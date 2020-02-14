Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов
Сбербанк подготовил дорожную карту развития искусственного интеллекта
В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию технологий искусственного интеллекта, подготовленный Сбербанком в рамках контракта с Правительством России. Документ предполагает затраты на соответствующие цели в размере 244 млрд руб. за период до 2024 г.
Из этой суммы федеральный бюджет выделит 91 млрд руб., внебюджетные источники – 152 млрд руб. Основным источником внебюджетного финансирования станет сам Сбербанк – он готов вложить в развитие искусственного интеллекта 112,5 млрд руб.
Также в финансировании мероприятий готов поучаствовать «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ).
Напомним, в конце 2019 г. РФПИ, Сбербанк, «Газпромнефть», «Яндекс», Mail.ru Group и компания «Мобильные телесистемы» (МТС) в присутствии Президента России Владимира Путина договорились о создании консорциума с целью развития искусственного интеллекта.
Разные затраты на развитие искусственного интеллекта в разных документах Сбербанка
За последнее время Сбербанк подготовил сразу четыре программных документа по развитию искусственного интеллекта. Первым документом стала Национальная стратегия развития искусственного интеллекта, подготовленная по прямому поручению Владимира Путина.
|Мероприятие
|Общие затраты за 2020-2024 гг.
|Затраты из федерального бюджета за 2020-2024 гг.
|Затраты из внебюджетных источников за 2020-2024 гг.
|Затраты Сбербанка (в рамках внебюджетных источников) за 2020-2024 гг.
|Общие затраты за 2020 г.
|Общие затраты за 2021 г.
|Общие затраты за 2022 г.
|Общие затраты за 2023 г.
|Общие затраты за 2024 г.
|1
|Затраты Сбербанка на внедрение ИИ в собственный бизнес
|54 500
|0
|54 500
|54 500
|10 900
|10 900
|10 900
|10 900
|10 900
|2
|Затраты Сбербанка на разработку и развитие программного обеспечения, в котором используются технологии ИИ
|34 200
|0
|34 200
|34 200
|10 450
|5 950
|5 950
|5 950
|5 950
|3
|Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные венчурные инвестиции
|23 438
|11 718
|11 718
|0
|1 382
|5 468
|5 468
|5 649
|5 468
|4
|Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные прямые инвестиции
|18 560
|9 280
|9 280
|0
|856
|3 946
|4 586
|4 586
|4 586
|5
|Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупных проектов в области ИИ
|17 439
|8 719
|8 719
|0
|1 744
|3 737
|3 986
|3 986
|3 986
|6
|Затраты Сбербанка на поддержку научных исследований в целях обеспечения опережающего развития искуственного интеллекта
|13 285
|0
|13 285
|13 285
|2 657
|2 657
|2 657
|2 657
|2 657
|7
|Грантовая поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциалзиации ИИ-решений
|12 032
|9 378
|2 654
|0
|2 515
|2 572
|2 659
|2 398
|1 886
|8
|Разработка конкурентособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей ИИ за счет финансовой поддержки лидирующих дизайн-центров
|10 462,5
|7 847
|2 615,5
|0
|0
|2 068
|2 068
|2 068
|4 258,5
|9
|Создание и финансовая поддержка опорных центров компетенций для проведения исследований в сфере ИИ, включая направление AGI (сильный ИИ) в том числе предоставление мегагрантов на привлечение зарубежных ученых
|10 077
|10 077
|0
|0
|62,5
|1 330
|2 320
|3 070
|3 294
|10
|Финансовая поддержка потребителей для внедрения малых и средних проектов в области ИИ
|9 340
|9 340
|0
|0
|934
|2 101
|2 101
|2 102
|2 102
Источник: CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
Также в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» была подготовлена дорожная карта развития технологий искусственного интеллекта и нейросенсорики. Оба этих документа были утверждены.
В конце 2019 г. Сбербанк подготовил федеральный проект «Искусственный интеллект», который должен стать седьмым по счету федеральным проектом нацпрограммы «Цифровая экономика». Этот документ еще не утвержден.
