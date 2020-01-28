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Market.CNews: анализ цен на облачные сервисы

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В сентябре 2019 г. издание CNews запустило проект Market.CNews – первый в России маркетплейс корпоративных ИТ-услуг для среднего и малого бизнеса. На данный момент сервис предоставляет возможность поиска тарифов и сравнения цен по таким услугам, как IaaS, Colocation, VPS/VDS, Dedicated, объектные хранилища S3 и решения по корпоративной ИТ-безопасности. Аудитория сервиса быстро растёт.

Классификация услуг

Все представленные на ИТ-маркетплейсе услуги можно классифицировать по сегментам рынка:

  • к сегменту IaaS относятся услуги IaaS, VPS/VDS, Dedicated, Colocation, хранилища S3;
  • к сегменту SaaS относятся услуги по обеспечению корпоративной ИТ-безопасности.

Первую группу услуг можно классифицировать по двум дополнительным параметрам:

  • Принадлежность оборудования
  • Границы владения оборудованием

В случае IaaS, VPS/VDS, Dedicated и S3 вы будете работать на ИТ-оборудовании провайдера. Соответственно, ответственность за его работу, сбои, обновление и утилизацию будет нести провайдер. Услуга Colocation аренду оборудования не включает и подразумевает, что вы разместите в ЦОД свое собственное оборудование, следовательно, ответственность за его работу, обновление и утилизацию будете нести именно вы.

Границы владения оборудованием показывают, принадлежит ли вам сервер целиком или только некоторая (виртуальная) его часть. При заказе IaaS, VPS/VDS и S3 вы будете владеть виртуальной инфраструктурой, а при заказе Colocation или Dedicated – физическим оборудованием (своим в случае Colocation и арендованным оборудованием провайдера в случае Dedicated).

IaaS

IaaS – инфраструктура как услуга или путь в облака

IaaS (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как сервис) представляет собой аренду готовой виртуальной ИТ-инфраструктуры с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и каналом доступа к сети. IaaS позволяет сэкономить на приобретении и обслуживании оборудования, обеспечивает быстрый запуск новых сервисов, дает возможность наращивать и убавлять вычислительную мощность.

IaaS может предоставляться как на собственном ЦОД поставщика, так и на стороннем ЦОД. Во втором случае поставщик IaaS арендует площадь существующего ЦОД, где устанавливает необходимое ИТ-оборудование для оказания услуг IaaS. Тарификация в обоих случаях осуществляется по принципу «как есть»: оплата только за потребленные ресурсы с учетом длительности их использования.

Топ тарифов IaaS

Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб.
1 Coints Гибкий 4 320
2 RuVDS Гибкий 2.22 ГГц 4 964
3 SBCloud KVM 5 700
4 RuVDS Гибкий 3.6 ГГц 5 916
5 Selectel Гибкий 6 844
6 Яндекс Облако Broadwell 8 395
7 SBCloud VMware 8 508

Приведен топ тарифов IaaS в российских ЦОД с конфигурацией 8CPU + 16RAM + 100Gb SSD + 1 IP + 100 Мбит/с

Цены на IaaS

Стоимость IaaS зависит от количества виртуальных ядер процессоров vCPU, объема оперативной памяти RAM, ширины интернет-канала, типа и объема дискового хранилища HDD и других параметров.

По данным Market.CNews стоимость одного виртуального ядра процессора колеблется в диапазоне от 200 до 1200 руб./мес., стоимость 1 Гб оперативной памяти – от 150 до 850 руб./мес. Цены на дисковые хранилища сильно разнятся в зависимости от их типа. Наиболее дешевыми являются хранилища на базе SATA-дисков (3-7 руб./мес.), несколько дороже SAS-диски (от 6 до 14 руб./мес.). Цены на SSD достигают 60 рублей за 1 Гб в месяц.

Наиболее дешевые конфигурации IaaS (1vCPU + 1Gb RAM + 5Gb SSD) обойдутся всего в 331 руб./мес., однако не стоит рассчитывать на функционирование серьезного проекта на базе такой инфраструктуры. Данные тарифы скорее подходят для теста и знакомства с IaaS. Цены на более менее рабочие варианты IaaS (2vCPU + 4Gb RAM + 50Gb SSD) начинаются от 1000 руб./мес.

Dedicated

Рейтинг выделенных серверов Dedicated

Аренда выделенного сервера Dedicated заключается в предоставлении во временное пользование серверного оборудования дата-центра. Клиент выбирает сервер необходимой конфигурации и размещает на нем свои сервисы.

Dedicated позволяет сэкономить на приобретении и обслуживании собственного оборудования и получить дополнительные вычислительные мощности в кратчайшие сроки. Эта услуга подойдет в тех случаях, когда нет возможности вкладываться в собственную инфраструктуру или до конца не ясна целесообразность данных действий, например, если ваша компания решила запустить пилотный проект или дополнительные мощности нужны на короткое время.

