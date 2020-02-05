Закупаемые «Ростелекомом» 360 тыс. планшетов с российской ОС подорожали на 1,5 миллиарда

Определены поставщики планшетов для переписи населения

«Ростелеком» заключит контракты на поставку отечественных планшетных компьютеров, необходимых для проведения переписи населения в 2020 г., с двумя новыми поставщиками. Ими станут компании «Байтэрг» и «Аквариус», включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и рекомендованные Минпромторгом. Такое решение принял совет директоров компании в связи с новыми требованиями правительства для поставщиков, сообщает ТАСС.

Поставки планируется осуществить в две очереди – сначала будут поставлены 262,5 тыс. устройств, затем еще 97,5 тыс. Договор заключат сразу с двумя вендорами, однако закупки проведут у единственного поставщика.

Цена контракта составит 7,2 млрд руб. за 360 тыс. планшетных ПК, то есть около 20 тыс. руб. за одно устройство. Это примерно на 1,5 млрд руб. дороже предложения выигравших тендер «Ростелекома» Tegrus и «Центра дистрибьюции», которые планировали поставить планшеты, произведенные в КНР.

Как пояснили агентству в «Ростелекоме», договоры носят рамочный характер и не содержат обязательств по выставлению заказов на полную сумму договора. В них также предусмотрены минимальные обязательные лимиты поставки устройств для обоих вендоров (60% и 40%).



Планшеты для переписи населения, закупаемые «Ростелекомом», подорожали на 1,5 миллиарда

«Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков. Под брендом Aquarius компания производит серверные системы и системы хранения данных, широкий спектр клиентских устройств (ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, информационные терминалы), а также специализированные ИТ-решения по информационной безопасности и отраслевые ИТ-решения для здравоохранения и образования.

«Байтэрг» специализируется на производстве систем видеонаблюдения под собственным брендом МВК. Помимо IP-камер, компания выпускает вызывные панели для домофонов, микрофоны, кронштейны и другое оборудование для систем безопасности. CNews не нашел планшетных компьютеров в каталоге реализуемых компанией товаров, размещенном на ее сайте.

Как «Ростелеком» планшеты закупал

Первоначально тендер на закупку планшетов для переписи населения «Ростелеком» разместил в начале октября 2019 г. Стартовая цена договора составила 11,52 млрд руб., хотя представители «Ростелекома» в разговоре с CNews поясняли, что на самом деле сумма закупки не превысит 5,76 млрд руб., а появление в документах вдвое большей начальной цены связано с желанием компании подстраховаться. «Ростелеком» планировал выбрать сразу двух поставщиков, каждый из которых потенциально сможет поставить всю требуемую партию устройств, но приобретать более 360 тыс. планшетов компания не собиралась.

Затем в процесс закупки вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отреагировавшая на жалобу компаний «Байтэрг» и «Аквариус» (последняя позже свою жалобу отозвала).

22 октября комиссия ФАС выдала «Ростелекому» предписание, после чего компании пришлось внести изменения в закупочную документацию и повторно объявить закупку, что и было сделано в начале ноября. Суть претензий ФАС в «Ростелекоме» не раскрывали, лишь уточнив, что они носят процедурный характер.

В середине ноября «Ростелеком» выбрал интегратора Tegrus (входит в группу Merlion) и компанию «Центр дистрибьюции» в качестве поставщиков планшетов.

Всего к тендеру было допущено четверо участников. Помимо Tegrus и «Центра дистрибьюции», в их число вошло ООО «ИНОЙ» (компания Inoi). Название последней компании – участницы конкурса не раскрывалось. Все они предложили «Ростелекому» устройства, произведенные в Китае.

В середине декабря Правительство прислушалось к жалобам российских производителей и обязало «Ростелеком» отменить итоги уже состоявшегося конкурса, потребовав закупать только отечественные планшеты. Позднее закупка действительно была отменена.

Источник «Интерфакса» тогда высказал предположение, что решение закупать планшеты только у отечественных производителей приведет к удорожанию стоимости закупки на 2,3 млрд руб. – то есть до примерно 8 млрд руб.

Требования к планшетам

В техзадании к первоначальному лоту говорилось, что закупаемые планшеты должны быть поставлены не позднее 1 июля 2020 г. Еще одно важное условие касалось установленной на устройствах операционной системы – это должна быть русифицированная мобильная ОС с графическим интерфейсом, включенная в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи. Единственной ОС, удовлетворяющей озвученным критериям, является «Аврора», ранее известная как Sailfish OS Rus. В 2018 г. «Ростелеком» приобрел у предпринимателя Григория Березкина контрольный пакет акций компаний – разработчиков Sailfish: «Открытая мобильная платформа» и «Вортон».

Кроме того, планшеты должны были иметь экран с диагональю 10-11 дюймов, фотокамеру с разрешением 5 МП и автофокусом, поддерживать карты памяти объемом до 64 ГБ форматов microSD/SDHC, включать четырехъядерный процессор с тактовой частой не меньше 1,3 ГГц, оперативную память объемом не менее 2 ГБ и флеш-память объемом не менее 8 ГБ.

Также предполагалось, что устройства будут оснащены модулями Bluetooth, Wi-Fi и NFC, а также слотом microSIM и поддерживать работу в сотовых сетях 3G и 4G. В комплект должны были входить стилус, чехол, две карты памяти объемом не менее 4 ГБ каждая, зарядное устройство, внешний аккумулятор и USB-кабель.

Цифровая перепись населения

Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2020 г., станет первой переписью такого масштаба, где будут использоваться цифровые технологии.

По словам главы Росстата Павла Малкова, переписчики на всей территории страны будут проводить обход жилых помещений с электронными планшетами и картами, все данные переписи будут собираться в цифровом виде, а ее ход будет контролироваться в ситуационном центре ведомства.

В начале октября 2019 г. Малков сообщил, что общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 г. составит около 33 млрд руб.

Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг по закупке ПАК для переписи, состоящих из планшетов с предустановленным специализированным ПО для сбора информации о населении.