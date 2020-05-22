МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда

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За сколько МТС купила «Зеленую точку»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыла подробности приобретения контрольного пакета акций холдинга «Зеленая точка», объединяющего региональных операторов фиксированной связи. Сделка была совершена в феврале 2020 г.

Согласно годовому отчету МТС, компания заплатила 1,37 млрд руб. за 51% акций в кипрских офшорах Achemar Holdings и Clarkia Holdings, которые владеют операторами из группы «Зеленая точка». В отношении оставшихся 49% МТС заключила опционы типа call- и put-, позволяющие компании потребовать продать ей эту долю, а продавцов – обязать МТС купить у них эту долю.

Какие активы есть у «Зеленой точки»

Группа компаний «Зеленая точка» оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения, интернет-телевидения и стационарной интернет-телефонии на территории 18 городов в 11 российских регионах. В географию работы компаний группы входят Московская, Белгородская, Тульская, Липецкая, Тамбовская и Томская области, Ставропольский и Приморский края, республики Башкортостан, Калмыкия и Кабардино-Балкария.

Контрольный пакет телеком-холдинга «Зеленая точка» обошелся МТС в 1,37 млрд рублей

В Подмосковье «Зеленая точка» подключает коттеджные поселки к интернету по технологии GPON, предлагая их жителям также услуги интернет-телефонии. Также «Зеленая точка» разворачивает в городах своего присутствия сеть бесплатных WiFi-хот-спотов «Зеленый Wi-Fi».

Согласно данным базы «Контур – Фокус», одному из приобретенных оффшоров – Achemar Holdings – в Ставропольском крае принадлежат компании «Городские сети связи», «МТренд», «Сеть», «Квартал Плюс», «Первое цифровое телевидение» и «Межрегиональный контакт-центр». Также в Москве данный оффшор владеет компанией «Интелситигрупп», в Тамбовской области – «Системы связи», в Калмыкии – «ЮгСельхоз».

Clarcia Holdings владеет компаниями «Зеленая точка Белгород», «Зеленая точка Липецк», «Зеленая точка Томск», «Зеленая точка «Владивосток» и «Зеленая точка Уфа». По данным аналитического агентства «Рустелеком», компании группы «Зеленая точка» обслуживают 145 тыс. абонентов.

Сотрудничество «Зеленой точки»

Значительную часть своих активов «Зеленая точка» получила от «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»): в 2014-2015 гг. у него были выкуплены сети проводной связи в Липецкой, Белгородской, Томской областях, республике Башкортостан и Приморском крае. Позднее «Вымпелком» на проданной им сети в Липецке запустил виртуального оператора фиксированной связи.

Кроме того, в 2015 г. «Зеленая точка» приобрела у системного интегратора «Энвижн групп» компаний «Энвижн Бизнес Солюшенс», позднее переименованную в НВБС. Данная компания имеет контракт с «Вымпелкомом» на аутсорсинг обслуживания сетей широкополосного доступа в интернет (ШПД).

Продажа данной компании была вызвана тем, что «Энвижн Груп» на тот момент перешла под контроль МТС, прямого конкурента «Вымпелкома». После сделки по покупке «Зеленой точки» со стороны МТС совладелец «Зеленой точки» Сергей Костелянец говорил изданию РБК, что контракт с «Вымпелкомом» продолжает действовать.

Мнение аналитика

Гендиректор «Рустелеком» Юрий Брюквин считает высокой цену, которую МТС заплатил на активы «Зеленой точки». «Значительная часть абонентской базы «Зеленой точки» находится в регионах Центрального федерального округа, а там отмечается платежеспособный спрос, - отмечает аналитик. – Кроме того, в ряде регионов присутствия холдинга, например, в Башкортостане, без административного ресурса сложно зайти на рынок широкополосного доступа в интернет. И не последнюю роль в оценке сделки мог сыграть и контракт «Зеленой точки» на обслуживание ШПД-сетей «Вымпелкома»».