Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС

Константин Эрнст войдет в совет директоров МТС

Совет директоров компании «Мобильные телесистемы» (МТС) принял решение о включении кандидатов в новый состав совета. Выборы состоятся на годовом собрании акционеров оператора, которое назначено на 24 июня 2020 г.

Среди новых независимых членов совета выделяется известный деятель телевидения и шоу-бизнеса Константин Эрнст. Эрнст в 1995 г. стал генеральным продюсером телеканала ОРТ, а в 1999 г. возглавил канал. Сейчас ОРТ называется «Первый канал», Эрнст продолжает им руководить.

Кроме того, в конце 1990-х Эрнст возглавлял звукозаписывающую названию Real Records, которая, в числе прочего, раскручивала певицу Земфиру. Кроме того, Эрнст выступал продюсером кинофильмов, включая «Блокпост» и «Ночной дозор», продюсировал конкурс «Евровидения», проходивший в 2009 г. в Москве, и церемонии открытия и закрытия Зимних Олимпийский игр, проходивших в 2014 г. в Сочи.

Константин Эрнст номинирован в совет директоров МТС

Напомним, что в 2019 г. МТС вышла на медиарынок и приобрела у своего основного акционера АФК «Система» компанию «Объединенные русские киностудии» (бренд «Кинополис»). Сумма сделки составила 2 млрд руб.

Александр Галицкий также может войти в совет директоров МТС

Другим новым независимым директором МТС может стать известный венчурный инвестор Александр Галицкий. В начале 2000-х Галицкий основал компанию «Элвис +», занимавшуюся разработками в области информационной безопасности. Совладельцем компании тогда была американская корпорация SUN.

Александр Галицкий - кандидат в совет директоров МТС

В 1996 г. Галицкий основал интернет-провайдера «Элвис-Телеком». В 2008 г. Галицкий создал собственный инвестиционный фонд Almaz Capital Partners, одним из инвесторов которого стала корпорация Cisco. Среди инвестиций фонда были «Яндекс», видео-мессенджер Qik и другие компании.

Другие новые члены совета директоров МТС

Также новыми независимыми директорами могут стать бывший гендиректор производителя телекоммуникационного оборудования Juniper Networks Шайган Херадпир (Shaygan Kheradpir) и бывший вице-президент корпорации Amazon по технологиям Надя Шурабура (Nadia Shouraboura).

В настоящее время Шураба входит в советы директоров российского продуктового ритейлера X5 и швейцарского производителя комплектующих Ferguson. Херадпир является гендиректором производителя телекоммуникационных решений Coriant.

«Включение в совет директоров новых кандидатов, обладающих первоклассными управленческими компетенциями и выдающейся экспертизой в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиа продуктов, комплементарно принятой в конце 2019 г. стратегии МТС, которая ориентирована на построение вокруг клиента экосситемы цифровых сервисов», - заявила пресс-службе МТС.

Свои места в совете директоров МТС могут сохранить два других независимых директора: Валентин Юмашев и Томас Холтроп (Thomas Holtrop). В 1990-е годы Юмашев был одним из приближенных лиц первого Президента России Бориса Ельцина, в том числе в 1997-1998 гг. возглавлял его Администрацию. Сейчас Юмашев является советником Владимира Путина. Холтроп в 2005-2006 гг. руководил международной туристической компанией Thomas Cook, а до этого возглавлял интернет-провайдера T-Online Internationl.

Независимых директоров будет больше, чем представителей АФК «Система»

Двое независимых директоров покидают совет директоров МТС. Это бывший глава российского издательства Axel Springer (издавало российские версии журналов Newsweek и Forbes) Регина фон Флеминг (Regina von Flemming) и бывший топ-менеджер российского офиса аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers Антониу Антониос Теодисиу (Antonios Antoniou).

Также из совета директоров МТС выходят двое представителей контролирующего акционера оператора – АФК «Система». Речь идет об управляющих партнерах корпорации: Алексее Каткове (бывший глава фонда Sistema Venture Capital) и Всеволоде Розанове. Еще трое представителей АФК «Система» сохраняют свои позиции в совете директоров МТС. Это председатель совета Феликс Евтушенков, сын основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, вице-президент АФК «Система» по стратегии Артем Засурский и президент самой МТС Алексей Корня.

Таким образом, если раньше в совете директоров МТС из девяти членов пятеро представляли АФК «Система» и четверо были независимыми директорами, то теперь независимых директоров будет шесть, а от АФК «Система» в совет войдут только трое.