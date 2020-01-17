Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда

Столичные власти объявили конкурс стоимостью свыше 1,9 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц. В списке необходимого аппаратного обеспечения фигурируют более 450 блейд-серверов и 192 накопителя суммарным объемом 1,5 петабайта.

Закупка на два миллиарда

Структуры мэрии Москвы объявили конкурс на закупку оборудования для «обработки видеоданных» на транспортных средствах. Сумма заказа составила более 1,9 млрд руб.

Под оборудованием для обработки видеоданных, как пишет «Коммерсант», подразумеваются системы распознавания лиц. Тендер объявила компания «Электронная Москва», принадлежащая столичному правительству. Аукцион на проведение закупки был размещен 26 декабря 2019 г., и заявки на участие в нем, по данным ресурса «Контур.закупки», принимаются до 29 января 2020 г. Подведение итогов конкурса назначено на 4 февраля 2020 г.

Что закупают столичные власти

Власти Москвы намерены приобрести в первую очередь 454 высокопроизводительных сервера, большая часть которых должна быть в формате «блейд-шасси». Выбор в пользу такого форм-фактора был сделан из-за его компактности – по условиям тендера, 10-12 таких серверов, размешенных один над другим, не должны быть больше полуметра в высоту.

Москва потратит дополнительные 1,9 миллиарда на видеонаблюдение и распознавание лиц

В дополнение к серверам столичные власти намерены закупить 50 компьютеров с восемью видеоускорителями Nvidia Tesla T4 в каждом. Они способны обеспечить производительность до 8 Тфлопс. Вместе с перечисленным в тендере указаны 192 накопителя суммарной мощностью около 1,5 петабайта, которые будут использоваться для размещения и хранения обрабатываемой информации.

Сферы использования техники

Оборудование для распознавания лиц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, будет применяться для обработки видео с наземного общественного транспорта, а также из метро. Все это, по данным издания, является частью плана правительства Москвы по созданию единого видеопространства, к которому в обозримом будущем будут подключены все светофоры, домофоны в подъездах и городские камеры наблюдения.

Система распознавания лиц будет работать в режиме реального времени, и ее интегрируют с существующими базами данных Министерства внутренних дел (МВД) России.

Вторая закупка подряд

Конкурсу властей Москвы на 1,9 млрд руб. на закупку «железа» для распознавания лиц предшествовал еще один тендер. Как сообщал CNews, в ноябре 2019 г. столичное правительство инициировало аукцион стоимостью 1,2 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц, в том числе более 120 серверов и СХД объемом 9 петабайт.

Заказчиком, как и в данном случае, выступила «Электронная Москва». Заявки на участие в тендере принимались до 11 ноября 2019 г., а победитель конкурса был определен 18 ноября 2019 г.

Согласно техзаданию, в рамках контракта было закуплено 95 серверов GPU одного типа и 10 – другого типа, все на базе процессоров Intel Xeon Silver с видеоускорителями Nvidia Tesla T4. В задании были указаны параметры работы серверов и ускорителей с программным обеспечением компании NTechLab.

Помимо этого были закуплены 18 серверов CPU на базе процессоров Intel Xeon Gold, оснащенные памятью Samsung и контроллерами Broadcom. Также были приобретены 40 инфраструктурных серверов одного типа и пять другого типа, 79 серверов баз данных одного типа, восемь – другого типа (сервера очередей), три – третьего типа. Кроме того, будут закуплены коммутаторы трех типов: 18, четыре и шесть штук каждого типа. Также будет приобретен комплект трансиверов, одна СХД емкостью около 9 петабайт и две карты расширения для маршрутизатора.

С чего все начиналось

В мае 2019 г. мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на развертывание в Москве системы распознавания лиц на 200 тыс. камер, которая должна стать одной из крупнейших в мире. Собянин подчеркнул, что эта система, которая будет использоваться в метрополитене и подъездах, поможет задерживать преступников, находящихся в розыске. В метрополитене распознавание лиц было запущено в тестовом режиме в апреле 2019 г. – камеры были установлены на турникетах.

В октябре 2019 г. глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в Москве работает сеть из 3000 камер с распознаванием лиц. В будущем, по его словам эта функция будет добавлена на все городские камеры, которых в городе сейчас более 160 тыс.

В июле 2019 г. ДИТ Москвы сообщал, что до конца 2019 г. к системе распознавания лиц будут подключены 105 тыс. городских камер. Проект оценивался изданием The Bell в 2,7 млрд руб. Согласно данным ДИТ, распознавание лиц в Москве было запущено в 2017 г., когда в рамках пилота эта функция была добавлена на 1150 камер. Среди разработчиков, чье ПО было использовано для пилота, были названы NTechLab, «Центр речевых технологий» и VisionLabs, при этом официальные заказы от правительства получила только NTechLab.