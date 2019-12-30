Samsung потратит $116 млрд на борьбу с главным мировым чипмейкером TSMC

Миллиардные инвестиции в контрактное производство чипов

Samsung планирует в течение следующего десятилетия вложить $116 млрд в контрактное производство микросхем, чтобы одолеть своего главного конкурента – тайваньскую TSMC, и стать мировым лидером в данной сфере, пишет Bloomberg. $64 млрд пойдут на исследования и разработку (R&D), а оставшиеся $69 млрд будут потрачены на расширение производственных мощностей, что также позволит создать 15 тыс. новых рабочих мест.

Инвестиции в производство будут направлены на освоение процесса экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV, Extreme Ultraviolet Lithography), применение которого позволит Samsung перейти на технологический процесс 5 нм, а позднее и на более современные.

«Такие компании, как Amazon, Google и Alibaba, которым не хватает опыта в дизайне чипов, стремятся создавать их по собственным концептуальным идеям для повышения качества услуг, – цитирует Bloomberg слова вице-президента Samsung Юн Чон Шика (Yoon Jong Shik). – Я думаю, что это принесет значительный прорыв в нашем бизнесе».

Samsung потратит $116 млрд на развитие контрактного прозводства микрочипов

Как отмечает издание, внедрение технологии EUV станет самым затратным и рискованным апгрейдом производственной инфраструктуры в истории южнокорейской корпорации. К примеру, одна фотолитографическая установка с поддержкой EUV производства нидерландской ASML стоит $172 млн. На новой фабрике Samsung в южнокорейском Хвасоне, ввод в эксплуатацию которой намечен на февраль 2020 г., такие устройства закупаются десятками, чтобы обеспечить Samsung возможность первыми начать производство чипов по 5-нм техпроцессу.

Ожидается, что TSMC и Samsung достигнут 5 нм в 2020 г. и будут конкурировать на рынке контрактного производства микросхем почти исключительно друг с другом.

Доминирование TSMC

Сегодня рынок контрактного производства микросхем, по данным Bloomberg, оценивается в $250 млрд в год. Главным игроком на нем с долей более 50% является тайваньская TSMC, Samsung же контролирует лишь около 18%.

Samsung до 2014 г. был эксклюзивным производителем процессоров Apple серии A (вплоть до чипа A7), которые используются в смартфонах iPhone. Позже часть обязательств по производству на себя взяла TSMC, которая в 2016 г. полностью вытеснила корейскую компанию.

Samsung собирается тратить около $10 млрд в год на оборудование, исследования и разработки в ближайшие десять лет, однако планы TSMC не менее амбициозны: капитальные затраты тайваньского гиганта в текущем и следующем году, согласно информации Bloomberg, составят около $14 млрд в год.

Шансы для Samsung

По мнению Грега Роа (Greg Roh), старшего вице-президента Hyundai Motor Securities, у корейского гиганта с есть прекрасная возможность увеличить свою долю на рынке, предложив более низкие цены и оптимальные сроки поставки, пока TSMC чрезвычайно занята выполнением массы заказов, «свалившихся» на нее в преддверии эпохи сетей 5G. Кроме того, у Samsung есть шанс потягаться за лидерство на рынке датчиков изображений. Японская корпорация контролирует 51% рынка сенсоров камер и не справляется с постоянно растущим спросом на этот вид продукции.

В Samsung полагают, что у компании есть важное конкурентное преимущество – наличие опыта по созданию как самих чипов, так и устройств, в которых они используются. То есть в компании хорошо понимает, что именно нужно клиентам. Другой «козырь» южнокорейского гиганта – наличие технической возможности производства модулей, включающих одновременно и набор системной логики, и оперативную память, в результате чего изделие получается более компактным и энергоэффективным.



По мнению аналитика Trendforce Криса Хсю (Chris Hsu), успех контрактного полупроводникового бизнеса Samsung во многом будет зависеть от того, удастся ли компании убедить своих клиентов из числа производителей потребительской электроники в том, что она не собирается копировать их наработки и использовать в собственных устройствах, которые затем будут конкурировать с конечной продукцией заказчика.



Как отмечает Bloomberg, чтобы привлечь новых клиентов, топ-менеджеры Samsung колесят по крупнейшим городам мира, выступая на различных мероприятиях и ведя переговоры с потенциальными заказчиками. Так, недавно компания объявила, что будет производить ИИ-чипы для китайской Baidu, 5G-модемы для Qualcomm, чипы Exynos с поддержкой 5G для китайского производителя смартфонов vivo, а также, по некоторым данным, графические чипы Nvidia по техцпроцессу 7 нм.