Отметим, что в разных документах фигурируют разные цифры затрат, необходимых для развития искусственного интеллекта. В прошлогодней дорожной карте говорилось о инвестициях в размере 400 млрд руб., из которых 50 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет, 350 млрд руб. – внебюджетные источники. А в федеральном проекте «Искусственный интеллект» говорится о затратах в размере 120 млрд руб., из которых 90 млрд руб. выделит федеральный бюджет (здесь сумма совпадают с суммой затрат из федерального бюджета из нынешней дорожной карты), 30 млрд руб. – внебюджетные источники.
Как Сбербанк потратит 112 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта
Согласно нынешнему проекту дорожной карты, Сбербанк готов будет потратить 54,5 млрд руб. на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в собственный бизнес. Еще 34,2 млрд руб. будут направлены на разработку и развитие программного обеспечения, в котором используются технологии ИИ.
На поддержку научных исследований в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк направит 13,285 млрд руб. На повышение доступности и качества данных, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта, банк направит 4,5 млрд руб.
4,05 млрд руб. Сбербанк потратит на повышение уровня обеспечения российского рынка технологий искусственного интеллекта квалифицированными кадрами. Еще 2 млрд руб. будет направлено на популяризацию и повышение уровня информированности населения о возможных сферах использования технологий в области ИИ. В рамках этого мероприятия будет проведено более 20 хакатонов Сбербанка.
Как РФПИ поможет искусственному интеллекту
Что касается РФПИ, то фонд обеспечит инвестиции в международных партнеров с целью финансовой и экспертной поддержки разработчиков ИИ-решений (к 2024 г. не менее 10 компаний получат прямые инвестиции от международных инвесторов) и участие своих партнеров и портфельных компаний в международных конференциях по ИИ (к 2024 г. будет обеспечено участие в не менее чем 20 конференциях и мероприятиях). Размер затрат на соответствующие мероприятия пока не определен.
Миллиарды на финансовую поддержку разработчиков и потребителей ИИ-решений
Остальные мероприятия дорожной карты коррелируют с мероприятиями, заложенными в федеральный проект «Искусственный интеллект». Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные венчурные инвестиции потребует затрат в размере 23,44 млрд руб., через государственные прямые инвестиции – 18,56 млрд руб. В обоих случаях суммы затрат будут поровну делиться между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.
Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупных проектов в области затрат в размере 17,44 млрд руб. (данная сумма будет поровну поделена между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками).
Грантовая поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации ИИ-решений потребует 12 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 9,38 млрд руб., внебюджетные источники – 2,65 млрд руб.
На разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ за счет финансовой поддержки лидирующих дизайн-центров потребует затрат в размере 10,46 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 7,85 млрд руб., внебюджетные источники - 2,62 млрд руб.
На создание и финансовую поддержку опорных центров компетенций для проведения исследований в сфере ИИ, включая направление AGI (сильный ИИ), федеральный бюджет направит 10,08 млрд руб. В том числе будут предоставлены «мегагранты» на привлечение зарубежных ученых.
Финансовая поддержка потребителей для внедрения малых и средних проектов в области ИИ обойдется федеральному бюджету в 9,34 млрд руб. На создание и финансовую поддержку лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для разработки технологий ИИ, в том числе в направление AGI, федеральный бюджет направит 6,7 млрд руб.
Поддержка экспорта ИИ-решений
На поддержку экспорта ИИ-решений будет направлено 4,02 млрд руб. Большую часть этой суммы – 3,18 млрд руб. – возьмет на себя федеральный бюджет. Из внебюджетных источников будет направлено 843 млн руб.
Выдача грантов на дополнительное образование в области обойдется федеральному бюджету в 3,64 млрд руб. Проведение хакатонов по решению бизнес- и социальных проблем на основе государственных наборов данных, в том числе по направлению AGI, обойдется в 3 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,98 млрд руб, внебюджетные источники – 1,02 млрд руб.
Создание и функционирование центров коллективного пользования (ЦКП) аппаратно-программных комплексов (тестовые стойки, средства верификации, инжиниринговое ПО и т.п.) обойдется федеральному бюджету в 2,19 млрд руб. На предоставление финансовой поддержки создания и развития открытых библиотек в сфере ИИ федеральный бюджет выделит 2,13 млрд руб.
Поддержка специализированных акселерационных программ для стартапов, в том числе обеспечивающих «бесшовный» переход от одного института поддержки к другому, обойдется федеральному бюджету в 940 млн руб. Еще 910 млн руб. будет направлено на разработку дорожных карт внедрения ИИ в отраслях (включая здравоохранение, умный город, промышленность, сельское хозяйство и оборонно-промышленном комплексе) и в городах с целью повышения их индекса готовности к внедрению ИИ.
