Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США

Павел Дуров отказался от собственной криптовалюты

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы его команды над «революционной» блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram. Об этом говорится в сообщении Дурова, размещенном в его блоге. Причиной стал запрет американского суда на распространение Gram.

Как Telegram привлекал средства инвесторов для запуска Gram

О проекте TON стало известно в начале 2018 г. Предполагалось создать платформу со скоростью распространения транзакций значительно выше, чем Bitcoin и Etherium. Gram должна была быть простой и удобной в использовании криптовалютой, встроенной в мессенджер Telegram.

Telegram провел два раунда первичного размещения токенов (ICO), в ходе которых было продано 2,9 млрд токенов за $1,7 млрд. Планировалось, что токены можно будет обменять на Gram после запуска данной криптовалюты в пропорции 1:1. Оплата за токены принималась как криптовалютой, так и фиатными деньгами.

Всего к запуску было запланировано 5 млрд Gram, то есть в ходе ICO были проданы токены на 58% от общего числа Gram. В ICO приняли участие 171 покупатель, в том числе 39 покупателей из США потратили на токены $424,5 млн. В ходе первого раунда ICO для инвесторов был установлен высокий порог входа - $20 млн.

Павел Дуров отказался от запуска революционной блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram

В числе покупателей были миллиардер Роман Абрамович, основатель компании «Вимм-билль-дан» Давид Якобашвили, глава платежной системы Qiwi Сергей Солонин, находящийся сейчас под стражей бывший министр без портфеля Михаил Абызов, казахстанский миллиардер Кенес Ракишев и другие. Из собранной суммы $520 млн планировалось направить на поддержку мессенджера Telegram.

Эмитентом Gram должен был стать зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор Ton Issuer, принадлежащий другому оффшору из той же юрисдикции – Telegram Group, который также владеет одноименным мессенджером. Инвесторам было обещано, что если до 31 октября 2019 г. TON и Gram не будут запущены, им вернут денежные средства.

Как власти США стали бороться с криптовалютой от Telegram

В октябре 2019 г. в процесс вмешались американские власти. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск против TON Issuer и Telegram Group. SEC считает Gram незарегистрированной ценной бумагой и требует запретить ответчикам ее выпуск, а также вернуть полученные в ходе ICO средства.

Суд осенью 2019 г. ввел временные обеспечительные меры, запрещающие ответчикам выпускать криптовалюту. После этого Дуров договорился со своими инвесторами о перенесении срока запуска проекта на 30 апреля 2020 г. Также в ходе разбирательства Telegram оказался вынужден предоставить информацию о своих банковских транзакциях и отказаться от планов по интеграции будущей криптовалюты в мессенджер.

Неудачная попытка ограничить распространение криптовалюты Telegram территорией за пределами США

Но в марте 2020 г. суд принял предварительное решение о запрете для Telegram по выдаче инвесторам токенов. Telegram пытался оспорить это решение, попросив ввести запрет только для американских инвесторов, но суд ответил отказом.

Против Telegram сыграл ее же довод об анонимности будущей криптовалюты: суд посчитал, что в этом случае Telegram не сможет отличить американских инвесторов от иных лиц, кроме того, не будет возможности предотвратить продажу Gram гражданам США на вторичном рынке.

После этого стороны заключили соглашение, согласно которому Telegram примет меры для прекращения действия соглашений с инвесторами о купле-продажи токенов, будет информировать SEC о ходе переговоров с инвесторами и предоставит комиссии всю необходимые информацию о передаче активов инвесторов, включая банковские транзакции.

Как США контролирует весь мир

Дуров с решением суда не согласен. Он сравнивает эту ситуацией с историей, когда группа инвесторов вложилась бы в золотой рудник, но не с целью добычи золота, а с целью его дальнейшей перепродажи. В ситуации с Telegram в роли рудника выступает TON, а в роли золота – Gram.

Суд запретил инвесторам покупать или перепродавать Gram подобно тому, как это происходит с Bitcoin, отмечает Дуров. Более того, это решение относится не только к американским инвесторами, но и к инвесторам со всего мира: инвесторы из стран, в которых не накладывается запрет на Gram, также не смогут их покупать.

Фактически, говорит Дуров, американские власти лишают другие страны суверенитета и возможности определять ,что такое хорошо, а что такое плохо. Это все равно, как если бы власти США запретили кофе и на этом основании потребовали бы закрытия кофеен в Италии, так как в них могут заглянуть американцы.

«96% мирового населения, живущие за пределами США, зависят от 4% людей, живущих в США, - резюмирует Дуров. – Мы, люди, находящие за пределами американской юрисдикции, можем выбирать собственного президента и парламент, но мы зависим от США в сфере технологий и финансов. Власти США, контролируя доллар, могут закрыть любой банковский счет в мире, точно как, контролируя Apple и Google, они могут убрать любое приложение их App Store и Google Play».

