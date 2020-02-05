Власти запретили «Билайну» «растягивать» SMS, переводя их в кириллицу

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«Вымпелком» проиграл иск к ФАС и пошел в апелляцию

«Вымпелком» подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, принятое по иску телекоммуникационной компании к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В конце 2019 г. суд отклонил иск оператора, просившего отменить решение ФАС по делу об SMS-рассылках.

В 2019 г. ФАС признала «большую четверку» сотовых операторов, куда, помимо «Вымпелкома», входят «Мобильные телесистемы» (МТС), «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) и «Мегафон», виновными в завышении цен в сфере SMS-рассылок. Разбирательство началось по жалобам банка «Русский стандарт» и некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), обвинивших операторов в резком завышении соответствующих тарифов.

Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 завышали цены на SMS-рассылки

ФАС обязала операторов устранить нарушения, но этого не произошло, в связи с чем началось разбирательство. По его итогам ведомство признало четверку операторов нарушителями Закона «О конкуренции».

Перевод банковских транзакционных SMS из латиницы в кириллицу зачастую делал их дороже в два раза

Как выяснила ФАС, у «Мегафона» рост цен на сервисные SMS составил 500%, на рекламные – 241%. При этом число шагов при степ-тарификации снизилось с 23 до шести.

У «Вымпелкома» стоимость отправки сервисных SMS выросла от 46% до 134%, рекламных – от 46% от 194%. У МТС стоимость рассылок SMS для корпоративных заказчиков выросла на 120%. У Tele2 рост цен на сервисные SMS составил от 10% до 98%, на рекламные – от 26% до 81%.

Кроме того, выяснилось, что для банков с государственным участием, Сбербанка и Почта-банка, сотовые операторы устанавливают льготные условия договоров, включая максимальную стоимость услуг по договору, предельную цену одного SMS, длительные сроки действия договоров и невозможность для сотовых операторов в одностороннем порядке повышать цены. В случае с негосударственными банками сотовые операторы могут в одностороннем порядке поднять цены на SMS-рассылки с предварительным уведомление в 10 рабочих дней.

Как «Билайн» обязал перевести транзакционные SMS из латиницы в кириллицу

Отдельно ФАС обратила внимание, что «Вымпелком» с ноября 2017 г. обязал перевести шаблоны транзакционных SMS с латиницы на кириллицу. Максимальная длина одного SMS при наборе в латинице составляет 160 символов (кодировка Latin1), а при использовании хотя бы одного символа кириллицы или другого алфавита – 70 символов (кодировка UCS-2).

Если отправляемое послание не уменьшается в одно SMS, то оно автоматически разделяется на несколько. Таким образом, в НСФР и банке «Русский стандарт» «Вымпелком» таким подходом еще в два раза увеличил стоимость отправки SMS.

«Вымпелком» пытался обосновать свою позицию тем обстоятельством, что отправка SMS на латинице создает технические сложности, в то время как отправка сообщений на кириллице таких сложностей не имеет. Кроме того, утвержденные Правительством Правила оказания услуг телефонной связи обязывают операторов связи общаться со своими клиентами только на русском языке.

Есть ли технические сложности при отправке транзакционных SMS на латинице?

Позицию «Вымпелкома» поддержал один из его подрядчиков по мобильному контенту компания «ФБ Групп» (торговая марка Funbox). Компания сообщила, что обработка транзакционных SMS на латинице приводит к образованию очереди при обработке таких сообщений и создает задержки их отправки. Это связано с несоответствием шаблонов таких сообщений к требованиям по автоматизированной обработки русского языка в шаблонах.

В то же время «Вымпелком» признал, что компания имеет техническую возможность для отправки SMS на латинице. Тем более что услуга «Партнерские SMS-сервисы» поддерживает латинский алфавит в написании отдельных слов в теле сообщений, включая фирменные наименования (например, Beeline).

