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Спецпроекты

«Цифровая экономика» провалила бюджет катастрофичнее всех нацпроектов

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Бизнес Финансовые результаты Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков
По данным Счетной палаты кураторам «Цифровой экономики» так и не удалось вывести этот нацпроект из аутсайдеров, и 2019 г. он завершил с наихудшим среди других нацпроектов исполнением бюджета в 53,6%.

«Цифровая экономика» — аутсайдер

«Цифровая экономика» по итогам 2019 г. продемонстрировала наихудший показатель исполнения бюджета среди всех других нацпроектов (на основе ранее сформированных одноименных госпрограмм).

По данным Счетной палаты, по состоянию на 28 декабря 2019 г., то есть за два рабочих дня до завершения года уровень исполнения расходов «Цифровой экономики» составил 53,6%. С учетом того, что в 2019 г. на этот нацпроект из бюджета было выделено 108 млрд руб., без реального финансирования остались его элементы на 57,9 млрд руб. На эту сумму ответственное за «Цифровую экономику» Минкомсвязи не заключило тематические госконтракты и не подписало соглашения о субсидиях.

У других 12 нацпроектов дела обстоят значительно лучше, а часть из них и вовсе приблизилась к 100-процентному показателю. В частности «Экология» была исполнена на 61,7% выделенного бюджета, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — на 83,6%, «Международная кооперация и экспорт» — 85,8%, «Производительность труда и поддержка занятости» — на 85,9%, «Образование» — на 88,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — на 92,0%, «Жилье и городская среда» — на 92,1%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 93,8%, «Демография» — на 94,5%, «Здравоохранение» — на 96,3%, «Культура» — на 98,1%, «Наука» — на 98,3%.

В Минкомсвязи на момент выхода материала прокомментировать CNews выводы счетной палаты не смогли.

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов по состоянию на 28 декабря 2019 года

Нацпроект Исполнение расходов, %
«Цифровая экономика» 53,6
«Экология» 61,7
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 83,6
«Международная кооперация и экспорт» 85,8
«Производительность труда и поддержка занятости» 85,9
«Образование» 88,7
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 92,0
«Жилье и городская среда» 92,1
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 93,8
«Демография» 94,5
«Здравоохранение» 96,3
«Культура» 98,1
«Наука» 98,3

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 г. «Цифровая экономика» также была в этом рейтинге на последнем месте. Как писал CNews 25 июля 2019 г., в ее отношении Счетная палата в указанный период зафиксировала уровень исполнения расходов федерального бюджета в 8,3%. Итоги третьего квартала ситуацию не изменили — регулятор оценил уровень исполнение бюджета в 12,3%.

Минкомсвязи надеялось на лучшее

В Минкомсвязи еще в начале ноября 2019 г. полагали, что результаты года для «Цифровой экономики» будут менее плачевными и собирались к концу декабря довести уровень исполнения бюджета нацпроекта до 95,7%. Пресс-секретарь министерства Евгений Новиков заявлял тогда, что низкий уровень исполнения бюджета объясняется сложной системой управления «Цифровой экономики».

По словам Новикова, ее специфика предполагает внесение множества изменений. «Их согласование затягивается из-за сложной системы управления нацпрограммой: ее равноправным участником является бизнес в лице АНО “Цифровая экономика”. Зато ни одно решение в этой сфере не принимается без участия бизнеса», — отметил он.

К концу ноября 2019 г. в Министерстве несколько скорректировали свои планы, разместив на сайте новость об участии главы министерства Константина Носкова в отраслевом мероприятии, на котором министр прогнозировал 85-процентное исполнение бюджета к концу года.

Бюджет «Цифровой экономики»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.

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