За «диджитализацию» Сбербанка будет отвечать экс-зампред Правительства по вопросам культуры и спорта

Не вошедшая в новое Правительство бывшая вице-премьер России по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец станет зампредправления Сбербанка и будет отвечать за его цифровую трансформацию. Непосредственного опыта работы в ИТ-сфере экс-чиновница не имеет.

Новая должность Голодец

Не вошедшая в состав нового Правительства бывшая премьер-министр Ольга Голодец станет заместителем председателя правления Сбербанка. На новом посту она будет курировать проекты цифрового GR (Government Relations, отношения с госорганами) и индустрию здравоохранения, а также сфокусируется на усилении роли Сбербанка «как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране». Сообщение об этом распространила пресс-служба банка.

Отмечается, что вступление Голодец в должность состоится после получения согласования Центробанка России.

До прихода в Сбербанк Голодец с мая 2012 г. работала в российском Правительстве, где в должности вице-премьера в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма.

С точки зрения президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, богатый и разносторонний управленческий опыт Голодец будет полезен для реализации проектов банка в сфере здравоохранения, а также его дальнейшей цифровой трансформации «и страны в целом». «Направление, которое будет вести Ольга, для банка является одним из ключевых и приоритетных с точки зрения реализации нашей стратегии», — отметил он.

Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк по линии цифровизации

На момент публикации этого материала представители Сбербанка не смогли ответить на вопрос CNews, займет ли Голодец новую специально созданную под нее должность или возьмет на себя обязанности, которые ранее исполняли другие сотрудники организации. В этой связи отметим, что должность технического директора и руководителя блока «Технологии» в Сбербанке закреплена за исполнительным вице-президентом банка Давидом Рафаловским.

Трудовая биография Ольги Голодец

Ольга Голодец родилась в 1962 г. в Москве. В 1984 г. окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (кандидат экономических наук).

В 1984-1997 гг. занималась научной деятельностью в Центральной научно-исследовательской лаборатории трудовых ресурсов НИИ труда, Институте проблем занятости РАН. В1997-1999 гг. — директор социальных программ фонда «Реформуголь».

С 1999 по 2001 гг. и с 2002 по 2008 гг. — начальник управления социальной политики и персонала, заместитель гендиректора по персоналу и социальной политике «Норильского никеля». В 2001 г. — заместитель губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа по социальным вопросам.

В 2008-2010 гг. она президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей — производителей никеля и драгоценных металлов, председатель совета директоров страховой компании «Согласие».

В 2010-2012 гг. — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам образования и здравоохранения.

21 мая 2012 г. указом Президента России назначена заместителем председателя Правительства Дмитрия Медведева после вступления его в должность.

С 18 мая 2018 вошла во второй состав правительства Медведева и вновь была назначена вице-премьером. В январе 2020 г. в состав правительства Михаила Мишустина включена не была.