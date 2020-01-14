Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет

На мировом компьютерном рынке по итогам 2019 г. зафиксирован 4,8% рост. Это произошло впервые с 2011 г., когда рост был на уровне 1,7% – с 2012 по 2018 гг. включительно рынок ежегодно демонстрировал падение продаж.

От падения к росту

Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчеты об анализе глобального рынка персональных компьютеров и ноутбуков за IV квартал 2019 г. и за весь 2019 г. Впервые за восемь лет отрасль продемонстрировала годовой рост.

Согласно статистике, в которую входят исключительно десктопы и лэптопы (без серверов и планшетов), по итогам IV квартала 2019 г. во всем мире было продано 71,78 млн компьютеров. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. рост достиг 4,8% – на тот момент суммарные продажи ПК находились на уровне 68,51 млн экземпляров.

Исследовательская компания Gartner опубликовала собственную статистику: 70,6 млн проданных ПК и 2,3-процентный рост на фоне IV квартала 2018 г. Портал ZDNet пишет, что спрос на компьютеры подхлестнуло в первую очередь прекращение поддержки ОС Windows 7 со стороны Microsoft и необходимость покупки свежих ПК для перехода на Windows 10.

Спрос на ноутбуки и ПК вырос, но это ненадолго

Как сообщал CNews, мировой рынок ПК сравнительно недавно демонстрировал небольшой квартальный рост. По итогам II квартале 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. производители выпустили в общей сложности 62,3 млн устройств, что оказалось на 2,7% больше, чем годом ранее (статистика IDC).

Лидеры мирового рейтинга

В IV квартале 2019 г. лидером рынка оказалась китайская компания Lenovo, в 2004 г. выкупившая компьютерный бизнес у американкой IBM. Она удерживает 24,8-процентную долю рынка с результатом в более 17,8 млн проданных ПК. За год ее продажи в этом сегменте выросли на 6,5%.

Итоги IV квартала 2019 года

На втором месте находится компания HP Inc., образовавшаяся в 2015 г. после раскола оригинальной Hewlett Packard. Она реализовала около 17,2 млн компьютеров и показала 6,9-процентный рост продаж, что увеличило ее долю рынка с 23,5% в IV квартале 2018 г. до 23,9%. Замыкает тройку лидеров Dell с ростом продаж 10,7% (это самый высокий показатель среди конкурентов), объемами на уровне 12,46 млн и долей рынка 17,4%.

Компания Apple оказалась на четвертой строчке, продемонстрировав 5,3-процентное падение продаж (4,72 млн компьютеров) по сравнению с результатами IV квартале 2018 г. Ее доля рынка сократилась с 7,3% до 6,6%. Пятое место досталось компании Acer, продажи которой тоже упали, но на 4,2%. Ее итоговый квартальный результат – около 4,37 млн проданных ПК и доля рынка 6,1% против 6,7% в IV квартале 2018 г.

Итоги 2019 года

Поставки ПК по итогам всего 2019 г. достигли 266,69 млн единиц. По оценке аналитиков IDC. В 2018 г. было отгружено 259,58 млн ПК, что говорит о 2,7-процентном росте продаж. Как сообщили эксперты IDC, это первый годовой рост мирового компьютерного рынка с 2011 г. – тогда было зафиксировано 1,7-процентное увеличение продаж в сравнении с 2010 г.

Показатели продаж ПК и ноутбуков за весь 2019 год

Распределение «сил» среди производителей по результатам продаж за весь 2019 г. такое же, как и в IV квартале 2019 г. В общей сложности было реализовано около 266,7 млн ПК, из которых на долю Lenovo приходится 64,77 млн. Компания нарастила продажи на 8,2% по сравнению с показателями 2018 г. и увеличила долю рынка с 23,1% до 24,3%.

HP Inc. показала рост продаж на уровне 4,8% до 62,91 млн единиц и долю рынка с 23,1% до 23,6%. Компания Dell удерживает долю 17,5% против 17% в 2018 г. – ее продажи выросли на 5,4% и составили 46,54 млн компьютеров.

Мировые продажи Apple по итогу всего 2019 г. показали 2,2-процентный спад. Занимая четвертое место в рейтинге, она реализовала 17,68 млн ПК и получила 6,6-процентную долю рынка вместо 7% год назад. У Acer продажи просели на 4,6%, а рыночная доля сократилась с 6,9% до 6,4%. Суммарные продажи достигли 17,02 млн.

Неутешительный прогноз на будущее

Несмотря на хорошие показатели продаж компьютеров в 2019 г., эксперты не отменяют свой прогноз относительно дальнейшего обвала мирового рынка ПК. Свои прогнозы по развитию глобального рынка ПК на 2020 г. аналитики Gartner озвучили осенью 2019 г. По их мнению, сокращение в этом секторе ожидается в пределах 3,9%. К основным причинам стагнации рынка они отнесли окончание цикла обновления корпоративных систем с решений под Windows 7 на аппаратную платформу уровня Windows 10. Помимо этого, негативный тренд также будет удерживаться по причине экономической неопределенности из-за тарифных войн, а также продолжающегося дефицита новейших процессоров Intel. Дополнительно они упомянули слишком высокие цены на апгрейд бытовых ПК под специфические потребительские задачи – таких как, например, игры. Аналитики IDC тоже уверены в грядущей стагнации рынка по тем же причинам.