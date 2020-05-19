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«Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Операторы связи могут получить годовую отсрочку исполнения требований «пакета Яровой» по ежегодному 15-процентному увеличению емкости своих хранилищ. Соответствующий пункт внесен в правительственный проект по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, и высвободившиеся средства операторы должны будут вложить в модернизацию своих сетей.

Отсрочка для антитеррористического закона

В проект общенационального плана по нормализации экономики России после пандемии коронавируса включен пункт об отсрочке ряда требований «пакета Яровой». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собеседника, знакомого с проектом плана. Проект был рассмотрен на совещании Правительства России 18 мая 2020 г.

Включение данного пункта в проект Правительства означает, что российские операторы связи могут получить отсрочку сроком на один год на выполнение требований по ежегодному приросту емкости своих средств хранения данных о деятельности абонентов – записях разговоров, переписке и др. Однако, если данный пункт проекта будет утвержден, операторы не смогут потратить высвободившиеся средства по своему усмотрению. Как пишет «Интерфакс», им необходимо будет вложить их исключительно в модернизацию своих сетей.

На момент публикации материала ИТ-сфера и телеком не входили в список областей, пострадавших от пандемии. Данный перечень определен Постановлением Правительства России №434 от 3 апреля 2020 г. «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Требования «пакета Яровой»

«Пакет» или «закон Яровой», часть требований которого могут быть отсрочены, представляет собой поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом Ириной Яровой. Согласно требованиям этих поправок, все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через глобальную Сеть – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

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Операторы смогут целый год не выполнять одно из основных требований «пакета Яровой»

Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г. По данным консалтинговой компании PwC, исполнение «закона Яровой» повышает рост капитальных затрат операторов на 10-20% в год, а сами операторы оценивают свои расходы на исполнение новых требований в миллиарды рублей.

Один год отсрочки вместо двух лет

Впервые о планах Правительства по отсрочке требований «закона Яровой», как сообщал CNews, стало известно в середине апреля 2020 г. На тот момент не было известно, как долго операторы смогут не исполнять требования поправок, и существовало два варианта – один и два года.

Дополнительной мерой по снижению нагрузки на операторов в периоды пандемии коронавируса и восстановления после нее могло стать исключение из объемов хранимых ими данных трафика видеосервисов по причине резкого роста спроса на них из-за введенного Президентом России Владимиром Путиным режима самоизоляции. Пока это требование действует, операторы вынуждены хранить все данные о трафике видеосервисов, из-за роста которого они несут дополнительные расходы.

Идея принадлежит Минкомсвязи

Возможность отмены перечисленных требований была рассмотрена в проекте поручений Минкомсвязи России, основанного на предложениях, разработанных на базе комиссии по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Среди возможных мер поддержки в нем упоминалось еще и трехкратное снижение платы за использование частот до конца 2020 г. Также изначально было предложено сократить до 14% всем операторам размер взносов в фонды страхования до конца 2020 г. и обеспечить их льготным кредитованием.

Сам пакет предложений был сформирован по итогам совещания, проведенного 14 апреля 2020 г. главой Минкомсвязи Максутом Шадаевым и председателем комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александром Хинштейном с представителями ИТ-бизнеса. Список приоритетных мер был составлен при непосредственном участии ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

К концу апреля 2020 г. Минкомсвязи подготовило перечень, состоящий из 15 предложений по поддержке российской ИТ-сферы на фоне пандемии, и отправило его в Правительство. Помимо пунктов об отсрочке исполнения операторами требований «пакета Яровой» в нем также упоминались отсрочка до конца 2020 г. уплаты налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отмена уплаты ими страховых взносов в фонд оплаты труда.

12 мая 2020 г. Владимир Путин пообещал обратить внимание на проблемы российской ИТ-сферы, связанные с пандемией коронавируса и падением экономики страны. «Практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим. Рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и ИТ-индустрии», – сказал Президент России.



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