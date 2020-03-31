Россия вводит два новых национальных стандарта для ЦОДов

Стандартизация инженерной инфраструктуры

В России с 1 августа 2020 г. вводятся в действие два новых национальных стандарта, устанавливающих нормы создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОДов. Соответствующие стандарты ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» и ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» опубликованы на официальном портале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как указано в описании документов, новые стандарты подготовлены НКО «Ассоциация участников отрасли центров обработки данных», были внесены на рассмотрение техническим комитетом ТК 120 «Центры обработки данных», утверждены и введены в действие приказами Росстандарта №67-ст и №68-ст соответственно.

Действие стандартов распространяется на ЦОДы любого назначения любых организаций, действующих на территории Российской Федерации. Стандарты могут применяться как самостоятельно, так и совместно с другими стандартами группы ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000, ГОСТ 18322, отмечается в описании новых стандартов.

ГОСТ Р 58811-2020

Новый стандарт «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» (ГОСТ Р 58811-2020), представленный 20-страничным описанием, определяет создание инженерной инфраструктуры (ИИ) ЦОДа как часть общего процесса строительства или реконструкции объектов капстроительства для размещения дата-центров.

Стандартизация инженерной инфраструктуры ЦОДов

Стандарт описывает терминологию, применяемую в документации и в процессе создания ИИ ЦОДов, вводит нормы по стадиям и этапам таких работ, нормирует порядок и очередность их исполнения, определяет перечень участников каждого этапа работ и возлагаемые на них обязанности.

Общими для всех проектов создания ИИ ЦОД являются стадии предпроектного обследования, создания и утверждения технической концепции и технического задания, разработки проектной документации, включая задания по проектированию в смежных частях проекта.

Далее следует стадия реализации проекта – в том числе, поставка оборудования и материалов, монтаж, пусконаладочные работы и подготовка к запуску ИИ ЦОД. Стадия испытаний включает этапы предварительного, опытного и комплексных приемочных испытаний. Финальная стадия эксплуатации подразумевает гарантийное, пост-гарантийное и сервисное обслуживание объекта.

ГОСТ Р 58812-2020

Стандарт «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» (ГОСТ Р 58812-2020), представленный 36-страничным документом, имеет отношение к провайдерам сервисов по эксплуатации ЦОДов, потребителям сервисов дата-центров и корпоративным ИТ-департаментам, ответственным за эксплуатацию ЦОДов компании.

Стандарт также может служить основой для проведения независимой оценки и аттестации услуг и качества функционирования ИИ ЦОД; для демонстрации способности предоставления сервисов дата-центра в рамках требований заказчика; как руководство для эксплуатации и/или улучшения качества функционирования инженерной инфраструктуры ЦОД.

Процессы операционной модели эксплуатации ИИ ЦОД

Стандарт описывает требования к созданию организационной модели эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД, права и полномочия участников процессов, требования к их квалификации, а также взаимоотношения между ними.

Список процессов обслуживания ИИ ЦОД включает диспетчерское управление, управление текущей операционной деятельностью и техническим обслуживанием, управление ремонтами и жизненным циклом активов. Процессы взаимодействия включают управление взаимодействием с подрядчиками, отношениями с заказчиками и потребителями услуг, а также управление сервисными договорами. Контроль качества включает процессы мониторинга качества исполнения работ.

Процессы предоставления сервисов включают управление запросами и устранением отказов, управление проблемами с анализом причин и поиском корневых причин, а также управление конфигурациями, изменениями инженерной инфраструктуры и загрузкой мощностей.

Вопросы обслуживания оборудования включают регулярный мониторинг состояния объекта и критических параметров его функционирования, штатные и аварийные переключения нагрузки, регламентное регулирование параметров, конфигурирование для штатной работы, подключение и отключение нагрузки, а также монтаж и демонтаж оборудования, техобслуживание, ремонт и модернизацию.

В нормативы ГОСТа также внесены общие вопросы эксплуатации ЦОДов – от обеспечения чистоты и порядка до гарантирования безопасности объекта. Приведены требования по охране труда и защите информации, ресурсному обеспечению, кадровым, финансовым и другим вопросам.