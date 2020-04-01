Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц

Корпорация Microsoft сворачивает инвестирование в израильский стартап, занимающийся распознаванием лиц после того, как тот оказался в центре скандала. Корпорация решила прекратить инвестиции во всю отрасль, хотя у нее есть собственная разработка такого рода.

В эти игры мы больше не играем

Корпорация Microsoft планирует отозвать инвестиции в израильский стартап, разрабатывающий технологии распознавания лиц. Помимо этого корпорация, возможно, приостановит инвестирование в эту сферу вовсе.

Фирма AnyVision, разработчик средств распознавания лиц, в июне 2019 г. получила крупные инвестиции от Microsoft через венчурный фонд M12 Ventures. Однако впоследствии генпрокурор США Эрик Холдер (Eric Holder) провел расследование и установил, что разработки AnyVision используются властями Израиля в приграничных районах на Западном берегу реки Иордан. При этом в докладе прямо говорится, что, вопреки заявлениям некоторых СМИ, речь не идет о массовой слежке по образцу Китая.

Тем не менее, Microsoft, по данным анонимных источников внутри корпорации, принял решение выйти из инвестиционного соглашения. Политика венчурного подразделения корпорации предполагает неучастие в подобных проектах.

Своя песочница

Microsoft также отказывается от всех инвестиций в фирмы, которые разрабатывают средства распознавания лиц. У Microsoft есть собственные разработки в этой области (Face API на базе облака Azure), и компания планирует сосредоточиться на «коммерческих отношениях, которые позволят Microsoft осуществлять расширенный надзор и контроль над использованием чувствительных технологий», что невозможно в случае инвестирования в сторонние разработки. Пока не ясно, планирует ли Microsoft выкупать сторонних разработчиков средств распознавания лиц.

Microsoft проявил щепетильность в вопросах нецелевого использования технологий распознавания лиц

Представители Microsoft неоднократно утверждали, что компания никогда не будет продавать свои технологии распознавания лиц для решений, связанных с массовой слежкой. И что, хотя к Microsoft обращались с предложениями о покупке представители неких правоохранительных органов, им было отказано из опасений, что данные инструменты будут использованы для нарушения гражданских прав.

«Технологии распознавания лиц сейчас разрабатывают очень многие, от таких гигантов как Microsoft, Facebook и Google до всевозможных стартапов, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Распознавание лиц, с одной стороны, это просто технология, существование которой приходится рассматривать как объективную данность. В некоторых регионах ее будут пытаться законодательно ограничивать в применении, в других — наоборот, но в конечном счете только время покажет, чего эта технология принесет больше, вреда или пользы».

Евросоюз действительно пытается ограничить применение технологии распознавания лиц, вплоть до полного запрета их использования в публичных местах. В США в нескольких городах муниципальным властям и правоохранительным органам законодательно запрещено использовать технологии распознавания лиц. Что касается конечных разработчиков таких технологий, то после скандала с Clearview AI СМИ и правозащитники начали пристально приглядываться к деятельности малоизвестных фирм, занимающихся разработками технологий распознавания лиц, и их «неофициальным» сотрудничеством как с полицейскими органами во всем мире, так и с технологическими гигантами. Это создает определенные репутационные риски для последних.