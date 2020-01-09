Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу

Broadcom готова продать часть бизнеса Symantec, купленного ею менее полугода назад, консалтинговой компании Accenture. За последние несколько месяцев Accenture совершила 33 сделки по поглощению различных компаний на общую сумму на $1,2 млрд.

Очередной новый владелец Symantec

Консалтинговая компания Accenture заключила соглашение с корпорацией Broadcom о покупке подразделения Cyber Security Services (CSS), доставшееся ей с покупкой Symantec в августе 2019 г. В нем работают около 300 человек, а сам отдел занимается глобальным мониторингом и анализом угроз в реальном времени посредством собственной сети центров безопасности, а также предоставляет услуги по анализу угроз и реагированию на инциденты.

Сеть Cyber Security Services состоит из шести операционных центров. Они расположены в Австралии, Великобритании, Индии, Сингапуре, США и Японии. Сумма сделки между Accenture и Broadcom не раскрывается, все условия будут выполнены до конца марта 2020 г. «Получив Symantec CSS, Accenture сможет предоставить глобальному бизнесу одну из самых комплексных управляемых служб обнаружения и управления угрозами кибербезопасности», – отметила исполнительный директор Accenture Джули Свит (Julie Sweet).

Как Symantec оказалась у Broadcom

Broadcom вела переговоры с Symantec о поглощении еще в первой половине 2019 г. О переходе переговоров между сторонами в активную стадию стало известно в начале июля 2019 г., и на тот момент сумма сделки оценивалась более чем в $15 млрд, Broadcom изъявила желание купить всю компанию целиком, однако на тот момент стороны не пришли к соглашению в вопросе итоговой стоимости, и переговоры было решено отложить.

Второй этап обсуждения условий сделки начался в первых числах августа 2019 г. Broadcom отказалась от идеи по приобретению всех активов Symantec – вместо этого она согласилась выкупить у нее лишь корпоративное подразделение (Enterprise Security).

Symantec в очередной раз сменила владельца, пусть и частично

На этот раз стороны пришли к соглашению, о чем было объявлено 9 августа 2019 г. Сумма сделки составила $10,7 млрд, и вместе с частью Symantec Broadcom получила права на ее название. У самой Symantec остается лишь потребительское подразделение Consumer Cyber Safety, которое создает продукты для личного пользования, и вследствие того, что права на бренд Symantec перешли к Broadcom, компания была переименована в NortonLifeLock.

Все, что осталось от Symantec в результате сделки с Broadcom, привлекло внимание компании McAfee, занимающейся вопросами кибербезопасности. По информации The Wall Street Journal, в декабре 2019 г. она сообщила о своем желании выкупить конкурента со всеми его активами.

На момент публикации материала не McAfee не предпринимала попытки поглотить NortonLifeLock. Интерес к компании также проявляют частные инвестиционные фирмы Permira и Advent International, которые хотят совместно предложить за нее $16,4 млрд.

Поглощение за поглощением

Сделка с Broadcom по приобретению Cyber Security Services не стала для Accenture единственной за последние месяцы. В течение всего 2019 финансового года компания провела целую серию поглощений – число приобретенных ею за этот период компаний и подразделений исчисляется десятками.

За указанный срок Accenture провела 33 сделки по поглощению, затратив на это, в общей сложности, $1,2 млрд. Большинство компаний имели отношение к сегменту кибербезопасности, в том числе Deja vu Security, iDefense, Maglan, Redcore, Arismore и FusionX. По словам представителей Accenture, все это демонстрирует приверженность компании финансированию и внедрению инновационных решений для анализа угроз и кибербезопасности. Следует отметить, что размер суммы, затраченной Accenture на поглощение, приблизительно в 10 раз меньше суммы, в которую Broadcom обошлась покупка части Symantec.

Сама компания Accenture была основана в 1989 г. По состоянию на декабрь 2019 г. в компании работало свыше 500 тыс. человек.

Accenture занимается поглощением компаний на протяжении многих лет. К примеру, в октябре 2009 г. она завершила поглощение сервисного подразделения Symbian, принадлежавшего Nokia. Accenture заявила тогда, что это приобретение позволит повысить эффективность обслуживания клиентов, оптимизировать процессы тестирования и планирования, и в целом укрепит аутсорсинговое направление бизнеса. Отметим, что в 2012 г. разработчики операционной системы Symbian, которые в результате сделки были переведены в штат Accenture, начали массово увольняться по причини недовольства новым работодателем. Тогда уволились более трети всех сотрудников, работавших над поддержкой этой ОС.