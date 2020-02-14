Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов

Сбербанк подготовил дорожную карту развития искусственного интеллекта

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию технологий искусственного интеллекта, подготовленный Сбербанком в рамках контракта с Правительством России. Документ предполагает затраты на соответствующие цели в размере 244 млрд руб. за период до 2024 г.

Из этой суммы федеральный бюджет выделит 91 млрд руб., внебюджетные источники – 152 млрд руб. Основным источником внебюджетного финансирования станет сам Сбербанк – он готов вложить в развитие искусственного интеллекта 112,5 млрд руб.

Также в финансировании мероприятий готов поучаствовать «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ).

Напомним, в конце 2019 г. РФПИ, Сбербанк, «Газпромнефть», «Яндекс», Mail.ru Group и компания «Мобильные телесистемы» (МТС) в присутствии Президента России Владимира Путина договорились о создании консорциума с целью развития искусственного интеллекта.

Разные затраты на развитие искусственного интеллекта в разных документах Сбербанка

За последнее время Сбербанк подготовил сразу четыре программных документа по развитию искусственного интеллекта. Первым документом стала Национальная стратегия развития искусственного интеллекта, подготовленная по прямому поручению Владимира Путина.

План затрат на реализацию мероприятий дорожной карты «Искусственный интеллект», подготовленной Сбербанком, млн рублей

Мероприятие Общие затраты за 2020-2024 гг. Затраты из федерального бюджета за 2020-2024 гг. Затраты из внебюджетных источников за 2020-2024 гг. Затраты Сбербанка (в рамках внебюджетных источников) за 2020-2024 гг. Общие затраты за 2020 г. Общие затраты за 2021 г. Общие затраты за 2022 г. Общие затраты за 2023 г. Общие затраты за 2024 г. 1 Затраты Сбербанка на внедрение ИИ в собственный бизнес 54 500 0 54 500 54 500 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 2 Затраты Сбербанка на разработку и развитие программного обеспечения, в котором используются технологии ИИ 34 200 0 34 200 34 200 10 450 5 950 5 950 5 950 5 950 3 Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные венчурные инвестиции 23 438 11 718 11 718 0 1 382 5 468 5 468 5 649 5 468 4 Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные прямые инвестиции 18 560 9 280 9 280 0 856 3 946 4 586 4 586 4 586 5 Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупных проектов в области ИИ 17 439 8 719 8 719 0 1 744 3 737 3 986 3 986 3 986 6 Затраты Сбербанка на поддержку научных исследований в целях обеспечения опережающего развития искуственного интеллекта 13 285 0 13 285 13 285 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 7 Грантовая поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциалзиации ИИ-решений 12 032 9 378 2 654 0 2 515 2 572 2 659 2 398 1 886 8 Разработка конкурентособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей ИИ за счет финансовой поддержки лидирующих дизайн-центров 10 462,5 7 847 2 615,5 0 0 2 068 2 068 2 068 4 258,5 9 Создание и финансовая поддержка опорных центров компетенций для проведения исследований в сфере ИИ, включая направление AGI (сильный ИИ) в том числе предоставление мегагрантов на привлечение зарубежных ученых 10 077 10 077 0 0 62,5 1 330 2 320 3 070 3 294 10 Финансовая поддержка потребителей для внедрения малых и средних проектов в области ИИ 9 340 9 340 0 0 934 2 101 2 101 2 102 2 102

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Также в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» была подготовлена дорожная карта развития технологий искусственного интеллекта и нейросенсорики. Оба этих документа были утверждены.

В конце 2019 г. Сбербанк подготовил федеральный проект «Искусственный интеллект», который должен стать седьмым по счету федеральным проектом нацпрограммы «Цифровая экономика». Этот документ еще не утвержден.

Отметим, что в разных документах фигурируют разные цифры затрат, необходимых для развития искусственного интеллекта. В прошлогодней дорожной карте говорилось о инвестициях в размере 400 млрд руб., из которых 50 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет, 350 млрд руб. – внебюджетные источники. А в федеральном проекте «Искусственный интеллект» говорится о затратах в размере 120 млрд руб., из которых 90 млрд руб. выделит федеральный бюджет (здесь сумма совпадают с суммой затрат из федерального бюджета из нынешней дорожной карты), 30 млрд руб. – внебюджетные источники.

