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Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

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3 марта 2020 г. в Москве CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски».

3 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски».

Основные темы мероприятия:

Риски информационной безопасности становятся ключевыми для бизнеса. По оценкам Positive Technologies, число целенаправленных атак уже превысило количество массовых, и продолжает расти (59% во II квартале 2019 г.). При этом более половины всех киберпреступлений совершаются с целью кражи информации, а персональные данные — основной тип украденной информации в атаках на юридические лица (29%). Растет доля заражений вредоносным ПО среди государственных учреждений (62% против 44% в I квартале 2019 года).

Как реагирует рынок и государство на появление новых киберугроз? Как проактивно защитить бизнес от кибератак? Что планируют делать разработчики средств безопасности? Будем искать ответы на эти вопросы вместе с экспертами на предстоящей конференции.

Рынок информационной безопасности в России

  • Западные компании сдают позиции на российском рынке ИБ?
  • Закрывают ли российские технологии все направления ИБ?
  • Какими компетенциями должен обладать специалист по ИБ?
  • Цифровая экономика, как акселератор развития рынка ИБ.

Новые угрозы

  • Мобильные приложения становятся главной целью злоумышленников.
  • Уязвимость экосистем: как сократить риски в цепочке и обезопасить всех участников?
  • Как противостоять комбинированным атакам: реальные практики.
  • Обеспечиваем безопасность при внедрении новых технологий: облака, искусственный интеллект, роботы, большие данные.

Инструменты и технологии

  • Искусственный интеллект: оружие в руках преступника или новый инструмент защиты.
  • SDP: защищаем облачную инфраструктуру.
  • Кому подходит SecaaS, безопасность как сервис?
  • Решения для безопасной разработки: найдет ли идея отклик на российском рынке?

Государство и ИБ

  • Как реализуются новые требования ЦБ РФ к защите информации банковских организаций.
  • Суверенный интернет: мы готовы опустить занавес?
  • Закон о КИИ: ход реализации, результаты, влияние на рынок.

Человеческий фактор в ИБ

  • ИБ на предприятии невозможна без вовлечения персонала.
  • Как сделать ИБ частью корпоративной культуры компании?
  • Враг вокруг: сотрудники, партнеры, подрядчики как угроза внутренней безопасности компании.
  • BYOD: как обеспечить безопасную работу на собственных устройствах сотрудников.

Приглашены для выступления:
Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Григорий Остапенко, начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Росстат;
Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамент информационных технологий г.Москвы;
Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;
Алексей Калинкин, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР;
Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;
Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК;
Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям, банк «Тинькофф»;
Дмитрий Ермаков, вице-президент, Райффайзенбанк;
Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ, FESCO;
Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-Информ»;
Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;
Юрий Лысенко, начальник Управления информационной безопасности, Металлинвестбанк ;
Лев Варназов, директор по ИБ, «Донстрой»;
Владимир Журавлёв, директор Департамента информационной безопасности, банк «Открытие»;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская Биржа»;
Александр Гущин, руководитель направления по информационной безопасности, «РСХБ-Страхование жизни»;
Илья Борисов, Менеджер по информационной безопасности регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp ;
Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;
Сергей Путин, директор по ИТ, Росводоканал.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ и ИБ, а также поставщиков решений ИБ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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