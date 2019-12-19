Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС

Правительство недовольно закупкой «Ростелекомом» китайских планшетов

Правительство обязало «Ростелеком» закупать планшеты для Всероссийской переписи населения только отечественного производства. Соответствующее решение было принято на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Как «Ростелеком» пытался купить планшеты для переписи населения

Всероссийская перепись населения будет проведена Росстатом в 2020 г. Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг по закупке для нужд переписчиков программно-аппаратных комплексов (ПАК), состоящих из планшетов с предустановленным специализированным ПО для сбора информации о населении.

В соответствующем постановлении Правительства говорилось, что планшеты для переписчиков должны работать на операционной системе, включенной в Реестр отечественного ПО. Единственной мобильной операционной системой в данном реестре является «Аврора» (бывшая Sailfish), разработчиками которой выступают подконтрольные «Ростелекому» компании «Открытая мобильная платформа» и «Вортон».

Правительство обязало «Ростелеком» отменить итоги конкурса на закупку планшетов с ОС «Аврора»

Для переписи подходят только отечественные планшеты

Затем «Ростелеком» объявил конкурс на закупку 360 тыс. планшетов общей стоимостью не более 5,76 млрд руб. Его победителями стали компании «Тегрус» (входит в группу Merlion) и «Центр дистрибуции» (входит в VPP Group). Потенциально каждый из двух победителей должен иметь возможность поставить «Ростелекому» всю требуемую партию.

Насколько подорожает закупка из-за отечественных производителей

Все участники конкурса предлагали продукцию производства КНР. Как пишет агентство «Интерфакс», после проведения конкурса российские производители пожаловались на намерение использовать в национальной переписи китайские планшеты. Правительство с этим согласилось, и «Ростелекому» придется объявить новый конкурс с измененными условиями закупки.

При этом российские производители должны будут обеспечить гарантию на поставляемые устройства сроком не менее двух лет. В то же время один из собеседников агентства добавляет, что решение закупать планшеты только у отечественных производителей приведет к удорожанию стоимости закупки на 2,3 млрд руб. – то есть до примерно 8 млрд руб.

Необходимые деньги, возможно, будут выделены из Резервного фонда Правительства. Сейчас в едином реестре российской радиоэлектронной продукции присутствуют четыре производителя планшетов: «Аквариус», НПП «Ителма», «Деловой офис» (торговая марка iRu, входит в группу Merlion) и «Крафтвей».

Представители «Ростелекома» от комментариев отказались, в Merlion и VPP Group к моменту публикации не ответили на запросы CNews. Источник, знакомый с ситуацией вокруг обсуждаемой закупки, подтвердил CNews, что итоги конкурса на закупку планшетов для переписи будут отменены: соответствующее решение, по его словам, пролоббировал Минпромторг.