Впервые в истории раскрыта выручка YouTube

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Выручка YouTube оказалась впечатляющей

Квартальная выручка холдинга Alphabet, материнской компании Google, за IV финансовый квартал 2019 г. составила $46,08 млрд, что на 17% больше, чем $39,3 млрд, заработанные за аналогичный период прошлого года. Прибыль за этот период составила примерно $10,7 млрд ($8,9 млрд годом ранее).

Впервые за 15 лет существования YouTube в составе Google в официальной квартальной отчетности Alphabet появились финансовые данные о видеохостинге. Google приобрела YouTube в 2006 г. за $1,65 млрд и с тех пор не раскрывала финансовую информацию по этому проекту.

По данным отчетности Alphabet, за последние три месяца выручка YouTube от размещения рекламы составила почти $5 млрд. Годовая выручка YouTube в 2019 г. составила $15,15 млрд, что на 36,5% больше, чем $11,2 млрд в 2018 г.

Выручка YouTube – это примерно 10% от всей выручки Google. Она почти в пять раз превышает аналогичный показатель Facebook и более чем в шесть раз больше, чем приносит весь Twitch, принадлежащий Amazon.

Новая метла по-новому метет

Политика разглашения финансовой информации компании изменилась сразу после назначения Сундара Пичаи (Sundar Pichai), бывшего гендиректора Google, на пост CEO всей компании Alphabet. Это самый первый квартальный отчет с новым главой компании после того, как основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) приняли решение отойти от повседневных обязанностей в компании и возложили руководство всем холдингом на Сундара Пичаи.

Сундар Пичаи, CEO Alphabet

По данным Google, в настоящее время YouTube имеет более 20 млн платных подписчиков на сервисы категории Premium (без рекламы YouTube) и Music Premium, а также более 2 млн подписчиков на сервис платного телевидения YouTube TV.

Представители Alphabet отметили, что квартальная выручка от этих продуктов, объединенная в категории «Другие», составила $5,3 млрд. Помимо платных сервисов YouTube, в статью «Другие» также включены гаджеты, в том числе, смартфоны Pixel и умные колонки Google Home, что затрудняет определение выручки по какому-либо отдельному продукту категории.

Google Cloud на взлете

Google также раскрыла финансовые показатели своего подразделения облачных вычислений. По данным отчета, подразделение Google Cloud принесло компании квартальную выручку в размере $2,6 млрд. В эту сумму включены все облачные источники выручки, в том числе, G Suite, корпоративные версии GMail, Docs, Drive и Hangouts, а также выручка от облачной инфраструктуры Google. В годовом исчислении выручка Google Cloud за 2019 г. превысила $10 млрд.

Финансовые показатели Google за IV квартал и весь 2019 год

Для сравнения: выручка облачного подразделения Amazon за тот же календарный квартал составила чуть менее $10 млрд, совокупная выручка Microsoft от облачных сервисов, включая SaaS (Office 365, Dynamics и пр.) и облачные вычисления (Azure) за этот же квартал достигла 12,5 млрд.

При прямом сравнении облачный бизнес Google выглядит скромнее, однако при сопоставлении данных о выручке Google Cloud в том году с данными за IV квартал предыдущего года и весь 2018 г. – $1,71 млрд и $6,84 млрд, соответственно, заметно, что скорость развития Google Cloud за последний год составила впечатляющие 53,6%.

Основным источником выручки Alphabet остается «Поиск»

Поисковый бизнес Google остается крупнейшим источником выручки Alphabet. За отчетный квартал он принес компании $27,2 млрд, а за весь 2019 г. – около $98,1 млрд, что на 15% больше чем в 2018 г.

Расходы и издержки Alphabet

В IV квартале 2019 г. общие расходы и издержки Alphabet выросли на 18,5% по сравнению с прошлым годом и достигли $36,81 млрд. Увеличение расходов в Alphabet связывают с наймом тысяч новых сотрудников, строительством новых ЦОДов и дополнительными затратами на продвижение бренда.

В компании также отметили наличие ряда внутренних проблем. Так, в прошедшем квартале некоторые из 119 тыс. сотрудников Google протестовали против участия компании в разработке ПО для военных целей и цензурированных поисковых продуктов для Китая, что в итоге вынудило Google отказаться от этих направлений.

Google и коронавирус

В рамках подведения итогов IV квартала и всего 2019 г. Рут Порат (Ruth Porat), финансовый директор Alphabet, отметила появление нового коронавируса в Китае как угрозу для дальнейшего развития бизнеса компании по выпуску смартфонов и других гаджетов – в случае, если это приведет к длительной остановке производства.

На прошлой неделе Google также объявила о временном закрытии всех своих офисов в материковом Китае, Гонконге и Тайване из-за коронавируса. В этих офисах компании работают тысячи инженеров и других сотрудников, с ними связано огромное количество менеджеров по продажам по всему региону, включая базу по разработке оборудования на Тайване.

В дополнение, под угрозой также оказались доходы Google от китайских рекламодателей, которые ежегодно вынуждены тратить миллиарды долларов на рекламу Google для привлечения зарубежных клиентов, поскольку многие приложения Google по-прежнему блокируются властями страны.