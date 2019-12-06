США назначили за «российского хакера» рекордную награду в истории киберпреступлений

Власти США совместно с Великобританией ведут расследование против российской хакерской группировки Evil Corp., в течение 10 лет взламывавшей банки по всему миру. За информацию о ее лидере предложена награда в $5 млн.

Миллионы за российского хакера

Госдеп США предложил награду в $5 млн за сведения, которые помогут арестовать российского хакера – 32-летнего Максима Якубца. Министерство юстиции США обвиняет его в связи с российской хакерской группировкой Evil Corp., называя Максима Якубца ее лидером. Аналогичного мнения придерживается американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Лидера хакерской группировки также подозревают в связях с российским правительством – представители ведомства предполагают, что он мог работать на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в 2017 г.

Также в сообщении Госдепа упоминается 38-летний Игорь Турашев. По оценке Минюста США, он является ближайшим помощником Максима Якубца, однако за информацию о нем награда не предложена.

$5 млн – это крупнейшая в истории киберпреступлений награда за сведения о хакерах и самая крупная сумма, которую кто-либо предлагал за поимку именно российского киберпреступника. До сегодняшнего дня рекордсменом в этом плане был Евгений Богачев, за информацию о котором власти США, как сообщал CNews, еще в 2015 г. предлагали $3 млн.

Санкции США в борьбе с хакерами

Одновременно с предложением госдепартамента США о награде за помощь в поимке Якубца и Турашева американское министерство финансов включило их в свой санкционный список. В общей сложности он включает 17 человек и семь компаний, подозреваемых в киберпреступлениях, и все они в той или иной степени связаны с Россией. В числе подозреваемых значится и некий 33-летний Артем Якубец, с очень высокой долей вероятности являющийся братом Максима Якубца – у обоих идентичные отчество и место рождения.

Власти США предлагают миллионы долларов всего за одного хакера

По словам представителей Минфина, санкции введены исключительно с целью обнаружения и ареста всех членов группировки Evil Corp. и тех, кто имеет к ней отношение. Такой интерес к горстке киберпреступников у американских властей возник на почве чрезмерно крупных доходов, получаемых ими от своей нелегальной деятельности.

В сообщении ведомства сказано, что всего один компьютерный вирус Dridex, распространяемый Evil Corp., позволил группировке похитить свыше $100 млн у нескольких сотен банков, расположенных в 40 странах мира. В первую очередь Минфин США беспокоится именно об американских финансовых системах. «Данное вредоносное ПО нанесло многомиллионный ущерб американским и международным финансовым учреждениям и их клиентам», – отмечено в сообщении ведомства.

Британия заодно с США

Арестовать членов группировки Evil Corp. стремится и Великобритания, которая, по информации ТАСС, ведет расследование в отношении этих людей совместно с США. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) распространило официальное сообщение, в котором назвало Evil Corp. и лично Максима Якубца «самой серьезной угрозой для Великобритании в сфере киберприступности». Об этом напрямую заявила генеральный директор NCA Линн Оуэнс (Lynne Owens).

Оуэнс также отметила, что Якубец и его группировка нанесли Соединенному Королевству ущерб, оцениваемый в сотни миллионов фунтов стерлингов. Точную сумму она не назвала, сославшись на то, что едва ли NCA и британские власти смогут когда-либо оценить истинные ее размеры.

С чего все начиналось

По данным британских и американских властей, группа Evil Corp. была организована в 2009 г. когда Максиму Якубцу было 22 года, а Игорю Турашеву – 28 лет. Хакеры распространяли вирус Dridex в различных его модификациях на протяжении нескольких лет. У ФБР и NCA есть совместный опыт борьбы с этими киберпреступниками – в 2015 г. специалисты агентств вывели из строя ботнет, состоящую из зараженных компьютеров, распространявших Dridex в ряде стран мира. Спустя некоторое время сеть вернулась в строй.

В том же 2015 г. против Якубца и Турашева было заведено дело, рассматривающееся в суде Западного округа штата Пенсильвания. Вместе с ним в качестве ответчиков по этому делу проходят Максим Мазилов, Андрей Гинкул и Андрей Школовой, и вся информация по нему находится под грифом секретности по решению судьи. По состоянию на 6 декабря 2019 г. последний документ, относящийся к этому делу, был внесен в судебную базу США в феврале 2019 г.

Следует отметить, что Мазилов, Гинкул и Школовой, несмотря на определенную связь с лидерами Evil Corp., в санкционном списке минфина США на момент публикации материала не числились.