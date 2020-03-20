Из-за закупки ПО Microsoft «Росатом» обвинили в нарушении новой Конституции и указаний Путина

В свете огромной, хотя пока и не состоявшейся закупки «Росатомом» ПО Microsoft в госкорпорацию с копией в путинский Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ было направлено письмо из ассоциации «Отечественный софт». В нем было указано на то, что использование зарубежного софта на предприятиях атомной отрасли входит в противоречие с указаниям Владимира Путина и положениями новой Конституции.

АРПП — «Росатому»

Как стало известно CNews, накануне несостоявшейся на днях закупки «Росатомом» ПО Microsoft на 2,4 млрд руб. в госкорпорацию успела направить критическое письмо ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Она объединяет более 170 российских ИТ-компаний, и во многом ее усилиями в России в начале 2016 г. появился Реестр отечественного ПО.

В датированном 13 марта 2020 г. документе на имя гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева в связи с вышеупомянутой закупкой и еще одной, менее масштабной (с начальной ценой лота в 434,5 млн руб.; она пока не завершена) АРПП спрогнозировала для госкорпорации невыполнение национальных проектов и программы импортозамещения, ранее обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Также ассоциация указала на значительные риски снижения безопасности объектов критической инфраструктуры, «защита которых обозначена в выработанных поправках к Конституции России», принятых в середине марта 2020 г. Советом Федерации.

«Также ассоциация заметила наличие барьеров по допуску российских разработчиков к участию в аукционах, — отмечается в письме. — Обозначенную позицию считаем дискриминирующей, она не соответствует принципам честной конкуренции и не позволяет отечественным ИТ-компаниям даже предложить какие-либо альтернативные решения». Напомним, в несостоявшейся пока закупке ПО Microsoft в техзадании есть четкое указание на то, что поставка эквивалента (аналога) иного производителя программных продуктов не допускается «в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемого товара с товаром, используемым заказчиком».

«Росатом» в свете закупки ПО Microsoft обвинили в нарушении указаний Путина и положений новой Конституции

Со ссылкой на собственные исследования за последние 10 лет «Отечественный софт» отмечает, что последовательный рост объема закупок «Росатомом» иностранного ПО позволяет сделать вывод об укреплении зависимости госкорпорации от решений Microsoft, а также о факте обработки и хранения данных атомной отрасли за пределами России, преимущественно в США, «что является недопустимым в условиях сложившейся геополитической обстановки».

«Предлагаем рассмотреть возможность пересмотра технического задания к объявленным электронным аукционам с целью изменения условий участия и обеспечения возможности подачи заявки российским производителям ПО, — говорится в документе. — АРПП также выступает с предложением по организации встречи членов ассоциации с руководством госкорпорации с целью обсуждения текущей ситуации и выработки совместного решения по реализации государственных инициатив по переходу на использование российских технологий».

Копия письма была направлена АРПП в Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, созданный по поручению Путина и возглавляемый Ильей Массухом — общественным деятелем, президентом Фонда информационной демократии, экс-замминистром связи и массовых коммуникаций России.

Как сообщили CNewsв АРПП, какой-либо реакции от «Росатома» и Центра компетенций до сих пор не последовало. На момент публикации материала обе эти организации прокомментировать CNewsписьмо ассоциации также не смогли.

Комментарии АРПП о противоречии новой Конституции

Критическая инфраструктура, на которую ссылаются авторы письма, в сформулированных поправках к Конституции напрямую не упоминается. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, чья подпись стоит под письмом, в разговоре с CNews пояснил, что подразумевал новую редакцию конституционной статьи 71, описывающей, что именно находится в ведении Российской Федерации.

К старой редакции пункта «м», в котором перечислялись «оборона и безопасность, оборонное производство, определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества, производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования», добавилось «обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».

С токи зрения Лашина, добавленная область регулирования напрямую связана с защитой критической инфраструктуры и персональных данных граждан России. В его понимании, это также закреплено в федеральном законах № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры», № 152 «О персональных данных» и приказами ФСТЭК.

«То есть по сути пункты Конституции детализируются в законах — в них описывается прикладное применение того, что написано в Конституции, — рассуждает Лашин. — Закупка “Росатомом” зарубежного софта, в том числе для предприятий, производящих и обогащающих уран, прямо противоречит закону о защите критической инфраструктуры, требованиям по защите персональных данных граждан России, так как будет использоваться иностранное, не проверенное на закладки и уязвимости ПО, а также облачная платформа для обработки и хранения данных, находящаяся за пределами России».

