютеры. В рамках партнерства Intel займется разработкой спецификаций будущих аппаратных решений, тогда как MediaTek будет разрабатывать и выпускать сами 5G-модемы.