Топ тарифов Dedicated

Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб.
1 ADMAN Server1 1 500
2 CISHost Intel Atom 1 700
3 Inoventica L 1 900
4 EraHost EURO - Start 2 043
5 Life Host EURO - Start 2 043
6 Shneider-Host R-0 2 043

Приведен список самых дешевых тарифов Dedicated

Цены на Dedicated

Стоимость выделенных серверов Dedicated зависит от характеристик серверов: количества процессоров и ядер в них, объема оперативной памяти, количества, типа и объема жестких дисков, местоположения и уровня надежности дата-центра и других параметров. Market.CNews позволяет подбирать выделенные сервера Dedicated даже по таким «тонким» параметрам, как число потоков и объем кэша процессора, его марка и максимальная тактовая частота.

Цены на Dedicated начинаются от 1500 рублей в месяц (двухъядерный процессор, 8 Гб RAM, 1 Тб SATA). Более мощные конфигурации (два 4-ядерных процессора, 8 Гб RAM с дисками SSD) – от 3000 руб./мес. Месяц пользования самым мощным сервером Dedicated (2 CPU x 18 ядер, 256 Гб RAM, 480 Гб SSD) обойдется в 37 000 рублей.

VPS/VDS

Рейтинг виртуальных серверов VPS/VDS

VPS/VDS является облачным аналогом предоставления физического сервера в аренду. Данная услуга подразумевает выделение клиенту виртуального сервера и обеспечение полным доступом (root) к нему. Клиент работает точно так же, как с выделенным физическим сервером, обладая полным контролем над виртуальным сервером.

Чаще всего к данной услуге прибегают владельцы интернет-проектов с достаточно большим объемом трафика. Данные клиенты нуждаются в стабильно высокой производительности и фиксированном объеме выделенной мощности, что вполне успешно обеспечивает VPS.

Главное отличие VPS/VDS от выделенного физического сервера Dedicated заключается в том, что вам принадлежит не весь сервер целиком, а некоторая его часть. Соответственно, и стоит такой сервер заметно дешевле.

Топ тарифов VPS/VDS

Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб.
1 TimeWeb EasyOne 45
2 Inoventica SOL 49
3 VDSina.ru VDS1 60
4 Shneider-Host KVM-promo 78
5 Inoventica Luna 79

Приведен список самых дешевых тарифов VPS/VDS

Цены на VPS/VDS

Стоимость виртуальных серверов VPS/VDS зависит главным образом от количества виртуальных ядер процессора, объема оперативной памяти, объема и типа жесткого диска.

По данным Market.CNews цены на тестовые тарифы VPS/VDS начинаются от 30 руб./мес. Впрочем, предоставляемого объема ресурсов (одно виртуальное ядро vCPU, 0.5 Гб RAM и 5 Гб HDD) вряд ли хватит для работы серьезного проекта. Более серьезные конфигурации (например, 2 vCPU + 4 Gb RAM + 50 Gb HDD) обойдутся в 400 рублей в месяц и выше.

Самые дорогие VPS/VDS имеют до 24 ядер vCPU, 120 Гб RAM и жесткий диск SSD объемом 1 Тб. Стоимость таких серверов составляет от 30 000 до 45 000 руб./мес.

Colocation

Colocation – размещение ИТ-оборудования в ЦОД провайдера

Colocation («колокейшн») или аренда места в стойке для размещения серверов – это сервис, который предполагает передачу во временное пользование клиенту физических ресурсов дата-центра. Суть данной услуги состоит в том, что любая компания, имея собственное серверное оборудование, может подключить его к ресурсам выбранного дата-центра, арендуя необходимое количество стоек или юнитов в них.

К размещению серверов colocation прибегают для повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры и обеспечения ее качественными ресурсами (высокоскоростной интернет, стабильное электропитание и т.д.). Чаще всего пользователями данной услуги являются различные онлайн-сервисы, интернет-провайдеры, интернет-магазины – компании, чьи сервисы нуждаются в гарантированной и стабильной работе ИТ-оборудования.

Топ тарифов Colocation

Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб.
1 ГКУ СО РЦУП Colocation 815
2 ДЦ Екатеринбург Гибкий 1 000
3 RackStore Без мощности 1 500
4 Metrex Размещение серверов 1 700
5 IT Soft Размещение серверов 1 900
6 DataCheap Размещение серверов 2 000

Приведен список самых дешевых тарифов Colocation

Цены на colocation

Стоимость colocation зависит от уровня надежности ЦОД, количества арендуемых юнитов в стойке, мощности устанавливаемого оборудования, ширины и количества каналов связи и других параметров. Поставщики предлагают фиксированные и гибкие тарифы.

