Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike

Компания Freedom International Group бывшего топ-менеджера «Росатома» Нарека Сираканяна инвестирует $5,5 млн в создание киберспортивной организации Cyber Legacy и продвижение команд по нескольким дисциплинам. В качестве основных направлений были выбраны игры CS: GO, Fortnite и Dota 2.

Реальные деньги в виртуальные соревнования

Инвестиционная компания Freedom International Group создаст в России новый киберспортивный клуб Cyber Legacy в рамках инвестиционного контракта с киберспортивной организацией ZAGaming. Сумма контракта составила $5,5 млн.

По задумке Freedom International Group, Cyber Legacy будет заниматься развитием отечественного киберспорта и поддержкой российских команд. Сделка между компаниями приведет к их слиянию.

«Мы инвестируем в уникальные и самое главное, масштабируемые активы, и считаем, что сегодня киберспорт – одно из самых интересных направлений. Мировой рынок этой индустрии оценивается в $700-800 млн, российский же рынок оценивается в $13 млн, с годовым приростом на текущий момент в районе 40%. Мы уверены, что рынок будет расти и развиваться. Прогнозируемый потенциал ежегодного прироста – более 20%», – отметил президент и основатель Freedom International Group Нарек Сираканян.

Следует отметить, что Freedom International Group была основана сравнительно недавно. Компания существует с апреля 2017 г., и зарегистрирована она не в России, а в Гонконге. В список проектов, в которые инвестировала компания, входит социальная сеть Sessia, основанная на технологии блокчейн. Ее основатель – сам Нарек Сираканян, и его компания вложила в этот проект $4 млн. Компания также владеет сетью кофеен Cofeecell.

Нарек Сираканян

Нарек Сираканян учился в университете McGill (Канада) и Гарварде (США). Свою профессиональную деятельность он начинал аналитиком в инвестиционном департаменте банка Credit Suisse в Лондоне (2008-2011 гг). С 2011 по 2014 гг. работал вице-президентом в международном горнорудном сегменте государственной корпорации «Росатом». С 2014 г. – председатель правления международной фармацевтической компании Bing Han International (Тайвань).

Грандиозные планы

В рамках своей деятельности Cyber Legacy планирует подписать контракты с киберспортивными командами по одним из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаются. Запуск всех основных направлений организация намерена осуществить до конца 2020 г.

В дополнение к этому Freedom International Group собирается основать новую студию аналитики. Ее специалисты займутся анализом и комментированием киберспортивных матчей по различным дисциплинам.

Первые шаги

На момент публикации материала основатели Cyber Legacy вели переговоры с несколькими командами по игре Dota 2, названия которых не раскрывались. В состав организации войдет одна из них, и запустить это направление Freedom International Group и ZAGaming планируют до конца I квартала 2020 г.

Участников команды по Dota 2, подписавшей контракт с Cyber Legacy, поселят в специальной резиденции. По информации Freedom International Group, в их распоряжение будет предоставлена развитая «инфраструктура», включающая в себя различных специалистов – тренеров, психологов и даже массажистов.

Российские инвестиции в киберспорт

В киберспорт инвестируют многие крупные российские компании. К примеру, в декабре 2017 г. оператор связи МТС купил киберспортивный клуб Gambit Esports за 313 млн руб. Приобретение было осуществлено путем покупки МТС офшора Prallis Enterprises, который владеет клубом.

МТС называет Gambit Esports одним из крупнейших киберспортивных клубов в мире. Gambit Esports объединяет четыре киберспортивные команды с 16 игроками, которые играют в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), League of Legends, Dota 2 и FIFA. В частности, команда Gambit Esports добивалась титула чемпиона мира в дисциплине CS:GO по версии Major Champinship.

В январе 2018 г. холдинг Mail.ru Group сообщил о покупке 100-процентной доли в киберспортивном холдинге ESforce – одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и самой крупной в России и Восточной Европе. За последние годы компания выстроила развитую экосистему, заняв ведущие позиции почти во всех ключевых сегментах индустрии. Сумма сделки составила в пределах $120 млн.

Как известно, ESforce принадлежат ресурсы о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, сервисные порталы для обмена внутриигровыми предметами CS:GO Lounge и Dota 2 Lounge. Ее подразделение Epic Esports Events специализируется на организации международных соревнований и является организатором турниров Epicenter по Dota 2 и CS:GO. Помимо всего этого, компании принадлежат две киберспортивные команды мирового уровня – Virtus.pro и SK Gaming.

В ноябре 2017 г. игровое направление Mail.Ru Group объявило о создании собственной профессиональной киберспортивной лиги, объединяющей всех участников киберспортивной индустрии. В декабре 2017 г. холдинг объявил о стратегическом партнерстве игрового направления с Федерацией компьютерного спорта России.