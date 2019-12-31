В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию

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Майнеры из Ингушетии повторно попались на воровстве электроэнергии для своей криптовалютной фермы. В первый раз их незаконное подключение обнаружили в октябре 2019 г., и после проверки и получения штрафа они предприняли вторую попытку сэкономить.



Попытка номер два

Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» обнаружили факт повторного незаконного подключения к электросетям для питания ферм по добыче криптовалюты в городе Сунжа (Ингушетия). В первый раз кража электроэнергии, как сообщал CNews, была выявлена в середине октября 2019 г.

Незаконное подключение было обнаружено в зоне функционирования филиала компании «Ингушэнерго». Представители компании не сообщают, кто связан с этим – та же группа лиц, что попалась два с половиной месяца назад, или на этот раз сэкономить на электричестве решили другие майнеры. Известно лишь, что адреса незаконных подключений полностью совпадают, и что факт кражи электричества был установлен в рамках рейда по взысканию задолженности за потребленный ресурс.

Суммарное количество незаконно потребленной энергии составило 32 тыс. кВтч. Сумма ущерба, по подсчетам специалистов, достигла 81 тыс. руб. Все эти киловатты потребил массив из 11 системных блоков, собранных исключительно с целью добычи криптовалюты.

Неотвратимое наказание

Как и в первом случае, криптомайнерам будет выставлен счет, по своим размерам в несколько раз превышающий 81 тыс. руб. – сумму, которую майнеры заплатили бы при подключении своей фермы через прибор учета (через счетчик). Итоговый размер счета на момент публикации материала установлен не был – известно лишь, что сумма будет рассчитана на основе максимально возможного потребления электричества фермой при работе в круглосуточном режиме с момента проведения последней проверки.

Если бы майнеры владели подобной фермой, ущерб от их деятельности был бы многократно выше

Дополнительно нарушителям будет выписан штраф, предусмотренный действующим законодательством. Его размер так же подлежит уточнению.

За выплатой манерами штрафа и погашением счета за электричество проследят правоохранительные органы Ингушетии, в ведение которых и было передано это дело. На самих нарушителей был составлен акт о безучетном потреблении, без каких-либо дополнительных протоколов.

Много наворовать не успели

Как долго майнеры «бесплатно» потребляли электроэнергию, представители «Россетей Северного Кавказа» не сообщают. Не исключено, что повторное подключение было осуществлено сразу после завершения первой проверки.

Однако в этот раз владельцы криптофермы украли заметно меньше энергии, чем в предыдущий – тогда им удалось потребить 161 тыс. кВтч на общую сумму, согласно среднему тарифу, действующему в Ингушетии, около 400 тыс. руб. Если рассчитывать по максимальному тарифу (4,27 руб. за кВтч на второе полугодие 2019 г.), сумма ущерба превысила бы 687 тыс. руб.

Но, несмотря на внушительный размер, ущерб, нанесенный этими майнерами, не стал рекордным для Ингушетии. В августе 2019 г. «Россети Северный Кавказ» выявили в республике еще одно несанкционированное подключение майнинг-фермы к электросетям – на этот раз неподалеку от сельского поселения Плиево. Владельцы этой фермы нанесли в десятки раз более серьезный ущерб – они украли электроэнергии на 130 млн руб.

Потенциальные печальные последствия

Незаконное подключение к электросетям в Ингушетии с целью добычи криптовалюты могло спровоцировать намного более серьезные последствия, нежели штраф и крупный счет за киловатты, особенно если их ферма размещалась в многоквартирном доме. С такими последствиями столкнулись жители многоквартирного дома в городе Артем (Приморье), сосед которых оборудовал логово для добычи криптовалюты на чердаке.

В чердачном помещении, прилегающем к его квартире, один из жильцов сделал незаконную перепланировку поле чего разместил там свою майнинговую ферму, подключавшуюся к, по меньшей мере, 15 блокам питания. Ферма работала в режиме нон-стоп и в итоге вызвала короткое замыкание, повлекшее за собой сильный пожар, распространившийся на жилые помещения и на крышу дома.

Пожар на 53 млн руб., вызванный предприимчивым майнером

Все эти события произошли в феврале 2019 г. Суммарный размер нанесенного майнером ущерба составил приблизительно 53 млн руб. Его криптоферма привела к полному выгоранию семи квартир (30 млн руб.) и повреждению общедомового имущества (23 млн руб.).

Отметим, что незаконный (да и законный тоже) майнинг наносит вред не только населению, но и природе. Как сообщал CNews, что добыча криптовалюты (не какой-то конкретной, а всех) превзошла по затратам энергии добычу золота и ряда других металлов. К примеру, на выработку $1 в биткоинах (самая востребованная криптовалюта в мире) необходимо 17 МДж. На $1 при добыче меди и золота приходится расход в 5 МДж. При этом биткоин пока еще в семь раз менее энергозатратен по сравнению с добычей алюминия. На получение этого металла расходуется 135 МДж энергии в пересчете на $1. В итоге майнинг провоцирует выброс миллионов тонн СО2 в атмосферу, который, как известно, в значительной степени ускоряет процесс глобального потепления.