По данным маркетплейса Market.CNews стоимость аренды одного юнита составляет порядка 2000 рублей в месяц (разброс 1500-2500 руб./мес.). В эту цену входит до 650 Вт мощности, канал связи со скоростью 100 Мбит/с, 1 IP-адрес. У некоторых провайдеров по умолчанию включена защита от DDoS-атак.

Стоимость аренды 5-киловаттной 42-дюймовой стойки в ЦОД без указания уровня надежности Tier составит от 14 000 руб./мес. В ЦОД Tier III – от 31 000 руб./мес. по России и от 45 000 руб./мес. в Москве.

Физические vs. Виртуальные серверы. Сравнение цен

Сравнение цен на услуги IaaS, Colocation, VPS/VDS и Dedicated, фактически, позволит сравнить цены на использование физической и виртуальной инфраструктурой, собственной и арендуемой у провайдера. Данное сравнение проведем для двух конфигураций серверов – более простой и более солидной.

В качестве более простой конфигурации рассмотрим наличие двух ядер, 4 Гб оперативной памяти, 50 Гб дискового пространства. Стоимость такой конфигурации составит:

Конфигурация 2 vCPU + 4 Gb RAM + 50 Gb HDD
Стоимость IaaS, руб. 1 141
Стоимость VPS/VDS, руб. 399
Стоимость Dedicated, руб. 1 500
Стоимость Colocation, руб. 1 500

Как видно из таблицы, наиболее дешево обойдется VPS/VDS, однако в VPS/VDS не входит канал связи и IP-адреса, но они с рядом других опций и преимуществ входят в IaaS, вследствие чего IaaS и оказывается дороже.

Стоимость выделенного сервера Dedicated (владение целым устройством) еще выше даже без дополнительных опций. А для размещения собственного оборудования Colocation вам придется отдать эти деньги лишь за аренду места в стойке, а сервер покупать отдельно.

Другой пример. Рассмотрим более мощную конфигурацию: 16 vCPU + 32 Gb RAM + 500 Gb HDD. Цены представлены в таблице:

Конфигурация 16 vCPU + 32 Gb RAM + 500 Gb HDD
Стоимость IaaS, руб. 4 000
Стоимость VPS/VDS, руб. 8 000
Стоимость Dedicated, руб. 12 000
Стоимость Colocation, руб. 1 500

Для мощных решений стоимость VPS/VDS по-прежнему низка, однако Dedicated смотрится уже гораздо более привлекательно.

Объектные хранилища S3

Объектные хранилища S3 предназначены для облачного хранения объектов - файлов с мета-данными, позволяющими осуществлять быстрый поиск и доступ к ним. Объектное хранилище обеспечивают высокую скорость работы с большими объемами данных и тысячами объектов. Такой тип хранилища не подразумевает работу пользователей напрямую, доступ к данным организован на уровне приложений с помощью API.

Топ тарифов на объектные хранилища S3

Поставщик Стоимость в месяц, руб.
1 CloudVEN 100
2 Яндекс Облако 127
3 GMHost 128
4 ServerSpace 140
5 #CloudMTS 150
6 SBCloud 240

Приведен список самых выгодных тарифов S3 объемом 100 Гб, трафиком не менее 1000 Гб и количеством PUT и GET запросов также не менее 1000.

Цены на объектные хранилища S3

Стоимость тарифов на S3 зависит от объема хранилища, исходящего трафика и количества PUT и GET запросов. У некоторых провайдеров (в частности, AWS) взимается некоторая абонентская плата за количество переданных на хранение объектов.

ИТ-безопасность

Решения по ИТ-безопасности предназначены для защиты компании от сетевых угроз. При этом для оборудования рабочих мест (ПК сотрудников, корпоративных смартфонов, планшетов и других устройств) применяются одни средства защиты, а для защиты серверного оборудования - другие. Впрочем, на рынке есть комплексные продукты, сочетающие оба вида защиты.

Топ тарифов на антивирусы для бизнеса

Поставщик Тариф Стоимость в месяц, руб.
1 NANO Security Ltd Антивирус Pro для бизнеса 7 990
2 Avast Business Antivirus 8 409
3 Emsisoft Business Security 8 529
4 Avira Antivirus for Endpoint 9 250
5 Лаборатория Касперского Endpoint Security для бизнеса Стандартный 19 210

Приведен список самых дешевых тарифов на антивирусы для защиты рабочих станций, мобильных устройств в компании, штат которой насчитывает 10 человек

Тарифы на антивирусы для бизнеса зависят от функционала защитного программного обеспечения и от количества защищаемых устройств (количества человек в компании).

Подводя итоги

Маркетплейс Market.CNews охватывает все большее число ИТ-услуг, пользующимися спросом среди компаний различного уровня и масштаба. На данный момент сервис позволяет достаточно точно оценить затраты на облачную инфраструктуру организации и быстро сравнить предложения различных поставщиков.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. По всем вопросам просьба обращаться по адресу market@cnews.ru.

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