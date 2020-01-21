РЖД покупают тысячи ПК с Windows и российским Linux

РЖД для своих учебных центров по всей России намерены закупить несколько тысяч ПК на зарубежных процессорах с предустановленными Windows и Linux, выделив на это без малого 400 млн руб.

ПК с двумя ОС для РЖД

Как выяснил CNews «Российские железные дороги» готовы потратить 392,9 млн руб. на 3820 компьютеров с предустановленными на них параллельно друг другу двумя операционными системами. Первой из ОС станет Windows 10 Pro, второй — одна из операционок на ядре Linux из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи. Это следует из сопоставления документов тендерной документации на сайте госзакупок.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в объявленном РЖД 16 января 2020 г. аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Прием стартовых заявок от претендентов продлится до 3 февраля, торги намечены на 13 февраля, подведение итогов запланировано на 26 февраля. Исполнить договорные обязательства победителю предстоит до 26 сентября 2020 г.

РЖД закупают ПК на Windows и Linux на сотни миллионов

Судя по списку получателей техники, закупаемые ПК предназначены для 65 так называемых учебных центров профессиональных квалификаций РЖД. Их основными задачами являются профподготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих и служащих железных дорог, подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений РЖД. Центры имеют право оказывать платные услуги.

Технические подробности

В тендерных документах прописано, что закупаемые ПК будут двух типов: 1429 одного со стартовой ценой в 122,4 тыс. руб. и 2391 второго со стартовой ценой в 91,2 тыс. руб. В комплектацию каждого компьютера войдут системный блок, 27-дюймовый монитор, клавиатура, мышь, Bluetooth-гарнитура.

Процессорная начинка у всех ПК будет импортной, что следует из заданных технических параметров (например, частоты), которыми российские чипы пока не достигли.

В частности, ПК первого типа предполагают использование восьмиядерных 16-потоковых процессоров с частотой не менее 3,1 ГГц и тепловыделением не более 65 Вт. Среди других параметров — память DDR4 на 16 ГБ с частотой 2666 МГц, наличие SSD-накопителя на 256 ГБ и HDD-накопителя на 2 ТБ. Подразумевается встроенный оптический привод DVD-RW.

ПК второго типа предполагают использование шестиядерных шестипотоковых процессоров с частотой не менее 3 ГГц и тепловыделением не более 65 Вт. Остальные главные параметры аналогичные — память DDR4 на 16 ГБ с частотой 2666 МГц, наличие SSD-накопителя на 256 ГБ и HDD-накопителя на 2 ТБ, встроенный оптический привод DVD-RW.

РЖД выбирают не только зарубежные чипы

Напомним, на днях CNews выяснил, что РЖД первыми среди госкомпаний массово внедрят в своих подразделениях компьютерную технику на российских процессорах «Эльбрус». На 15 тыс. ПК с этими чипами выделено свыше 1 млрд руб. Это станет крупнейшей в России закупкой ЭВМ на отечественных процессорах.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора поставки в тематическом тендере, объявленном железнодорожным монополистом 30 декабря 2019 г. в формате электронного аукциона. До сих пор было известно о массовом использовании «Эльбрусов» только в министерствах и ведомствах.