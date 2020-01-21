РЖД покупают тысячи ПК с Windows и российским Linux
РЖД для своих учебных центров по всей России намерены закупить несколько тысяч ПК на зарубежных процессорах с предустановленными Windows и Linux, выделив на это без малого 400 млн руб.
ПК с двумя ОС для РЖД
Как выяснил CNews «Российские железные дороги» готовы потратить 392,9 млн руб. на 3820 компьютеров с предустановленными на них параллельно друг другу двумя операционными системами. Первой из ОС станет Windows 10 Pro, второй — одна из операционок на ядре Linux из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи. Это следует из сопоставления документов тендерной документации на сайте госзакупок.
Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в объявленном РЖД 16 января 2020 г. аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Прием стартовых заявок от претендентов продлится до 3 февраля, торги намечены на 13 февраля, подведение итогов запланировано на 26 февраля. Исполнить договорные обязательства победителю предстоит до 26 сентября 2020 г.
Судя по списку получателей техники, закупаемые ПК предназначены для 65 так называемых учебных центров профессиональных квалификаций РЖД. Их основными задачами являются профподготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих и служащих железных дорог, подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений РЖД. Центры имеют право оказывать платные услуги.
Технические подробности
В тендерных документах прописано, что закупаемые ПК будут двух типов: 1429 одного со стартовой ценой в 122,4 тыс. руб. и 2391 второго со стартовой ценой в 91,2 тыс. руб. В комплектацию каждого компьютера войдут системный блок, 27-дюймовый монитор, клавиатура, мышь, Bluetooth-гарнитура.
Процессорная начинка у всех ПК будет импортной, что следует из заданных технических параметров (например, частоты), которыми российские чипы пока не достигли.
В частности, ПК первого типа предполагают использование восьмиядерных 16-потоковых процессоров с частотой не менее 3,1 ГГц и тепловыделением не более 65 Вт. Среди других параметров — память DDR4 на 16 ГБ с частотой 2666 МГц, наличие SSD-накопителя на 256 ГБ и HDD-накопителя на 2 ТБ. Подразумевается встроенный оптический привод DVD-RW.
ПК второго типа предполагают использование шестиядерных шестипотоковых процессоров с частотой не менее 3 ГГц и тепловыделением не более 65 Вт. Остальные главные параметры аналогичные — память DDR4 на 16 ГБ с частотой 2666 МГц, наличие SSD-накопителя на 256 ГБ и HDD-накопителя на 2 ТБ, встроенный оптический привод DVD-RW.
РЖД выбирают не только зарубежные чипы
Напомним, на днях CNews выяснил, что РЖД первыми среди госкомпаний массово внедрят в своих подразделениях компьютерную технику на российских процессорах «Эльбрус». На 15 тыс. ПК с этими чипами выделено свыше 1 млрд руб. Это станет крупнейшей в России закупкой ЭВМ на отечественных процессорах.
Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора поставки в тематическом тендере, объявленном железнодорожным монополистом 30 декабря 2019 г. в формате электронного аукциона. До сих пор было известно о массовом использовании «Эльбрусов» только в министерствах и ведомствах.