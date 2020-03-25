Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое

Затраты на федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» увеличились в три раза - c 51 млрд руб. до 139 млрд руб. В то же время власти решили практически полностью отказаться от внебюджетного финансирования, объем которого ранее в данном федпроекте составлял 4,5 млрд руб.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»

Объем финансирования федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» возрос втрое: c 50,7 млрд руб. до 138,94 млрд руб. Это следует из обновленного федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», который проанализировал CNews.

Сумма в 138,94 млрд руб. приходится на период 2019-2024 гг., причем внебюджетные источники выделят только 70 млн руб., все остальные расходы возьмет на себя федеральный бюджет.

Обновленный документ пришел на смену предыдущей версии федерального проекта «Кадры и образование», предполагавшей затраты на период до 2021 г. включительно в размере 50,7 млрд руб. Из этой суммы большую часть также должен был взять на себя федеральный бюджет - 46,2 млрд руб. В то же время предполагалось и финансирование из внебюджетных источников в размере 4,47 млрд руб.

47 млрд руб. на «Цифровой университет»

Наиболее дорогостоящим результатом, достижение которого заложено в документ, является создание на базе организаций высшего образования сети из центров цифровой трансформации университетов - «Цифровой университет» - и спутников таких центров. На эти цели будет затрачено 47,15 млрд руб.

Целевые показатели федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Целевой показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс. человек 230 250 300 400 500 650 800 2 Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и по математикам специальностям, тысяча человек 46 50 60 80 90 100 120 3 Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетениями цифровой экономики, % 26 27 30 32 36 38 40 4 Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс. человек 0 200 500 600 750 850 1 000 5 Место в рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index, место 52 50 40 37 34 32 30 6 Доля во Всероссийских проверочных работах заданий, при выполнении которых допускается использование цифровых ресурсов (инструментов, источников, сред, сервисов) профессиональной или повседневной деятельности, %% 0 0 10 40 70 90 100

Источник: CNews Analytics

Для достижения этой цели также будут созданы сеть международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий вместе со спутниками таких центров и сеть центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий.

Кроме того, в рамках все того же результата будет обеспечена реализация в системе высшего образования персональных траекторий обучающихся. Дополнительно 1,23 млрд руб. будет выделено на создание цифрового сервиса, обеспечивающего формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан.

21,16 млрд руб. будет потрачено на экспертно-аналитическое и организационно-методологическое сопровождение реализации федпроекта «Кадры для цифровой экономики» и выполнение отдельных заложенных в него мероприятий.

14,5 млрд руб. на цифровые учебно-методические комплексы

14,46 млрд руб. будет направлено на разработку цифровых учебно-методологических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметам «Математика», «Информатика» и «Технологии». К концу 2024 г. будет разработано не менее 75 комплексов.

13,7 млрд руб. на тематические смены в сезонных лагерях

13,73 млрд руб. будет потрачено на предоставление грантов в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровых технологий.

Запланированные результаты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Запланированные результаты Общее финансирование за 2018-24 гг Финансирование из федерального бюджета за 2018-24 гг Финансирование из внебюджетных источников за 2018-24 гг Общее финансирование за 2019 г Общее финансирование за 2020 г Общее финансирование за 2021 г Общее финансирование за 2022 г Общее финансирование за 2023 г Общее финансирование за 2024 г 1 На базе образовательных организаций высшего образования сформирована сеть из центров цифровой трансформации университетов - "Цифровой университет" и спутников таких центров; из международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий и спутников таких центров; из центров ускоренной подготовки специалистов в области информационных технологий, а также обеспечена реализация в системе высшего образования персональных траекторий развития обучающихся (накопительным итогом) 47 147 47 106 40 1 621 4 714 9 506 10 864 10 786 9 654 2 Обеспечено экспертно-аналитическое и организационно-методологическое сопровождение реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", а также выполнение его отдельных мероприятий 21 157 21 142 15 2 319 2 760 3 620 3 830 4 887 3 739 3 Разработаны цифровые учебно-методолические комплексы, учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования по предметным областям "Математика", "Информатика" и "Технология" 14 462 14 462 0 1 287 1 414 2 397 430 2 135 6 796 4 Предоставлены гранты в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (накопленным итогом) 13 728 13 728 0 476 496 515 4 344 5 295 2 599 5 Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технологии", созданы 15 экспериментальных площадок (накопительным итогом) 10 369 10 369 0 529 550 571 2 795 2 904 3 017 6 Актуализированы федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования в части требований к формирования цифровой экономики, и разработаны рекомендации по актуализации примерных основных образовательных программ 8 903 8 903 0 56 41 26 4 153 2 653 1 973 7 Поддержаны компании, реализующие проекты в области образовательных технологий (накопительным итогом) 6 987 6 987 0 1 500 1 500 2 932 1 000 55 0 8 Обучены работающие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, восстребованным в условиях цифровой экономики (накопительным итогом) 4 810 4 810 0 643 664 811 991 1 100 600 9 Предоставлены гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий (накопительным итогом) 4 677 4 677 0 0 114 357 1 360 1 413 1 432 10 Разработаны требования и их методическое обеспечение, а также цифровой контент и программное обеспечение к цифровой образовательной среде для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью 1 370 1 355 15 30 5 304 467 440 123

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

10,37 млрд руб. будет направлено на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеообразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технологии».

