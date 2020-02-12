ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар»

ФНС закупает софт Samoware компании «Постмэн», зарегистрированной менее 10 месяцев назад. Безальтернативность выбора объяснена тем, что Samoware должен расширить возможности уже использующейся в ведомстве почты разработки Communigate Systems. Судя по ЕГРЮЛ, «Постмэном» руководит экс-глава российского офиса Communigate.

Samoware — для ФНС

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена расширить функциональность своей почтовой системы за счет коммуникационной платформы Samoware (один из вариантов произношения — «самовар») юной российской компании «Постмэн», существующей менее года. На эти цели ведомство выделило 35 млн руб., заявленные в качестве начальной максимальной цены контракта на соответствующем тендере в формате электронного аукциона.

Непосредственным заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Налог-сервис» ФНС. Заявки от претендентов будут приниматься до 20 февраля 2020 г. Торги намечены на 25 февраля. Победителю нужно будет предоставлять заказчику обновления и новые версии ПО в течение 12 месяцев.

ФНС требуется 20 тыс. лицензий на Samoware. «Аналоги не допускаются для обеспечения совместимости с эксплуатируемым заказчиком ПО Communigate Pro», — говорится в техзадании.

Указанный продукт, который уже используется в ФНС, развивает международная компания с российскими корнями, созданная Владимиром Бутенко. CommuniGate Pro представляет собой решение для передачи электронной почты, голоса, видео, файлов обеспечивая, по заверениям разработчиков, «беспрецедентную безопасность интернет-коммуникаций для веб-ориентированных и мобильных пользователей». Продукт включен в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи с сентября 2016 г.

ФНС закупает софт Samoware юной компании «Постмэн»

Что же касается Samoware, то он позиционируется не иначе как десктопный клиент для Communigate Pro. В Реестр отечественного ПО данный софт пока не включен; заявка от правообладателя находится на рассмотрении с 12 декабря 2019 г. В представленных в заявке сведениях об исключительном праве фигурирует договор авторского заказа от 7 мая 2019 г.

Для чего ФНС Samoware

На момент выхода материала в ФНС и в «Налог-сервисе» не смогли ответить на вопрос CNews, какую именно требующуюся сотрудникам ФНС функциональность к Communigate Pro добавит Samoware.

Коммерческий директор Communigate Systems Russia Владимир Бургов в разговоре с CNews напомнил, что ФНС использует программные продукты его компании с 2017 г. Внедрение почтовой системы на основе Communigate Pro для 150 тыс. сотрудников завершилось в ведомстве в 2018 г.

«Communigate Pro — серверное решение, — поясняет Бургов. — В 2019 г. ФНС приняла решение расширить функциональность почтовой системы за счет внедрения клиентского интерфейса. Универсальный коммуникационный клиент Samoware — клиентское приложение, которое бесшовно доводит до конечного пользователя Communigate Pro все функциональные возможности, которые были предъявлены заказчиком в рамках технического задания».

Рассуждая об особенностях Samoware, Бургов заверяет, что команда, которая его создала, уже обладает опытом разработки приложений в экосистеме Communigate Pro. «В том числе, тонкостями реализации открытых и проприетарных протоколов и архитектурных особенностей платформы, что гарантирует комплиментарность решений с одной стороны и уникальность — с другой».

Несколько фактов о разработчиках Samoware

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Постмэн» было зарегистрировано в Москве 30 апреля 2019 г. Учредителями выступают Вера Дорофеева (60 % долей), Татьяна Гладышева (20%) и Наталья Грюнталь (20%).

Гендиректором организации указан Александр Малышев. С 2012 г. он занимал аналогичный пост в АО «Сталкерсофт» — российское юрлицо вышеупомянутой компании Communigate Systems. Официально его 2 октября 2019 г. сменила Мария Тришина. Таким образом, Малышев по документам совмещал руководящие должности в двух организациях в течение пяти месяцев.

По данным «Контур.фокус», госконтрактов за «Постмэном» пока не числится.