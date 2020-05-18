Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет

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Субсидии на обеспечение доступного интернета на Чукотке

В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Информационная инфраструктура», являющегося частью национальной программы «Цифровая экономика».

В документе появился новый запланированный результат: обеспечение среднегодового снижения стоимости трафика на услугу доступа к сети интернета, оказываемой оператора фиксированной и мобильной связи на территории Чукотского автономного округа.

Ежегодного стоимость 1 ГБ трафика должна снижаться на 40%. Точкой отсчета, с которой будут сравниваться тарифы, является сентябрь 2019 г. На эти цели в 2020-2022 г. федеральный бюджет выделит 445 млн руб.

Почему Чукотке нужны субсидии на доступ в интернет

Чукотка - единственный российский регион, который в настоящее время не имеет магистрального волоконно-оптического канала связи (ВОЛС). Вместо этого местные интернет-провайдеры вынуждены пользоваться спутниковыми каналами связи. Это приводит к высокой стоимости тарифов на доступ в интернет для граждан и организаций вместе с его низким качеством.

Минкомсвязи направит на Чукотку 445 млн руб. на субсидирование доступа в интернет

Так, у «Ростелекома» единственный тариф на Чукотке предполагает при скорости доступа в интернет 8 Мбит/с, 4 ГБ внешнего трафика за абонентскую плату 465 руб. в месяц. У другого местного провайдера «Арктика Регион Связь» 1 МБ интернет-трафика стоит от 0,8 руб. до 2 руб.

Безлимитные тарифы в регионе являются экзотикой. Так, у «Арктика Регион Связь» подобного рода тариф обойдется в 16,1 тыс. в месяц при ограничении скорости входящего трафика на уровне 1 Мбит/с и исходящего – на уровне 256 Кбит/с.

Строительство подводного магистрального ВОЛС до Чукотки

В 2019 г. «Ростелеком» выиграл конкурс Минкомсвязи на выделение субсидий с целью прокладки магистрального ВОЛС от города Петропавловск-Камчатский (столица Камчатского края) до города Анадырь (столица Чукотского округа). На эти цели федеральный бюджет в 2019-2022 гг. выделит 6,9 млрд руб.

Протяженность канала составит 2,2 тыс. км, пропускная способность не менее 100 Гбит/с с возможностью увеличения до 8 Тбит/с. Это мероприятие также было включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура».

В 2019 г. занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов говорил, что строительство магистрального ВОЛС до Чукотки завершится до конца 2022 г. Рассматривался и альтернативный проект – прокладка ВОЛС вдоль энергомоста Магадан - Чукотка. Этот канал сможет зайти еще в ряд населенных пунктов Чукотского округа: Песчанку, Билибино и Певек.

Почему магистральный канал не избавляет от необходимости предоставить субсидии

Но на время строительства магистральных каналов власти Чукотского округа просили обеспечить субсидирование закупки местными интернет-провайдерами спутникового трафика для предоставления населению услуг доступа в интернет по приемлемым ценам. В том числе власти округа хотели, что его жителям 1 ГБ трафика предоставлялся бесплатно.

Представители Минкомсвязи рассказали CNews, что соглашение с властями Чукотского округа на данный счет было заключено в декабре 2019 г. По нему Минкомсвязи предоставит региону денежные средства из федерального бюджета в размере 148 млн руб. ежегодно в течение 2020-2021 гг., которые затем будут распределяться между местными интернет-провайдерами. Также Правительство утвердило Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Чукотскому автономному округу в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при оказании государственной поддержки операторов связи.

Далее власти Чукотского округа договорились с «Ростелекомом» и двумя сотовыми операторами - «Вымпекомом» (торговая марка «Билайн») и «Мегафоном» - о предоставлении им субсидий на аренду спутниковых каналов связи в целях снижения стоимости доступа к сети интернет на территории округа.

Рынок доступа в интернет на Чукотке

По данным аналитического агентства TMT - Consulting, «Ростелеком» занимает 60% на рынке услуг доступа в интернет на территории Чукотского края. На втором месте находится вышеупомянутая компания «Арктика Регион Связь» (принадлежит властям региона), на третьем – «Питон».

Уровень проникновения услуг широкополосного доступа в интернет в регионе составляет 30%. Население округа составляет 50 тыс. человек.

Как пояснил CNews гендиректор спутникового провайдера AltegroSky Сергей Пехтерев, сейчас на территории Чукотки интернет-провайдеры потребляют магистральный трафик от двух космических аппаратов: «Экспресс – АМ5» (принадлежит госпредприятию «Космическая связь») и «Ямал-300» (принадлежит «Ямал – 300К»).