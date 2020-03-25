В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал»

РЖД перезапустили свернутый ранее крупнейший гостендер на поставку ПК на отечественных процессорах. Для того, чтобы к компании больше не могло возникнуть претензий со стороны ФАС, РЖД пришлось допустить к участию «железо» не только на «Эльбрусах», но и на «Байкалах».

«Эльбрус» и/или «Байкал»

Как выяснил CNews, Российские железные дороги (РЖД) реанимировали свои планы по закупке 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах под управлением одной из российских ОС на ядре Linux. Причем если на начальном этапе застопоренного по решению ФАС, а затем и вовсе отмененного тендера РЖД нацелились на чипы «Эльбрус 1С+» компании МЦСТ, то теперь в качестве альтернативы или даже дополнения (пометка в ТЗ — «и/или») рассматривается процессор Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) компании «Байкал электроникс».

Новая тендерная процедура в том же формате электронного аукциона стартовала 20 марта 2020 г. с прежней начальной ценой лота в 1,08 млрд руб. (с НДС). Заявки от претендентов будут приниматься до 4 апреля. Подведение итогов намечено на 17 апреля.

Общие параметры закупки с точки зрения географии поставок, списка получателей и пр. не изменились. РЖД не стали корректировать даже срок исполнения договора — май 2021 г., хотя на неделю сдвинули предельную дату поставки — с 7 декабря на 15 декабря 2020 г. Таким образом, проект сохраняет статус крупнейшей госзакупки техники на отечественных чипах. В РЖД свои закупки традиционно не комментируют.

Может ли это помочь «Т-платформам»?

Отметим, что на текущий момент крупнейшей закупкой железа на «Байкалах» является проблемный контракт материнской по отношению к «Байкал электроникс» компании «Т-платформы» с МВД, касающийся поставки ПК на этих чипах за 357,1 млн руб. Именно из-за этого контракта в марте 2019 г. был арестован гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко.

На переформатированном миллиардном тендере РЖД смогут посоревноваться поставщики ПК на «Эльбрусах» и «Байкалах»

В середине марта 2020 г. Опанасенко перевели под домашний арест. Накануне, в феврале 2020 г. Опанасенко предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество), а обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с него сняли.

За время процесса бизнес «Т-платформ» схлопнулся, компания лишилась почти всех сотрудников, а к Опанасенко был подан полуторамиллиардный иск со стороны государственной корпорация развития ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк). По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принадлежит 75% в уставном капитале «Т-платформ», а ВЭБу — 25%.

На вопрос, допускают ли в «Байкал электроникс», что технику на их чипах на тендер РЖД сейчас смогут предложить «Т-платформы» (что у них есть на это ресурсы), разработчики чипов ответить CNews не смогли.

Почему забуксовал первый тендер

Напомним, в рамках первой несостоявшейся закупки, стартовавшей 30 декабря 2019 г., аналогичные торги были намечены на 5 февраля 2020 г. Как видно по документам на сайте госзакупок и в базе ФАС, 23 января 2020 г. в антимонопольную службу поступила жалоба от компании «Смарт текнолоджис» — структуры, связанной с НКК и имеющей опыт как контрактования с РЖД, так и успешных жалоб на железнодорожного монополиста в ФАС.

По итогам рассмотрения новой жалобы 28 января 2020 г. антимонопольная служба согласилась с доводами «Смарт текнолоджис» в той части, где заявитель настаивал на неправомерности установления заказчиком в документации требований к техническим и функциональным характеристикам товара, «указывающим на конкретного производителя товара (вышеупомянутую МЦСТ; — прим. CNews)».

На основании этого ФАС направила в РЖД обязательное к исполнению предписание устранить нарушения закупочного законодательства. Получив его, РЖД 5 февраля 2020 г. разместили на сайте госзакупок уведомление о возвращении аукционных заявок подавшим их претендентам.

«Также уведомляем участников о возможности повторной подачи заявок после внесения изменений в документацию по открытому аукциону, — говорилось в документе. — Информация о новых датах окончания срока подачи заявок, дате рассмотрения заявок, дате проведения аукциона будет размещена при внесении изменений в документацию».

После этого из техзадания в тендерной документации прямое упоминание «Эльбрусов» исчезло, а 19 февраля РЖД и вовсе опубликовали уведомление об отказе от проведения аукциона.

Параметры «Эльбрус 1С+» и Baikal-T1

Процессоры «Эльбрус-1С+» были разработаны МЦСТ к концу 2015 г. по контракту с Минпромторгом на 410 млн руб. по итогам прошедшего в 2011 г. тендера на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» в 2008–2015 гг.

«Эльбрус-1С+» изготовлен по технологии 40 нм. Он содержит одно ядро архитектуры «Эльбрус» и одно графическое ядро с поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики. Он предназначен для использования в экономичных одноплатных носимых и встроенных ЭВМ, терминалах, промышленной автоматике.

Штатная рабочая частота основного ядра составляет 1 ГГц, его производительность оценивается на уровне 24 ГФлопс при выполнении операций с одинарной точностью. Рабочая частота интегрированного графического ускорителя составляет 800 МГц, производительность — примерно 28 ГФлопс на операциях с одинарной точностью.

Чип рассчитан на работу с памятью стандарта DDR3-1600 (до двух контроллеров памяти). Процессор совместим с контроллером периферийных интерфейсов (южный мост) КПИ-2, который поддерживает шину PCI-Express 2.0 (PCIe 16 + четыре линий), три порта Gigabit Ethernet, до восьми устройств SATA 3.0, до восьми портов USB 2.0, до семи устройств в шиной PCI 32/66, а также интерфейсы IDE, Audio HDA, RS-232, IEEE1284, SPI, I2C и GPIO.

Что касается Baikal-T1, то он реализован на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд) по топологии 28 нм. Этот процессор «Байкал электроникс» разработал к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. на тайваньской на фабрике TSMC.

Чип обладает двумя суперскалярными ядрами P5600 MIPS 32 r5, рабочей частотой 1,2 ГГц, кэшем L2 1 МБ, контроллером памяти DDR3-1600. В нем предусмотрен один порт 10Gb Ethernet, два порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, два порта SATA 3.0, USB 2.0. Заявленное энергопотребление процессора составляет менее 5 Вт, размеры корпуса — 25 на 25 мм.

Разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы».

Что именно закупают РЖД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в состав запланированных к приобретению персональных компьютеров войдут системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюймов, клавиатура, мышь, кабели питания. Максимально возможная цена такого комплекта составит 72 тыс. руб.

У процессора должно быть одно центральное ядро и одно графическое ядро с поддержкой ускорения 3D-графики; базовая частота прописана на уровне 800 МГц. Предустановленная на ПК операционная система на ядре Linux должна присутствовать в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи. ОС необходимо в своем составе содержать прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер, говорится в техзадании.

География поставки ПК охватывает 230 подразделений РЖД по всей России: информационно-вычислительные центры, дирекции вокзалов, связи, тяги, пассажирских обустройств, инфраструктуры, моторвагонного подвижного состава, здравоохранения, управления движением, по ремонту тягового подвижного состава, по тепловодоснабжению, по эксплуатации зданий и сооружений, по капитальному строительству, центры фирменного транспортного обслуживания, управления телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственные центры и т. д.