До конца 2024 г. такого рода поддержка будет осуществлена не менее чем для 1,45 тыс. образовательных организаций. Также в рамках достижения данного результата будет создано 15 экспериментальных площадок.

9 млрд руб. на актуализацию образовательных стандартов

Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в части требований к формированию цифровой экономики вместе с разработкой рекомендаций по актуализации примерных основных образовательных программ обойдется в 8,9 млрд руб.

Дополнительно 150 млн руб. будет выделено на подготовку проектов нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с учетом современных цифровых технологий для внесения в Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям.

7 млрд руб. на поддержку компаний из области образовательных технологий

Поддержка компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, потребует затрат в размере 6,99 млрд руб. На обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики, будет направлено 4,8 млрд руб.

Предоставление грантов обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, потребует затрат в размере 4,68 млрд руб.

1,4 млрд руб на создание цифровой образовательной среды для инвалидов

На разработку требований к цифровой образовательной среде для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью будет направлено 1,37 млрд руб. В рамках достижения указанной цели также будет проведено методическое обеспечение указанных требований и создан цифровой контент вместе с соответствующим программным обеспечением.

Гранты для обучения детей математике и информатики

750 млн руб. будет направлено на поддержку научно-технических проектов физических лиц в области цифровой экономики. 620 млн руб. будет потрачено на разработку образовательных программ (модулей) высшего образования в интересах цифровой экономики. 100 млн руб. нужно будет выделить на разработку модели независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценки гражданами ключевых компетенций цифровой экономики.

Предоставление грантов в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики потребует затрат в размере 650 млн руб. К концу 2024 г. будет предоставлено не менее 206 грантов.

Обучение соотечественников за рубежом навыкам цифровой экономики

Аналогичная сумма в 650 млн руб. потребуется для обучения учеников и работников русских школ за рубежом по программам тиражирования лучших практик по развитию цифровой грамотности. Дополнительно 220 млн руб. будут затрачены на то, чтобы педагоги русских школ за рубежом прошли повышение квалификации в иностранных государствах по приоритетным для цифровой экономики компетенциям.

Международное сотрудничество в сфере обучения цифровой экономики

500 млн руб. потребуется выделить на развитие образовательных и научно-методологических практик подготовки специалистов в сфере информационных и сквозных технологий. В рамках достижения указанной цели также будет осуществляться развитие международного сотрудничества и интеграция российской образовательной системы и лучших зарубежных практик за счет государственной поддержки «Университета Иннополис».

По итогам международного сотрудничества будет разработано не менее 15 образовательных программ по соответствующим направлениям, контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования в сфере информационных и сквозных технологий составит не менее 700 человек. Не менее 25 человек пройдут программы академической мобильности (входящий и исходящий обмен, программы двойных дипломов, совместное научное руководство PhD, стажировки и т.д.) и не менее 10 российских университетов пройдут оценку качества программ высшего образования в сфере ИТ в соответствии с международными стандартами.

С целью повышения качества приема в университеты будет подготовлено не менее 15 образовательных смен для школьников по направлениям цифровой экономики. В образовательных сменах, подготовленных «Университетом Иннополис», примут участие не менее 700 участников. Также Университет проведет не менее 10 мероприятий по направлениям цифровой экономики, которые посетят не менее 6 тыс. человек.

Привлечение в Россию талантливых специалистов и студентов из зарубежа

215 млн руб. потребуется для организацию и проведение в зарубежных странах мероприятий просветительского и мотивационного характера по привлечению перспективных иностранных студентов для обучения в образовательных организациях высшего образования по ИТ-специальностям или специальностям, востребованным в цифровой экономике.

Еще 210 млн руб. необходимо будет выделить на организацию и проведение в зарубежных странах мероприятий просветительского и мотивационного характера по привлечению талантливых граждан, проживающих за рубежом, на работу в Россию.

Ожидаемые результаты

По результатам выполнения предложенных в документе мероприятий количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики увеличится с 230 тыс. в 2018 г. до 800 тыс. в 2024 г. Число принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и по математикам специальностям за этот период увеличится с 46 тыс. до 120 тыс.

Доля населения, обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики, увеличится с 26% в 2018 г. до 40%. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, в 2024 г. составит 1 млн человек. В 2018 г. таких людей не было, в 2019 г. их число должно было составить 200 тыс.

Место России в рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index увеличится с 52 в 2018 г. до 30 в 2024 г. Также в 2024 г. в ходе Всероссийских проверочных работ во всех заданиях можно будет использовать цифровые ресурсы (инструменты, источники, среды, сервисы) профессиональной или повседневной деятельности. Сейчас такая практика не допускается.