Попытку создания TON Дуров назвал попыткой обеспечения баланса в чрезмерно централизованный мир, которая оказалась неудачной. Создатель Telegram пожелал удачи тем, кто продолжит делать такого рода попытки.

Как Дуров будет рассчитываться с инвесторами

О судьбе средств инвесторов Дуров не сообщил.

Ранее издания Forbes и РБК писали, что создатель Telegram пытается предложить инвесторам разные варианты возврата средств. Сначала инвесторам было предложено три варианта: вернуть сразу 72% от вложенных средств, оформить заем на 72% от вложенной суммы под 52,7% годовых (это позволит через год вернуть 110% от вложенных средств), либо – если до 30 апреля 2021 г. TON не будет запущен – получить долю от продажи Telegram доли в собственном капитале (имеется в виду одноименный мессенджер).

При этом вариант с займом предполагал возможность для Telegram досрочно его погасить, в случае чего инвестор получит 72% от вложенный суммы и процент по кредиту, рассчитанный на момент погашения, но не менее чем за три месяца. Также в случае досрочного погашения в период с 1 мая по 31 июля 2020 г., размер процентной ставки составлял бы 13%.

Впоследствии Дуров несколько раз менял условия своих предложений. Так, Telegram пришел к выводу, что американские инвесторы не смогут воспользоваться предложениями, связанными с его криптовалютой, и могут только рассчитывать на возврат 72% от вложенных ими средств.

Позднее от третьего варианта – получения дохода от продажи доли в Telegram - было решено отказаться. При этом о запуске TON в соответствующих письмах уже не сообщалось. В последнем письме инвесторам, направленном Дуровым, Telegram также отказался от возможности досрочного погашения займов от инвесторов, которые согласятся конвертировать в них свои вложения.

Криптовалюта Telegram без Дурова

В начале мая 2020 г. стало известно о проекте Free Ton Community, запущенном разработчиками и потенциальными пользователями TON. Проект использует технологию TON и планирует выпустить и бесплатно распространить 5 млрд токенов TON Crystal. К участию в проекте не допускается граждане США. Технически TON Crystal смогут использоваться и для оплаты, но напрямую этот вопрос разработчиками не обговаривается.

Павел Дуров предупредил, что в интернете могут появляться сайты, использующие аббревиатуру TON, как возможно и появление сети на базе данной технологии. Но команда Telegram к этим проектам отношения не имеет, не будет их поддерживать и не будет с ними аффилирована в какой-либо мере. Дуров призвал пользователей быть осторожными при предоставлении таким проектам своих денег и данных.

Мнения экспертов

Главный редактор Telegram-канал «Нецифровая экономика» Олег Сальманов отмечает: до сих пор не было представлено доказательств того, что TON сможет обрабатывать заявленные миллионы транзакций в секунду. «Если создавать TON как публичную блокчейн-сеть, то у него будет та же проблема, что есть у Bitcoin или Eherium – медленная сеть, - говорит Сальманов . - Если же создавать приватный блокчейн, то возникнут проблемы с компенсацией за поддержку сети. Компенсацию можно выплачивать новыми коинами за создание блоков, однако в TON такого не было предусмотрено. В качестве компенсации предполагался гарантированный рост стоимости Gram, но именно из-за этого SEC посчитал данную криптовалюту к ценным бумагам».

Ведущий трейдер United Traders Андрей Марков уверен, что произошедшее стало финальной точкой «в долгой саге» работы Павла Дурова над TON. «Ни при каком раскладе даже в отдаленном будущем его команда не будет принимать попыток реанимировать проект, - отмечает Марков. - Для меня очевидно, что большинство ранних инвесторов изначально прицеливались именно на мессенджер, нежели очередной «быстрый блокчейн». Высока вероятность, что Дурова в ультимативной форме будут вынуждать инкорпорироваться и делиться частью акций компании, владеющей мессенджером, но это затянется на месяцы, если не года судебных тяжб и споров».

Относительно проекта Free Ton Community Марков полагает, что без аудитории и дружественного интерфейса ей будет очень сложно развиваться и более предпочтительным выглядит Ethereum.

«Ни о каком успехе платформ, которые могут быть запущены сторонними командами на основе опубликованного кода и без участия Telegram, говорить не приходится, - уверен основатель биржи Garantex Сергей Мендлеев. - Подобных блокчейн-платформ мы насмотрелись еще в 2017 г., когда любой желающий мог на коленке написать смарт-контракт и выпустить свою криптовалюту. Где эти проекты сейчас? Там же окажутся и все независимые платформы, пытающиеся себя выдать за продолжателей дела Telegram».