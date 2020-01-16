Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии

Стартап Arrival, основанный бывшим замминистра связи Денисом Свердловым, привлек 100 млн евро инвестиций от Hyundai и Kia. Компания занимается разработкой технологий для электромобилей и самими электрокарами. Средства пойдут на развитие бизнеса и строительство новых заводов.



Крупные денежные вливания

Компания Arrival, основанная замминистра связи России и бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым, привлекла 100 млн евро в качестве инвестиций от Hyundai и Kia. 80 млн евро вложит Hyundai, оставшиеся 20 млн евро – Kia. По данным The Guardian, в результате сделки стартап Свердлова был оценен в 3 млрд евро, Таким образом, Hyundai и Kia получат в стартапе 3,33%.

Arrival зарегистрирована в Великобритании в 2015 г. и занимается разработкой технологий для электромобилей, а также самих электрокаров. По информации Financial Times, новые денежные вливания сделали Arrival одним их самых дорогих стартапов этой страны.

Другие инвесторы стартапа

До того, как Arrival привлекла деньги корейских автопроизводителей, в список инвесторов компании входил только фонд Kinetik, бенефициар которого, по информации ресурса CrunchBase – сам Денис Свердлов.

Экс-замминистра связи России и владелец компании Arrival Денис Свердлов

Как пишет РБК со ссылкой на неназванный источник, знакомый с условиями сделки, в ходе нового инвестиционного раунда в стартап вложилась компания Gemcorp. Она принадлежит Атанасу Бостанджиеву, бывшему руководителю международного бизнеса «ВТБ Капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs. Размер инвестиций неизвестен.

Взаимная выгода

Основной актив Arrival – это технологии, программное обеспечение, модульные платформы и материалы, позволяющие собирать из всего этого электромобили собственного производства. Средства Hyndai и Kia стартап вложит в развитие производства – в частности, у компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Также у компании есть центры разработок в Великобритании, Германии, Израиле, России и США. Головной офис компании находится в Лондоне, число сотрудников на январь 2020 г. превышало 800 человек.

Корейские автопроизводители, в свою очередь, получили возможность работать с Arrival. С использованием технологий стартапа они будут разрабатывать собственные коммерческие автомобили, в том числе и среднеразмерные грузовики, с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Электромобили нового поколения

Arrival называет разработанное ею транспортное средство, напоминающее футуристичный фургон, электромобилем второго поколения (Generation 2). К первому поколению она относит все существующие электрокары, которые, по мнению ее представителей, были превращены из обычных машин путем замены двигателя внутреннего сгорания на электромотор.

Первый электромобиль компании Arrival

Электрокары второго поколения, считают в Arrival, дешевле в производстве по сравнению с первым, что позволит продавать их по цене, сравнимой со стоимостью аналогов на бензиновых и дизельных моторах. Электрофургоны компании смогут проезжать около 480 км на одном заряде и будут на 50% дешевле в обслуживании в сравнении с обычными автомобилями.

Сроки появления первых электромобилей совместной с Hyundai и Kia разработки в продаже представители Arrival не уточнили, сообщив лишь, что их выход состоится через несколько лет. Полномасштабное производство собственных электрокаров Arrival планирует начать в 2021 г.

В обозримом будущем Arrival планирует начать поставки своих автомобилей в США и Европу, а затем она намерена выйти на азиатский рынок. Представительство компании в США с октября 2019 г. возглавляет бывший вице-президент General Motors Майк Аблесон (Mike Ableson)

Предприниматель и немного замминистра

Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival, который изначально носил название Charge R&D, Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. управлял телекоммуникационной компанией «Скартел», известной под брендом Yota. Также он был первым директором оператора Yota.

В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».