Как Сбербанк потратит 112 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

Согласно нынешнему проекту дорожной карты, Сбербанк готов будет потратить 54,5 млрд руб. на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в собственный бизнес. Еще 34,2 млрд руб. будут направлены на разработку и развитие программного обеспечения, в котором используются технологии ИИ.

На поддержку научных исследований в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта Сбербанк направит 13,285 млрд руб. На повышение доступности и качества данных, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта, банк направит 4,5 млрд руб.

4,05 млрд руб. Сбербанк потратит на повышение уровня обеспечения российского рынка технологий искусственного интеллекта квалифицированными кадрами. Еще 2 млрд руб. будет направлено на популяризацию и повышение уровня информированности населения о возможных сферах использования технологий в области ИИ. В рамках этого мероприятия будет проведено более 20 хакатонов Сбербанка.

Как РФПИ поможет искусственному интеллекту

Что касается РФПИ, то фонд обеспечит инвестиции в международных партнеров с целью финансовой и экспертной поддержки разработчиков ИИ-решений (к 2024 г. не менее 10 компаний получат прямые инвестиции от международных инвесторов) и участие своих партнеров и портфельных компаний в международных конференциях по ИИ (к 2024 г. будет обеспечено участие в не менее чем 20 конференциях и мероприятиях). Размер затрат на соответствующие мероприятия пока не определен.

Миллиарды на финансовую поддержку разработчиков и потребителей ИИ-решений

Остальные мероприятия дорожной карты коррелируют с мероприятиями, заложенными в федеральный проект «Искусственный интеллект». Финансовая поддержка разработчиков ИИ-решений через государственные венчурные инвестиции потребует затрат в размере 23,44 млрд руб., через государственные прямые инвестиции – 18,56 млрд руб. В обоих случаях суммы затрат будут поровну делиться между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.

Финансовая поддержка потребителей для внедрения крупных проектов в области затрат в размере 17,44 млрд руб. (данная сумма будет поровну поделена между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками).

Грантовая поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации ИИ-решений потребует 12 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 9,38 млрд руб., внебюджетные источники – 2,65 млрд руб.

На разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ за счет финансовой поддержки лидирующих дизайн-центров потребует затрат в размере 10,46 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 7,85 млрд руб., внебюджетные источники - 2,62 млрд руб.

На создание и финансовую поддержку опорных центров компетенций для проведения исследований в сфере ИИ, включая направление AGI (сильный ИИ), федеральный бюджет направит 10,08 млрд руб. В том числе будут предоставлены «мегагранты» на привлечение зарубежных ученых.

Финансовая поддержка потребителей для внедрения малых и средних проектов в области ИИ обойдется федеральному бюджету в 9,34 млрд руб. На создание и финансовую поддержку лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для разработки технологий ИИ, в том числе в направление AGI, федеральный бюджет направит 6,7 млрд руб.

Поддержка экспорта ИИ-решений

На поддержку экспорта ИИ-решений будет направлено 4,02 млрд руб. Большую часть этой суммы – 3,18 млрд руб. – возьмет на себя федеральный бюджет. Из внебюджетных источников будет направлено 843 млн руб.

Выдача грантов на дополнительное образование в области обойдется федеральному бюджету в 3,64 млрд руб. Проведение хакатонов по решению бизнес- и социальных проблем на основе государственных наборов данных, в том числе по направлению AGI, обойдется в 3 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,98 млрд руб, внебюджетные источники – 1,02 млрд руб.

Создание и функционирование центров коллективного пользования (ЦКП) аппаратно-программных комплексов (тестовые стойки, средства верификации, инжиниринговое ПО и т.п.) обойдется федеральному бюджету в 2,19 млрд руб. На предоставление финансовой поддержки создания и развития открытых библиотек в сфере ИИ федеральный бюджет выделит 2,13 млрд руб.

Поддержка специализированных акселерационных программ для стартапов, в том числе обеспечивающих «бесшовный» переход от одного института поддержки к другому, обойдется федеральному бюджету в 940 млн руб. Еще 910 млн руб. будет направлено на разработку дорожных карт внедрения ИИ в отраслях (включая здравоохранение, умный город, промышленность, сельское хозяйство и оборонно-промышленном комплексе) и в городах с целью повышения их индекса готовности к внедрению ИИ.