Также «Вымпелком» пытался убедить комиссию, что абоненты оператора сами жаловались на рассылку SMS на латинице. Но в качестве доказательства был представлен единственный скриншот обращения в службу поддержки со словами - «смс сообщения приходят в транскрипте, в том числе с банка Avangard». При этом на вопрос техподдержки «смс не поступают только с одного номера» абонент ответил «нет».

Со своей стороны, банк «Русский стандарт» и НСФР заявили, что не имеют от своих клиентов жалоб на получение транзакционных SMS-сообщений на латинице. А действия «Вымпелкома» по ограничению одного из самых массовых видов рассылок уведомлений (во исполнение кредитными организациями требования законодательства) в «Русском стандарте» считают не основанным на нормах правовых актов, так как действующее законодательство в данной области требований к порядку информирования граждан не устанавливает.

Еще один довод «Вымпелкома» состоял в том, что оператор предоставил заинтересованным банкам автоматизированную техническую возможность конвертации текста шаблонов транзакционных сообщений, посредством которой отправка текста SMS будет возможна на кириллице без увеличения количества символов.

Оператор утверждал, что он предоставил заказчикам рассылок, испытывающим трудности в переходе на новые шаблоны, помощь в доработке шаблонов. Но в качестве доказательства была представлена переписка по данному вопросу только с одним банком – Росбанком. При этом в НСФР заявили, что им неизвестно о предоставлении кому-либо из банков-членов организации предложений в переходе на кириллические шаблоны.

Почему технические трудности «Вымпелкома» не должны ущемлять права его контрагентов

В итоге в ФАС отвергли доводы «Вымпелкома». В ведомстве решили, что использование транслитерации не равно использованию иностранного языка, а использование замены кириллических знаков латиницей сохраняет фонетическое звучание русских слов. Соответственно, от клиентов не требуется действительного знания какого-либо иностранного языка, а сообщения в латинице не искажают понимание клиентами полученной информации.

Наличие же у «Вымпелкома» каких-либо технических проблем, в том числе с особенностями настроек платформ, не должно ущемлять права его контрагентов на ведение ими своей деятельности в соответствие с особенностями своего бизнеса и условиями заключенных договоров. Указанные обстоятельства должны побуждать «Вымпелком» вносить изменения в своей технологический процесс, а не являться причиной навязывания свои контрагентам выгодных только ему условий, решили в ФАС.

Есть ли замена у SMS-информирования?

В ходе разбирательства в ФАС все четыре сотовых оператора пытались убедить ведомство, что оно неправильно определило границы товарного рынка. Операторы, по их собственному мнению, не занимают доминирующего положения на рынке рассылок информационных сообщений, так как помимо SMS рассылки можно делать с помощью электронной почты, push-уведомлений и мессенджеров.

Стороны разбирательства представили ряд аналитических отчетов с различными выводами по данному вопросу. Но банки-члены НСФР заявили, что ни один из упомянутых способов информирования не может рассматриваться как замена SMS, а электронная почта вообще никем из этих банков не используется для рассылки транзакционных или сервисных сообщений.

ФАС обязало «большую четверку» сотовых операторов устранить выявленные нарушения, конкретно «Вымпелком» еще и отменить обязательную транслитерацию кириллических символов в латиницу. Сотовые операторы не согласились с данными требованиями и обратились в суд против ведомства.

Разные решения суда по искам разных сотовых операторов к ФАС

Решения Арбитражного суда Москвы по искам различным операторов к ФАС отличаются друг от друга. Так, в случае с «Вымпелкомом» суд отклонил иск оператора.

Аналогичный вердикт был вынесен и по иску МТС, и сейчас оператор подал апелляцию.

А вот «Мегафон», наоборот, выиграл свой иск к ФАС и добился признания предписания ФАС недействительным. НСФР и банк «Русский стандарт» пытались обжаловать это решение в апелляции, но безуспешно. Сейчас это дело ушло в кассационную инстанцию.

Решения по иску Tele2 еще нет. Понять, в чем различия в решениях одного и того же суда по одному и тому же спору, невозможно – все слушания по настоянию сотовых операторов происходят в закрытом режиме, и тексты их решений не публикуются.