Интеграция ИИ в школьное образование
Интеграция ИИ в школьное образование потребует от федерального бюджета затрат в размере 807 млн руб. На создание национального онлайн-портала в сфере ИИ будет направлено еще 781 млрд руб. Портал будет включать в себя: справочник источников наборов данных для разработки ИИ-решений; карту ИИ-отрасли для ИИ-сообщества; игроков рынка; кейсы разработки ИИ-моделей; источники наборов данных и моделей; кейсы внедрений решений на основе ИИ в отраслях и результаты внедрений; обзор перспективных исследований и технологий в области ИИ.
Разработка индекса ИИ-зрелости компаний, отраслей, стран и городов потребует от федерального бюджета затрат в размере 705 млн руб. На разработку и запуск магистерских образовательных программ по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими компаниями, ведущими зарубежными и российскими вузами, запустившими соответствующие программы, будет направлено 640 млн руб.
PR-кампания по продвижению ИИ
416 млн руб. из федерального бюджета потребуются на проведение ежегодной PR-кампании по освещению темы ИИ в цифровых каналах (социальные сети, цифровые медиа), и традиционных каналах (телевидение, радио, офлайн-каналы). 368 млн руб. нужны будут на проведение мероприятий по популяризации ИИ (лекции, кружки, кванториумы).
Формирование, публикация и регулярная актуализация флагманских наборов данных и моделей, на которых учится ИИ, в приоритетных отраслях (здравоохранение, транспорт, умный город) обойдется в 280 млн руб. Еще 270 млн руб. будут нужны на проведение мониторинга эффективности мер поддержки развития ИИ.
Аналогичная сумма будет нужна на разработку, утверждение и мониторинг реализации плана мероприятий Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. 244 млн руб. потребуются на построение единых систем стандартизации и сертификации на основе ИИ посредством создания национальной системы стандартизации и сертификации, а также представителей России в создание международных (национальных) систем стандартизации и отражение в международных документах по стандартизации ИИ российских разработчиков.
226 млн руб. потребуются на разработку и актуализацию маркетингового исследования для отечественной и глобальной отраслей аппаратно-программных комплексов для целей ИИ, определяющего основные приоритетные нишевые решения в области АПК и потенциальных заказчиков таких решений.
Актуализация дорожной карты развития «Нейротехнологии и искусственный интеллект», включая определение национальных приоритетов научных исследований, и формирование предложений по корректировке механизмов поддержки научных исследований в сфере ИИ потребует затрат в размере 223 млн руб.
Разработка этических норм применения ИИ
214 млн руб. потребуется на разработку правовых и этических норм применения ИИ. К этому мероприятию относятся: запуск и ежегодное проведение форума «Этика ИИ»; развитие международного сотрудничества в части определения правовых и этических норм взаимодействия ИИ и общества; создание этических документов, регламентирующих вопросы этики развития ИИ.
100 млн руб. будет направлено на разработку унифицированных, периодически обновляющихся методологий сбора, очистки, разметки, валидации, хранения, обезличивания и обогащения каждого типа данных. Аналогичная сумма потребуется на проведение исследований, направленных на выявление и анализ способов создания благоприятных условий для использования и оборота технологий и систем ИИ в части выявления и анализа сфер, в которых допускается принятие юридически значимых решений системами ИИ и применения систем ИИ в гражданском обороте.
Планируемые результаты
Авторы документа ожидают, по результатам реализации заложенных в дорожную карту мероприятий количество компаний-разработчиков ИИ-решений с выручкой не менее 500 млн руб. увеличится с трех в 2018 г. до 40 в 2024 г. и 120 в 2030 г. Количество опубликованных на облачных платформах и актуализируемых наборов данных, в том числе по темам здравоохранения, транспорта и умного города, в соответствие с Концепцией формирования и опубликования данных для конкретных видов данных составит 30 к 2024 г и 100 в 2030 г (сейчас – 0).
Количество публикаций российских специалистов на конференциях в области ИИ уровня А+ - вырастет с 30 в 2018 г. до 500 в 2030 г. Количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программа высшего и дополнительного образования, вырастит за аналогичный период с 650 до 6 тыс.