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«Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro

ПО Бизнес Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Денис Воейков

«Галактика» перевела на российскую СУБД Postgres Pro свою систему управления промышленными активами и надежностью (ЕАМ). Разработчики провели совместное тестирование полученной связки и остались удовлетворены показателями производительности.

«Галактика EAM» — на Postgres Pro

Корпорация «Галактика» перевела свою автоматизированную систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional — разработчика решений на открытой СУБД PostgreSQL. Должную производительность работы связки из двух российских продуктов их создатели подтвердили в ходе совместного нагрузочного тестирования.

Испытания проводились с использованием новой компоненты системы управления базой данных Postgres Pro — встроенного пула соединений, резко увеличивающего возможное количество одновременно обрабатываемых клиентских сессий. При пиковых нагрузках от 5 тыс. одновременно работающих пользователей система «Галактика EAM» обработала за сутки более 100 млн документов, совершая операции по поиску, открытию, корректировке, созданию и сохранению новых документов в базе данных.

Как отметил в разговоре с CNews вице-президент «Галактики» Александр Бургардт, ранее система ЕАМ работала с СУБД Oracle и MS SQL. Компания в долгосрочной перспективе планирует адаптировать под Postgres Pro все свои продукты. В частности, под российскую СУБД ранее уже состоялась адаптация системы ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). Далее наступит очередь для AMM (Advanced Manufacturing Management, система сквозного управления производственными и обеспечивающими процессами).

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«Галактика ЕАМ» переехала на Postgres Pro

Потенциальными заказчиками для ЕАМ на Postgres Pro Бургардт называет компании, которые переводят свои иностранные системы на отечественные. «Мы сейчас участвуем в программе выбора отечественной ЕАМ-системы в РЖД и в других организациях, — говорит он. — Наш ЕАМ на Postgres Pro работает не хуже чем на других иностранных СУБД, а по некоторым показателям и превосходит».

Длинная история проекта

Отметим, по собственным данным «Галактики», работы, связанные с обеспечением совместимости ее решений с PostgreSQL, стартовали еще в 2007 г., а в 2014 г. компания даже объявляла о повышении их приоритета.

В апреле 2018 г. в «Галактике» констатировали трансформацию проекта. По словам Геннадия Гацко, председателя совета директоров корпорации, ранее работа велась только с общедоступным решением на открытом коде. «Мы действительно планировали вывести продукт на рынок, но на определенном этапе при более глубоком тестировании стало понятно, что он не соответствует требованиям по эффективности непосредственно для наших клиентов, так как большинство наших заказчиков — это крупные холдинги и корпорации, — говорил тогда Гацко. — Поэтому эта работа была приостановлена. Сейчас мы проводим работу совместно с Postgres Professional по повышению быстродействия и устойчивости решений до такого же уровня, что и на базах западных аналогов».

В этой связи напомним, что Postgres Professional является российским вендором, разрабатывающем на открытой СУБД PostgreSQL свои готовые и поддерживаемые компанией решения для бизнеса и госструктур. В феврале 2017 г. «Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

На волне импортозамещения

Рост интереса к рынку разработки российских ИТ-решений в «Галактике» связывают с курсом государства на импортозамещение, однако отмечают, что реально этот тренд, появившийся в 2014 г., начал давать позитивные результаты лишь в 2017 г.

В компании полагают, что до этого все ограничивалось разговорами и запугиванием рынка грядущим жестким регулированием со стороны государства. И по факту это лишь увеличило объем продаж западных решений — госкомпании спешили закупиться зарубежным софтом впрок, опасаясь, что потом этого сделать уже не удастся.

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