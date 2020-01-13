РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС

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РЖД первыми среди госкомпаний массово внедрят в своих подразделениях компьютерную технику на «Эльбрусах». На 15 тыс. ПК с этими чипами выделено свыше 1 млрд руб. Это станет крупнейшей в России закупкой ЭВМ на отечественных процессорах.

Крупнейшая закупка ПК на «Эльбрусах»

Как выяснил CNews, Российские железные дороги (РЖД) готовы потратить 1,08 млрд руб. на 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением одной из российских ОС на ядре Linux. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора поставки в тематическом тендере, объявленном железнодорожным монополистом 30 декабря 2019 г. в формате электронного аукциона.

Заявки от претендентов будут приниматься до 23 января 2020 г. Торги намечены на 5 февраля. Передать заказчику оборудование победителю будет необходимо до 25 мая 2020 г., хотя общий срок исполнения договора истечет только в октябре.

География поставки ПК охватывает 230 подразделений РЖД по всей России: информационно-вычислительные центры, дирекции вокзалов, связи, тяги, пассажирских обустройств, инфраструктуры, моторвагонного подвижного состава, здравоохранения, управления движением, по ремонту тягового подвижного состава, по тепловодоснабжению, по эксплуатации зданий и сооружений, по капитальному строительству, центры фирменного транспортного обслуживания, управления телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственные центры и т. д.

Силами РЖД стартовала крупнейшая закупка техники на «Эльбрусах»

На момент выхода материала в пресс-службе РЖД ответить на вопрос CNews о том, какого уровня работники какие классы задач будут решать на приобретаемом оборудовании, не смогли.

В компании МЦСТ, разрабатывающей линейку процессоров «Эльбрус», подтвердили CNews, что в данном случае речь идет о первой в новейшей истории России масштабной закупке техники на отечественных чипах компанией с госучастием (регулируется ФЗ-223), а не министерством или ведомством (регулируется ФЗ-44). Кроме того, речь идет о крупнейшей поставке оборудования на «Эльбрусах», о которой в принципе на сегодня известно в МЦСТ.

Некоторые подробности

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в состав закупаемых персональных компьютеров войдут системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюймов, клавиатура, мышь, кабели питания. Максимально возможная цена такого комплекта составит 72 тыс. руб.

В номенклатуре поставки конкретная модель процессоров «Эльбрус» не прописана. Однако все характеристики — одно центральное ядро и одно графическое ядро с поддержкой ускорения 3D-графики, базовая частота в 800 МГц и пр. — указывают на «Эльбрус 1С+», выпущенный в 2016 г. по 40-нанометровому техпроцессу.

Предустановленная на ПК операционная система на ядре Linuxдолжна присутствовать в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи. ОС должна в своем составе содержать прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер, говорится в техзадании.

Раньше «Эльбрусы» в госсекторе были только у чиновников

Как уже отмечалось выше, до сих пор было известно о массовом использовании «Эльбрусов» только в министерствах и ведомствах. В частности, в августе-декабре 2016 г. МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности серверными узлами на процессорах «Эльбрус». На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа». Исполнение контракта должно было завершиться в декабре 2016 г.

Из других ведомств отличилось Минкомсвязи, которое в 2016 г. с «железа» и софта IBM перевело на серверы на «Эльбрусах» и свободное ПО ведомственный сегмент госсистемы миграционного и регистрационного учета «Мир». Сумма одного из контрактов в рамках этого проекта составила 195,26 млн руб., второго — 49,5 млн руб. Исполнение обоих контрактов должно было завершиться в 2016 г.

Кроме того, в июле 2017 г. Минкомсвязи для развития своего сегмента госсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения приобрело за 80,9 млн руб. вычислительную технику на «Эльбрусах».

Еще одной крупной известной госзакупкой техники на «Эльбрусах» стало приобретение Минобороны 1 тыс. рабочих станций двух разновидностей. Базовые сведения о проведении соответствующего тендера с начальной максимальной ценой контракта в 400 млн руб. появились в Сети в конце сентября 2018 г.

В январе 2019 г. CNews обнаружил тендер, из условий которого стало ясно, что начать использовать «Эльбрусы» планируют в МИДе. Правда, весь 2019 г. министерство планировало в рамках этого проекта заниматься адаптацией специализированного ПО.

Что касается других отечественных процессоров, то крупнейшей закупкой техники на них, по всей видимости можно считать проблемный контракт «Т-платформ» с МВД, касающийся ПК на «Байкалах» за 357,1 млн руб., из-за которого был арестован гендиректор компании-поставщика Всеволод Опанасенко, рискующий сейчас лишиться своего бизнеса.