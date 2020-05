Глава Mail.ru вложился в разработчика 3D-персонажей «Игры престолов»

Фонд Grishin Robotics стал инвестором компании Ziva Dynamics, разрабатывающей ПО для создания высокореалистичных трехмерных персонажей фильмов, игр и сериалов. Ее наработки используются в высокобюджетных проектах, включая сериал «Игра престолов» и фильм «Капитан Марвел».



Инвестиции в 3D-технологии

Фонд Grishin Robotics, созданный председателем совета директоров и сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, инвестировал в компанию Ziva Dynamics, занимающуюся разработкой программного обеспечения для создания реалистичных персонажей фильмов, сериалов и компьютерных игр. Данное вложение весьма нехарактерно для фонда, поскольку первоначально он был создан для инвестиций в проекты, связанные с робототехникой, что отражено даже в его названии.

По данным Financial Post, общая сумма инвестиционного раунда составила $7 млн, однако ее Ziva Dynamics привлекла не только от Grishin Robotics. Участниками раунда стали несколько инвесторов, в том числе Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners New Horizons. Размер вложений непосредственно Grishin Robotics на момент публикаций не разглашался.

Компания с пятилетней историей

Ziva Dynamics, по данным ресурса CrunchBase, была основана в апреле 2015 г. тремя партнерами – Джеймсом Джейкобсом (James Jacobs), Джернеем Барбиком (Jernej Barbic) и Крисом Годселлом (Chris Godsall). Все трое по состоянию на 2020 г. являлись исполнительными содиректорами компании.

Технологии Ziva Dynamics позволяют реалистично прорисовывать все движения персонажей, симулируя движения мышц, мягких тканей и кожи. Ее наработки применялись, в числе прочего, при создании персонажей фильма «Мег: Монстр глубины» (The Meg), популярного сериала «Игра престолов» (Game of Thrones), и супергеройского фильма «Капитан Марвел» (Captain Marvel). В общей сложности наработки компании использовалиcь при создании фильмов и сериалов более чем 100 киностудиями.

Сооснователи Ziva Dynamics, слева направо: Крис Годселл, Джерней Барбик и Джеймс Джейкобс

Штаб-квартира Ziva Dynamics находится в Ванкувере (Канада), а число сотрудников компании не превышает 50 человек. В планы основателей Ziva на вторую половину 2020 г. входит запуск одноименной открытой архитектуры и нескольких платформ реального времени, позволяющих разработчикам видеоигр и специалистам по видеоэффектам в кино и сериалах прорабатывать различные варианты взаимодействия созданных ими персонажей на экране в режиме реального времени.

По словам Дмитрия Гришина, основатели Ziva оказывают ощутимое влияние на мировую киноиндустрию при помощи своих технологий. Он добавил, что его фонд «верит в конвергенцию кино, анимации и онлайн-игрового контента».

Не первая странная инвестиция фонда Гришина

Grishin Robotics – это венчурный фонд, созданный в 2012 г. Дмитрием Гришиным для инвестирования в различные стартапы из областей робототехники, смарт-гаджетов и интернета вещей (Internet of Things, IoT). Первоначальная инвестиция Гришина в свой фонд в 2012 г. составила $25 млн. и за восемь лет своего существования Grishin Robotics вложился более чем в десять проектов.

Дмитрий Гришин, основатель Grishin Robotics

Для фонда Ziva Dynamics – не первый объект инвестирования, не связанный с робототехникой. Как сообщал CNews, в марте 2019 г. Grishin Robotics стал инвестором в американского издателя игр Rogue Games. Гришин отметил тогда, что опыт в робототехнике пригодится в новом бизнесе.

Фонд инвестировал в этого издателя $1,25 млн на этапе посевного раунда. Компания была основана в 2017 г., и один из видов ее деятельности заключается в оказании помощи игровым студиям в разработке и запуске видеоигр. Также она занимается игровым маркетингом и работой с игровыми сообществами. Некоторые из игр под руководством Rogue смогли добиться наград от AppStore, Google Play и других платформ.

Инвестиции Grishin Robotics в области робототехники и гаджетов

В мае 2014 г. Grishin Robotics вложил в производителя умных игрушек Orbotix $15,5 млн, а в июне 2015 г. фонд Гришина инвестировал в нью-йоркскую компанию littleBits Electronics, выпускающую конструктор для создания интерактивных игрушек, автоматизированных домашних приспособлений и робототехники. Grishin Robotics принял участие в раунде объемом $44,2 млн, однако объем средств, инвестированных фондом, указан не был. Представители фонда отметили, что эта сделка стала на тот момент крупнейшей для него с момента его основания. В июле 2015 г. фонд вложил еще $13 млн, на этот раз в разработчика трехмерного сканера для мобильных устройств Occipital

После запуска второго фонда в 2016 г. Grishin Robotics, уже с капиталом в $100 млн, инвестировал в такие компании как создатель «умной» техники для безопасности дома Ring, разработчик «умных» роутеров Eero и стартап по доставке грузов с помощью колесных дронов Starship.

Также можно отметить инвестиции в сингапурский сервис проката велосипедов Obike, гонконгский сервис проката «умных» велосипедов Gobee.bike и американскую Wonder, которая занимается созданием устройства, сочетающего в себе черты смартфона и игровой приставки, и т. д. В январе 2017 г. Grishin Robotics вложил средства в британский стартап Starship Technologies, занимающийся производством роботов-курьеров и доставкой грузов с их помощью, а в апреле 2018 г. он стал инвестором бразильской компании Yellow, планировавшей предоставлять услуги «умного» велопроката.