Интеграция ИИ в школьное образование

Интеграция ИИ в школьное образование потребует от федерального бюджета затрат в размере 807 млн руб. На создание национального онлайн-портала в сфере ИИ будет направлено еще 781 млрд руб. Портал будет включать в себя: справочник источников наборов данных для разработки ИИ-решений; карту ИИ-отрасли для ИИ-сообщества; игроков рынка; кейсы разработки ИИ-моделей; источники наборов данных и моделей; кейсы внедрений решений на основе ИИ в отраслях и результаты внедрений; обзор перспективных исследований и технологий в области ИИ.

Разработка индекса ИИ-зрелости компаний, отраслей, стран и городов потребует от федерального бюджета затрат в размере 705 млн руб. На разработку и запуск магистерских образовательных программ по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими компаниями, ведущими зарубежными и российскими вузами, запустившими соответствующие программы, будет направлено 640 млн руб.

PR-кампания по продвижению ИИ

416 млн руб. из федерального бюджета потребуются на проведение ежегодной PR-кампании по освещению темы ИИ в цифровых каналах (социальные сети, цифровые медиа), и традиционных каналах (телевидение, радио, офлайн-каналы). 368 млн руб. нужны будут на проведение мероприятий по популяризации ИИ (лекции, кружки, кванториумы).

Формирование, публикация и регулярная актуализация флагманских наборов данных и моделей, на которых учится ИИ, в приоритетных отраслях (здравоохранение, транспорт, умный город) обойдется в 280 млн руб. Еще 270 млн руб. будут нужны на проведение мониторинга эффективности мер поддержки развития ИИ.

Аналогичная сумма будет нужна на разработку, утверждение и мониторинг реализации плана мероприятий Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. 244 млн руб. потребуются на построение единых систем стандартизации и сертификации на основе ИИ посредством создания национальной системы стандартизации и сертификации, а также представителей России в создание международных (национальных) систем стандартизации и отражение в международных документах по стандартизации ИИ российских разработчиков.

226 млн руб. потребуются на разработку и актуализацию маркетингового исследования для отечественной и глобальной отраслей аппаратно-программных комплексов для целей ИИ, определяющего основные приоритетные нишевые решения в области АПК и потенциальных заказчиков таких решений.

Актуализация дорожной карты развития «Нейротехнологии и искусственный интеллект», включая определение национальных приоритетов научных исследований, и формирование предложений по корректировке механизмов поддержки научных исследований в сфере ИИ потребует затрат в размере 223 млн руб.

Разработка этических норм применения ИИ

214 млн руб. потребуется на разработку правовых и этических норм применения ИИ. К этому мероприятию относятся: запуск и ежегодное проведение форума «Этика ИИ»; развитие международного сотрудничества в части определения правовых и этических норм взаимодействия ИИ и общества; создание этических документов, регламентирующих вопросы этики развития ИИ.

100 млн руб. будет направлено на разработку унифицированных, периодически обновляющихся методологий сбора, очистки, разметки, валидации, хранения, обезличивания и обогащения каждого типа данных. Аналогичная сумма потребуется на проведение исследований, направленных на выявление и анализ способов создания благоприятных условий для использования и оборота технологий и систем ИИ в части выявления и анализа сфер, в которых допускается принятие юридически значимых решений системами ИИ и применения систем ИИ в гражданском обороте.

Планируемые результаты

Авторы документа ожидают, по результатам реализации заложенных в дорожную карту мероприятий количество компаний-разработчиков ИИ-решений с выручкой не менее 500 млн руб. увеличится с трех в 2018 г. до 40 в 2024 г. и 120 в 2030 г. Количество опубликованных на облачных платформах и актуализируемых наборов данных, в том числе по темам здравоохранения, транспорта и умного города, в соответствие с Концепцией формирования и опубликования данных для конкретных видов данных составит 30 к 2024 г и 100 в 2030 г (сейчас – 0).

Количество публикаций российских специалистов на конференциях в области ИИ уровня А+ - вырастет с 30 в 2018 г. до 500 в 2030 г. Количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программа высшего и дополнительного образования, вырастит за аналогичный период с 650 до 6 тыс.