«Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ

«Яндекс» совместно с Nvidia запустил в России библиотеку приложений Nvidia GPU Cloud, обеспечив бесплатный доступ к ней и запланировав инвестировать в проект $40 млн. ПО из ее состава используется в сферах ИИ, машинного обучения и нейросетей, но также может применяться в медицине: к примеру, программа Parabricks для геномного анализа применяется для изучением коронавируса CoVID-19.



Облако NGC в России

Компания «Яндекс» сообщила CNews о совместном с компанией Nvidia запуске библиотеки приложений Nvidia GPU Cloud (NGC) для российских компаний. Эти приложения необходимы, в частности, для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением.

Доступ к этой библиотеке осуществляется на бесплатной основе. Партнером со стороны «Яндекса» выступил его облачный сервис «Яндекс.облако».

Раньше NGC была доступна исключительно иностранным партнерами клиентам Nvidia. «Яндекс.облако» стал первым российским облачным сервисом, получившим статус официального партнера NGC.

Что такое NGC

Nvidia GPU Cloud представляет собой набор специализированных приложений, используемых для работы не только с ИИ и машинным обучением, но также высокопроизводительными вычислениями (High performance computing, HPC) и нейронными сетями. На момент публикации материала в состав NGC входило свыше 80 приложений, и в будущее предполагается ост их количества. Особенность каждого из них – это оптимизация под графические чипы Nvidia.

Каталог Nvidia GPU Cloud

По заверениям Nvidia, использование NGC позволяет повысить эффективность облачных вычислений на графических процессорах и попутно обеспечивает рост производительности работы разработчиков моделей машинного обучения. К преимуществам библиотеки разработчики отнесли и то, что она дает возможность сократить затраты на создание решений в области ИИ на 30% и уменьшить расход времени на их внедрение в несколько раз – с нескольких дней (в некоторых случаях – недель) до нескольких часов.

Возможности NGC для российских компаний

NGC может использоваться российскими компаниями для решения различных прикладных задач, в том числе организации дорожного движения в смарт-городах, оптического контроля на производстве, разработки различных приложений и систем на основе компьютерного зрения и др. Для этого в составе библиотеки есть TensorFlow и Pytorch – специализированные программы для разработки приложений для искусственного интеллекта.

Приложения из набора NGC также могут применяться и в медицине. В его состав входит ПО Parabricks для геномного анализа, базирующееся на инструментах Genome Analysis.

Parabricks задействуют в работе специалисты, занимающиеся изучением коронавируса CoVID-19, и за счет того, что для своих вычислений оно использует мощности графических процессоров, скорость проведения анализа данных возрастает до 50 раз.

Облако «Яндекса»

«Яндекс.облако» – сравнительно новый проект российского ИТ-гиганта – о его запуске впервые было объявлено в начале сентября 2018 г. Платформа стала доступна для всех пользователей в России 7 декабря 2018 г.

«Яндекс.облако» представляет собой масштабируемую виртуальную ИТ-инфраструктуру, которой можно управлять с помощью графического интерфейса, командной строки, а также используя инструменты разработки под языки программирования Python и Go. «Облако» включает в себя сервис управления популярными базами данных PostgreSQL, ClickHouse и MongoDB (Yandex Managed Databases), автоматизирующий трудоемкие задачи администрирования жизненно важных систем, услуги «Яндекса» на основе технологий машинного интеллекта: комплекс распознавания и синтеза речи (Yandex Speechkit), а также сервис машинного перевода (Yandex Translate).

«Яндекс» готовится к новому этапу развития «Облака»

В первые три месяца с момента анонса «Облаком» заинтересовались свыше 10 тыс. российских и международных компаний, а с апреля 2018 г. по сентябрь 2018 г. им воспользовались более 50 компаний, специально приглашенных «Яндексом» для участия в тестировании.

В феврале 2019 г., как писал CNews, «Яндекс» сообщил о своих планах по вложению 100 млн руб. в популяризацию собственных облачных сервисов посредством новой партнерской программы. Участники программы могут рассчитывать как на финансовую, так и информационную поддержку.

В марте 2020 г., по данным «Ведомостей», «Яндекс» решил вложить в развитие инфраструктуры облачной платформы и разработку инструментов ИИ $40 млн. Деньги пойдут на закупку оборудования для увеличения вычислительных мощностей сервиса и на расширение штата разработчиков. В будущем, как отметил представитель компании, размер инвестиций может быть увеличен, если спрос на ИИ-решения будет расти.