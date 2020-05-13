Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Несовершеннолетний хакер украл у матерого бизнесмена 24 миллиона долларов

Пользователю Бизнес Законодательство Кадры Техника
, Текст: Эльяс Касми

Хакер-подросток Эллис Пинкси обворовал предпринимателя Майкла Терпина, украв у него $24 млн в криптовалюте. Бизнесмен хочет засудить его и заставить возместить ему $71 млн. У него есть опыт судебных тяжб с хакерами – в 2019 г. он заставил другого киберпреступника, тоже укравшего у него криптоденьги, выплатить ему почти $76 млн.

Крупный бизнесмен против подростка

Американский предприниматель Майкл Терпин (Michael Terpin) подал в суд на подростка Эллиса Пинкси (Ellis Pinksy) за кражу с его с счетов $24 млн. По словам Терпина, основателя и гендиректора консалтинговой компании Transform Group, Пинкси украл эти деньги, взломав его мобильный и добравшись до его криптовалютных счетов.

Бизнесмен, пишет Bloomberg, указывает, что взлом и последовавшая за ним кража денег были осуществлены Пинкси в 2018 г., когда ему было 16 лет. Терпин уверен, что он действовал не один – ему якобы помогали его сообщники, имена которых на момент публикации материала не раскрывались. Известно лишь, что в иске Терпина говорится о 20 пособниках Пинкси.

Как осуществлялся взлом

Майкл Терпин полагает, что Пинкси с сообщниками отслеживал владельцев криптокошельков с крупными запасами виртуальных монет и взламывал их телефоны, чтобы затем перехватывать аутентификационные сообщения и проникать в их криптоаккаунты для перевода средств на сторонние счета.

hack600.jpg
Майкл Терпин имеет успешный опыт судебных тяжб с хакерами-ворами

Терпин не уточнил, как именно группе подростков удавалось подключаться к мобильным устройствам. По его мнению, они могли быть в сговоре с сотрудниками операторов связи, или же они попросту каким-либо образом обманывали их, выдавая себя за истинных владельцев мобильных номеров.

Деньги под матрасом

По словам бизнесмена, 18-летний на момент подачи иска Эллис Пинкси хвастался друзьям, что занимается хакерством и кражей криптоденег с 13 лет. За этот период он якобы смог перевести со счетов жертв более $100 млн и якобы конвертировал криптовалюту на сумму в несколько тысяч долларов в наличные деньги, которые хранил у себя в спальне.

Терпин утверждает, что как только Пинкси узнал, что на него подают в суд, он перечислил бизнесмену криптовалюту и наличные деньги и даже прислал ему часы на общую сумму в $2 млн, тем самым признавая свою вину. Как пишет Bloomberg, Терпин не намерен довольствоваться этим и собирается отсудить у горе-хакера сумму, размер которой в несколько раз превышает ту, что Пинкси украл у него.

Чего добивается Терпин

Майкл Терпин в своем иске указал сумму в размере $71 млн. Бизнесмен действовал в рамках федерального закона США, позволяющего требовать с ответчика возмещения ущерба в трехкратном размере.

Терпин, пишет агентство Reuters, также судится с AT&T с 2018 г., одним из крупнейших операторов связи в США, требуя с него $240 млн за то, что тот уделял недостаточно внимания обеспечению безопасности своей сети, что и позволило Пинкси обворовать его. Оператор подал заявление о закрытии этого дела, и суд намерен удовлетворить прошение.

Возможные помощники хакера

Терпин уверен, что среди тех, кто помогал Пинкси обкрадывать владельцев криптовалютных счетов, были и довольно известные в хакерском сообществе личности. Один из них – это Николас Трулья (Nicholas Truglia), одним из крупнейших в мире SIM-свопперов, с которым бизнесмен судился в первой половине 2019 г. SIM-своппинг – это вид мошенничества, подразумевающий подделку SIM-карт с целью получения доступа к различным счетам и аккаунтам истинного владельца номера.

Иск против Трульи Терпин подал в декабре 2019 г., обвиняя его, как и Пинкси, в краже его криптоактивов через взлом его мобильного телефона. В мае 2019 г. он выиграл дело – Верховный суд Калифорнии обязал ответчика выплатить бизнесмену $75,8 млн в качестве компенсации.

Вторым пособником Пинкси Майкл Терпин назвал Джоэла Ортиса (Joel Ortiz), тоже имевшего проблемы с законом из-за SIM-своппига. За счет махинаций с SIM-картами Ортис похитил $5 млн, и за свои преступления в апреле 2019 г., после признания вины, он был приговорен к десяти годам лишения свободы.



Другие материалы рубрики

Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США

«Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов