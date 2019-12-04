У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью

Новый сбой в сотовой сети «Крымтелекома»

Сотовая сеть «Крымтелекома» пережила новый крупный сбой. По данным самой компании, в период с 3 по 26 ноября 2019 г. в сети была недоступна услуга передачи данных. Компания объясняет это работами по модернизации ПО. В сентябре в работе сотовой сети компании также был сбой, связанный с обновлением ПО, но более краткосрочный.

Сотовую сеть «Крымтелекома» лихорадит весь последний год. В декабре 2018 г. компания предупредила абонентов, что из-за работ по модернизации сотовой сети в ней возможны сбои. В реальности абоненты практически не могли воспользоваться услугами, включая регистрацию в сотовой сети.

В феврале проблемы не прекратились, и компания пошла на беспрецедентный шаг, прекратив взимать плату с абонентов. Ситуация разрешилась только к августу 2019 г. Абонентам в качестве компенсации был предоставлен 1 ТБ интернет-трафика. Таким образом, из 12 последних месяцев сотовая сеть компании не работала стабильно в течение девяти месяцев.

Национализированное оборудование «Киевстара» и скрытные китайские поставщики

«Крымтелеком» был создан в 2014 г. властями Республики Крым после воссоединения полуострова Крым и России. Местные власти национализировали имущество, имевшееся на полуострове у украинских телекоммуникационных компаний – основного на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком» и оператора мобильной связи «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon). Это оборудование было передано «Крымтелекому», который на его базе построил фиксированную и мобильные сети.

У абонентов «Крымтелекома» проблемы со связью наблюдаются в течение последних девяти месяцев

Схожая ситуация сложилась и в городе федерального значения Севастополь, находящемся на том же полуострове Крым, но являющимся отдельным субъектом федерации. Местные власти создали собственного оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком», которому было передано оборудование «Укртелекома» и «Киевстара». Также «Севастополь-Телеком» совместно с московским системным интегратором «АйТи-Прогресс» создал собственного сотового оператора «Севтелекомсвязь» (торговая марка «Севмобайл»).

До 2014 г. украинские сотовые операторы стандарта GSM (относится ко второму поколению сотовой связи), включая «Киевстар», не имели ни сетей третьего поколения сотовой связи (3G, стандарт UMTS), ни сетей четвертого поколения (4G, стандарт LTE). Соответственно, оборудование, доставшееся крымским операторам, поддерживало только сеть GSM. При этом его производитель шведский Ericsson не стал сотрудничать с новыми операторами.

Для запуска современных сетей связи крымским операторам нужен был новый поставщик оборудования. Бывший вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский ранее говорил, что таковым стал китайский Huawei. Также, по информации источника CNews, знакомого с крымским телекоммуникационным рынком, в некоторых районах «Крымтелеком» использует оборудование другого китайского поставщика – ZTE.

Многомесячный сбой из-за конфликта с вендором

Сбои в работе крымских сотовых операторов начались осенью 2018 г. В октябре один день не работала сеть «Севмобайла». Источники CNews на крымском телекоммуникационном рынке рассказывали, что причиной стал конфликт с Huawei, который из-за долгов обнулил лицензию на свое ПО. Но, как писало сообщество «Мобильная связь в Крыму», расположенное в социальной сети «Вконтакте», руководство компании задействовало «свои связи в Москве», и работа сети восстановилась.

Сбой, начавшийся в декабре 2018 г. в сети «Крымтелекома», источники CNews также связывали с задолженностью перед Huawei и ZTE, обнулившими лицензии на свое ПО. В тот раз быстро решить проблемы не удалось. В российских представительствах ZTE и Huawei ситуацию не комментировали.

Влиятельные владельца «Крымтелекома»

Нынешний сбой в сети «Крымтелеком» выглядит странно. С конца 2018 . у оператора новый владелец – на приватизационном аукционе его за 998 млн руб. приобрела «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), владеющая также рядом санаториев в Крыму.

