Власти выделили 3 миллиарда на льготный лизинг «железа» и ПО

ГТЛК в контуре нацпрограммы «Цифровая экономика»

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) сообщила о получении 3 млрд руб. бюджетных средств в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Средства выделены на поддержку «Программы льготного лизинга цифровых активов» ГТЛК, направленной на лизинг цифровой техники и софта по льготным условиям для предприятий ключевых направлений экономики, социальной сферы и госучреждений.

Ожидается, что общий объем некоммерческих лизинговых сделок по этой программе в 2020-2024 гг. составит более 10 млрд руб. Финансирование подготовленной в ГТЛК программы льготного лизинга цифровых активов будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников. Преимущество будет отдано решениям на базе отечественных разработок, что «позволит российским предприятиям к 2024 году расширить рынок применения своих разработок», говорится в заявлении компании.

В ГТЛК также планируют к 2021 г. довести долю закупок отечественного ПО до уровня не менее 85%. Согласно отчету компании по итогам 2019 г. доля закупок российского ПО и услуг по их внедрению, сопровождению и поддержке уже достигла 87,6%.



Льготный лизинг с импортозамещением

Согласно информации ГТЛК, полученные компанией бюджетные инвестиции предполагается направить на покупку оборудования с ПО, телекоммуникационного цифрового оборудования, программно-аппаратных комплексов и инженерных систем, с акцентом на внедрение российских решений.

Объем сделок по программе составит более 10 млрд руб. за пять лет

Ожидается, что кроме экономического эффекта для производителей и разработчиков, программа льготного лизинга позволит решить потребности отечественной экономики в цифровой техники и ПО.

В 2019 г. ГТЛК закупала российские серверные и пользовательские операционные системы, офисное ПО и др. По данным компании, на сегодняшний день импортозамещение достигло 100% по антивирусному ПО, внедрена отечественная система резервного копирования.

О «Государственной транспортной лизинговой компании»

ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией России. Ее единственным акционером является государство в лице Министерства транспорта России. На 1 октября 2019 г. объем лизингового портфеля ГТЛК составлял 1,029 трлн руб., активы по МСФО по данным на 30 июня 2019 г. превышали 597 млрд рублей.

ГТЛК специализируется на поставках в лизинг воздушного, водного и железнодорожного транспорта, пассажирского транспорта, автомобильной и спецтехнику для российских транспортных предприятий, инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры России.