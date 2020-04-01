Apple купила сверхпопулярное приложение и тут же уничтожила его версию для Android

Apple стала владельцем приложения Dark Sky, известного своими высокоточными прогнозами погоды, генерируемыми искусственным интеллектом. Сразу после завершения сделки утилита была удалена из магазина Google Play, и теперь она доступна исключительно в экосистеме Apple, и даже не во всех странах – в каталоге российского App Store оно не представлено.



Apple не поделилась с Google

Компания Apple приобрела известное на Западе погодное приложение Dark Sky вместе с командой его разработчиков. Утилита, до сегодняшнего дня разрабатывавшаяся под iOS, Android и Wear OS (ранее Android Wear), уже удалена из каталога Google Play (официальный магазин приложений для Android).

Как пишет CNN, основное преимущество Dark Sky перед приложениями-конкурентами заключается в высокоточных прогнозах погоды – оно предоставляет данные по осадкам, влажности, изменению температуры воздуха и другим параметрам с точностью вплоть до минуты. Это достигается за счет использования искусственного интеллекта, обрабатывающего радиолокационные данные, предоставляемые Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Финансовую сторону сделки на момент публикации материала Apple и Dark Sky не раскрывали. Сообщение о ее завершении появилось на сайте разработчиков 31 марта 2020 г. «Нашей целью всегда было предоставление точных сведений и прогнозов о погоде. Нет лучшего места для ее достижения, чем в Apple», – прокомментировали сделку с Apple авторы Dark Sky.

Apple не планирует развивать Dark Sky за пределами своей экосистемы

Apple не уточняет, зачем ей понадобилось приложение Dark Sky, хотя в составе iOS есть собственный сервис подобного рода – штатное приложение «Погода». Вероятно, в будущем она интегрирует в него основные наработки Dark Sky. С другой стороны, для компании это не первая покупка такого рода – в декабре 2017 г. она приобрела сервис распознавания музыки Shazam, по-прежнему существующий в виде самостоятельного приложения.

Android без прогноза погоды

Скачать Dark Sky из Google Play 1 апреля 2020 г. невозможно, в чем убедился CNews, однако пользователи, установившие его раньше, будут и дальше получать прогнозы погоды, хотя и не очень долго. Приложение полностью покинет экосистему Android 1 июля 2020 г., и разработчики пообещали вернуть деньги всем, кто оформил подписку на более длительный срок. На момент публикации материала количество загрузок Dark Sky из Google Play превышало 1 млн.

Изменения коснутся также и веб-сайта Dark Sky, на котором появилась надпись «(с) Apple», несмотря на то, что сама Apple к разработке сервиса пока непричастна. Сам сайт продолжит свое существование, но если в настоящее время на нем присутствует раздел с прогнозом погоды, то 1 июля 2020 он будет закрыт. В этот же день прекратят свою работу и информеры с прогнозами, которые веб-мастеры могут размещать на своих веб-сайтах.

Помимо этого, Dark Sky длительное время предлагала свой API сторонним приложениям, но после заключения сделки с Apple подключение новых клиентов к нему было прекращено. Действующим клиентам разрешено пользоваться API Dark Sky до конца 2021 г. К их числу относится и погодный сервис Big Sky, который умеет работать в паре с конкурентом Apple Siri – голосовым помощником Amazon Alexa.

Приложение для iOS пока не изменится

Авторы Dark Sky уточнили, что их iOS-приложение в обозримом будущем продолжит работу в прежнем режиме, без каких-либо масштабных изменений. Между тем, в каталоге App Store (фирменный магазин приложений Apple) в поле «разработчик» в описании Dark Sky теперь указана сама Apple.

Dark Sky может стать частью фирменного погодного приложения Apple

Важно отметить, что Dark Sky доступно не во всем мире: к примеру, в российском App Store, в отличие от американского, такого приложения нет. В США его можно приобрести за $4, и оно выпускается для смартфонов iPhone, планшетов iPad и смарт-часов Watch.

Dark Sky изначально разрабатывалось исключительно под iPhone, iPad и iPod Touch, а история приложения началась осенью 2011 г. с размещения заявки на краудфандиговой платформе Kickstarter для привлечения $36 тыс. на его разработку. 28 ноября 2011 г. требуемая сумма была собрана, и к 2015 г., по словам авторов, приложение выдавало по 8 млн прогнозов погоды ежедневно. На момент публикации материала приложение Dark Sky для устройств Apple было доступно в версии 6.8.4, вышедшей 31 марта 2020 г.