Владельцем УКИП тогда был бывший главный командующий Ракетными войсками России Владимир Зарицкий. Позднее УКИП перешел к компании «Фин-Партнер», управляющей закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Между тем, в мае 2019 г. коммерческий директор «Крымтелекома» Олег Полосов говорил, что за его компанией стоит инвестор, участвовавший в запуске федеральных мобильных сетей в России.

Участники крымского телекоммуникационного рынка считают, что за УКИП стоят братья Аркадий и Борис Ротенберги и телекоммуникационный предприниматель Евгений Ройтман. Ройтман известен тем, что связанные с ним фирмы получали частоты с целью дальнейшей перепродажи. Среди покупателей частот значились «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), оператор фиксированной связи Golden Telecom (в 2008 г. был приобретен «Вымпелкомом») и WiMAX-оператор «Скартел» (торговая марка Yota, сейчас принадлежит «Мегафону»).

Косвенно данная информация подтверждается тем, что Зарицкий работал замгендиректора в принадлежащей Ройтману «Инновационной корпорации «Технопром». А нынешний владелец УКИП - «Фин-Партнер» - находится в залоге у принадлежащего братьям Ротенбергам Мособлбанка. Однако Ройтман, «Мособлабанк» и представитель братьев Ротенбергов связь с УКИП и «Крымтелеком» опровергают.

«Крымтелеком» может забрать абонентов МТС

В то же время крымский телекоммуникационный рынок стоит на пороге больших перемен. Де-факто со времен присоединения к России основным сотовым оператором на полуострове является российская МТС, хотя формально данная компания в Крыму не работает. До середины 2014 г. в Крыму работала украинская «дочка» МТС (сейчас называется «ВФ Украина» и использует бренд Vodafone).

Затем украинская компания ушла с полуострова, передав свое оборудование новому оператору – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile). Владельцем этой компании участники рынка считают ливанского предпринимателя Пьера Фатуша, который является партнером МТС по армянскому сотовому оператору Vivacell (ранее имел аналогичное название – «К-Телеком»).

С середины 2014 г. на полуострове стали продаваться SIM-карты российского МТС. Формально они приписаны к Краснодарскому краю и в Крыму находятся в роуминге – сначала в сети украинского МТС, затем в сети «К-Телеком». Однако роуминговая наценка с их пользователей не взимается, в связи с чем такие SIM-карты стали пользоваться большой популярностью у жителей и гостей полуострова. По неофициальным данным, за пять лет на полуострове было продано порядка 2 млн таких SIM-карт.

Сейчас в Крыму распространяются слухи о том, что на полуострове нельзя будет приобретать SIM-карты МТС, равно как переоформлять их или восстанавливать в случае утери. Информацию об уходе «материковых операторов» подтвердил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик. По его словам, «материковые операторы» собирали деньги с крымчан, но не инвестировали в развитие связи на полуострове. С 2020 г. все жители полуострова будут обслуживаться у «местных операторов».

Министр информационной политики, информации и связи связи Республики Крым «Сергей Зырьянов» информацию об уходе МТС опроверг. Однако он сообщил о существовании рабочей группы, которая на федеральном уровне прорабатывает вопрос о введении в Крыму процедуры MNP (переход к другому сотовому оператору с сохранением номера). Такая процедура, по словам министра, позволит крымчанам перейти к «местным операторам» с сохранением номера.

При этом MNP работает в Крыму, как и во всех регионах России, но только внутри региона. Изменение же нормативной базы может потребоваться с целью обеспечения MNP между Краснодарским краем, к которому приписаны крымские SIM-карты МТС, и Республикой Крым вместе с Севастополем. В МТС ситуацию не комментируют.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке Крыма говорит, что крымских абонентов МТС с сохранением номера переведут в сети «Крымтелекома» и «Севмобайла». Якобы могущественные владельцы «Крымтелекома» смогли пролоббировать такое решение. Последние же технические проблемы в сети «Крымтелекома» могли быть связаны с работой по увеличению емкости сети, полагает источник CNews: сейчас «Крымтелеком» вместе с «Севмобайлом» обслуживают лишь 30 тыс абонентов.