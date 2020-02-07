Власти запретили РЖД покупать ПК с «Эльбрусами» на миллиард

Монополии «Эльбрусов» — нет

Как выяснил CNews, «Российским железным дорогам» (РЖД) не удалось осуществить планы по приобретению 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением одной из российских ОС на ядре Linux. Закупка остановлена по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Напомним, на вычислительную технику с российскими чипами РЖД выделили 1,08 млрд руб., указав 30 декабря 2019 г. эту сумму в качестве начальной цены лота соответствующего аукциона. Торги были намечены на 5 февраля. Их победителю предстояло передать заказчику оборудование до 25 мая 2020 г., хотя общий срок исполнения договора должен был истечь только в октябре. География поставок ПК охватывает 230 подразделений РЖД по всей России. Это должно было стать крупнейшей госзакупкой техники на «Эльбрусах».

Как видно по документам на сайте госзакупок и в базе ФАС, 23 января 2020 г. в антимонопольную службу поступила жалоба от компании «Смарт текнолоджис» — структуры, связанной с НКК и имеющей опыт как контрактования с РЖД, так и успешных жалоб на железнодорожного монополиста в ФАС.

РЖД не дали осуществить миллиардную закупку компьютеров на «Эльбрусах»

По итогам рассмотрения новой жалобы 28 января 2020 г. антимонопольная служба согласилась с доводами «Смарт текнолоджис» в той части, где заявитель настаивал на неправомерности установления заказчиком в документации требований к техническим и функциональным характеристикам товара, «указывающим на конкретного производителя товара АО “МЦСТ” (разработчик линейки процессоров “Эльбрус”; — прим. CNews)».

На основании этого ФАС направила в РЖД обязательное к исполнению предписание устранить нарушения закупочного законодательства. Получив его, РЖД 5 февраля 2020 г. разместили на сайте госзакупок уведомление о возвращении аукционных заявок подавшим их претендентам.

«Также уведомляем участников о возможности повторной подачи заявок после внесения изменений в документацию по открытому аукциону, — говорится в документе. — Информация о новых датах окончания срока подачи заявок, дате рассмотрения заявок, дате проведения аукциона будет размещена при внесении изменений в документацию».

На момент выхода публикации в компании МЦСТ прокомментировать CNews решение ФАС не смогли. В РЖД на вопрос редакции об отношении компании к выводам антимонопольного ведомства ответили формальным сообщением «все пояснения даны в конкурсной документации».

Неразбериха с конкретным «Эльбрусом»

В разборе жалобы «Смарт текнолоджис» комиссия ФАС отмечает, что в ТЗ тендера было установлено требование к чипу в ПК, в соответствии с которым участник закупки должен был указать в форме техпредложения в том числе порядковый номер микропроцессора в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге (в соответствии с постановлением Правительства России от 10 июля 2019 г. № 878).

«На заседании комиссии ФАС представитель заказчика представил материалы, реестр и пояснил, что единственным микропроцессором, зарегистрированным в реестре является микропроцессор “Эльбрус-8С” — 1891ВМ028 и его модификации 1891ВМ10Я, 1891ВМ10АЯ, 1891ВМ10БЯ за порядковым номером реестровой записи РЭ-59/19 (восьмиядерный 28-нанометровый серверный чип; — прим. CNews), — говорится в решении ФАС. — При этом указанные положения ТЗ документации не позволяют участнику представить эквивалентный товар, поскольку изменение технического предложения участника является основанием для отклонения заявки участника аукциона».

В этой связи отметим, что в номенклатуре поставки конкретная модель процессоров «Эльбрус» не была прописана. Однако среди подробно заданных характеристик — одно центральное ядро и одно графическое ядро с поддержкой ускорения 3D-графики, базовая частота в 800 МГц и пр. — указывали на «Эльбрус 1С+», выпущенный по 40-нанометровому техпроцессу.

Так или иначе, ФАС отмечает, что положения вышеупомянутого постановления Правительства № 878 применяются при проведении закупок для госорганов — в соответствии с 44 ФЗ. В то же время РЖД является так называемой компанией с госучастием, и ее тендерная деятельность регулируется 223 ФЗ, и положения Постановления № 878 к ней не применимы.

Что хотели приобрести РЖД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в состав закупаемых персональных компьютеров должны были войти системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюймов, клавиатура, мышь, кабели питания. Максимально возможная цена такого комплекта составляла 72 тыс. руб.

Предустановленная на ПК операционная система на ядре Linux должна была присутствовать в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи. ОС должна была в своем составе содержать прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер, говорилось в техзадании.