Лашин обращает внимание на то, что в «Росатоме» как в организации, занимающейся ядерной энергией, просто категорически недопустимы ошибки и сбои в работе с ней. «Это потенциально чрезвычайно опасно для граждан, общества и государства в целом», — заключает он.

Насколько подконтролен «Росатом»?

В разговоре с CNews Ренат Лашин отметил, что анализ открытых закупок «Росатома» с 2009 г. по настоящее время показал, что госкорпорацией было проведено около 2 тыс. процедур, так или иначе связанных с ИТ.

«Все закупки “Росатом” проводит на основании своего положения о закупках и федерального закона №223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госучастием; — прим. CNews), — говорит он. — Фактически это позволяет ему приобретать любые товары и услуги без привязки к действующим государственным инициативам. Госкорпорация не подпадает ни под требования федерального закона №44-ФЗ (регулирует закупки госорганов; — прим. CNews), в котором четко прописана необходимость закупки программ из Реестра отечественного ПО, ни под объявленную в конце 2018 г. директиву “О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения”».

В последнем случае речь идет о директиве, которую подписал первый зампред Правительства России Антон Силуанов. Она была направлена государственным представителям в советах директоров компаний с госучастием, к которым помимо «Росатома» относятся «Газпром», Сбербанк, «Почта России», «Ростелеком», «Аэрофлот» и пр. Согласно директиве, этим компаниям следовало запланировать поэтапный переход на отечественное ПО. Им было предписано собрать по этому вопросу советы директоров, а затем за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российский софт до 2021 г.

Отметим, что с этой директивой тематически смыкаются два приказа Минкомсвязи. Первый из них под номером 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу госкомпаний на преимущественное использование отечественного ПО…» вышел еще 20 сентября 2018 г. В соответствии с этими рекомендациями, в 2021 г. 80% операционных систем в госкомпаниях должны быть российского происхождения. Для защитного ПО, в том числе антивирусов, этот показатель составляет 100%, для офисных пакетов, включая текстовые и табличные редакторы — 80%, для браузеров — 100%.

В конце апреля 2019 г. вышел еще один тематический приказ Минкомсвязи № 156, который технически скорректировал рекомендации, оставив неизменной их суть.

Аргументируя свою позицию относительно того, что «Росатом» сейчас в вопросах закупки софта по сути неподконтролен, Лашин указывает на то, что оба эти приказа носят всего лишь рекомендательный характер. Их действие распространяется на акционерные общества с госучастием, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия России в совокупности превышает 50%, в том числе акционерные общества, включенные в приложение № 1 специального перечня, утвержденного распоряжением Правительства №91-р от 23 января 2003 г.

«В этом перечне “Росатома” нет, — подчеркивает Лашин. — Следовательно директива Силуанова на него не распространяется».

Что в «Росатоме» с импортозамещением

Напомним, о планах по импортозамещению ПО в «Росатоме» на прошедшем в ноябре 2019 г. в Москве CNews FORUM говорил директор ИТ-департамента госкорпорации Евгений Абакумов.

По его словам, несмотря на то, что у «Росатома» есть опыт внедрения и использования российских софтверных систем, полноценный процесс импортозамещения в области ПО, как его оценивают в госкорпорации, начнется в ней только в 2020 г.

«В 2020 году стартует процесс импортозамещения, касающийся нашей инфраструктуры и рабочих мест, а также проекты, связанные с рядом корпоративных систем», — отметил Абакумов. В контексте этих планов в апреле 2019 г. в «Росатоме» был создан отраслевой центр исследования, тестирования и апробации импортонезависимых решений — на базе дочерней структуры госкорпорации, «Гринатома». На данный момент он выполняет методологическую и техническую функции на указанном направлении.

«Надо отметить, что для нас эта задача не новая. Например, мы строили довольно большие системы на продукции одного из известных российских вендоров», — отметил Абакумов, по всей видимости, подразумевая «1С»: на предприятиях «Росатома» в разные годы внедрялись «1С:бухгалтерия», «1С:предприятие 8.0», «1С:ERP управление предприятием 2.0», «1С:консолидация».