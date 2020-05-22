Российский сотрудник Nvidia проболтался о финансовых махинациях компании. Инвесторы решили ее засудить

Инвесторы компании Nvidia подали в на нее в суд за сокрытие данных об объемах продаж видеокарт майнерам в период роста популярности криптовалют. Среди свидетелей, на чьи показания опирается обвинение, есть бывший сотрудник российского офиса Nvidia.



Обман раскрылся

Инвесторы Nvidia обвинили компанию в предоставлении неверных сведений о продажах видеокарт на базе ее процессоров в период бума криптовалют. В ответ на дезинформацию инвесторы подали на нее в суд.

Речь идет о 2017 г., когда курсы криптовалют, в особенности биткоина, демонстрировали стремительный рост, что и привлекало желающих заработать на этом. К примеру, в декабре 2017 г. стоимость биткоина достигла отметки $20 тыс. – это стало рекордно высоким показателем за всю историю данного токена.

Как пишет ресурс WCCFTech, суть спора заключается в том, что после спада интереса к криптовалюте и последовавшем за ним снижении продаж видеокарт Nvidia указала неверные данные о размере прибыли с карт, реализованных майнерам. Также она не сообщила истинные сведения о том, как сильно на тот период времени ее финансовые показатели зависели от людей, стремящихся обогатиться за счет добычи криптовалюты и скупающих для этого видеокарты.

В качестве доказательств обвинений в иске приведены показания пяти экс-сотрудников Nvidia. В их число вошли старший менеджер по работе с клиентами в китайском представительстве компании, старший директор по продуктам из офиса в Калифорнии, старший директор по потребительскому маркетингу в представительстве Nvidia Латинской Америке, а также комьюнити-менеджер из московского офиса (у Nvidia два офиса в России – в Москве и Нижнем Новгороде).

Против Nvidia ополчились все ее инвесторы

Эти четыре человека ушли из компании не позднее 2017 г. Пятым свидетелем, на чьи показания опираются инвесторы Nvidia – это глава отдела потребительского маркетинга Nvidia в Южной Азии, который занимал эту должность до 2019 г. Имена этих людей не раскрываются, и на вопросы CNews о бывшем российском сотруднике Nvidia представители компании на момент публикации материала ответить не смогли.

Nvidia – это один из двух крупнейших производителей графических процессоров для видеокарт. Ее основной и единственный конкурент – компания AMD, занимающаяся производством GPU с момента покупки компании Ati в 2006 г. За I квартал финансового 2021 года, закончившегося для Nvidia 27 апреля 2020 г., ее выручка составила $3,08 млрд. В сравнении с аналогичным периодом финансового 2020 года этот показатель вырос на 39%.

Как связаны видеокарты и майнинг

Добыча криптовалюты (майнинг) связана с обработкой больших массивов информации, требующей значительной производительности компьютера, в особенности его графической подсистемы. Чем мощнее видеокарта, тем быстрее будет проходить процесс майнинга, и тем больше денег майнер сможет заработать за определенный момент времени.

Для майнинга биткоина и других криптовалют видеокарты стали объединять в своеобразные массивы – так называемые «криптофермы» или просто «фермы». Чем больше в таких фермах было видеокарт, тем быстрее будут добываться токены. Этот простой принцип и спровоцировал рост спроса на видеокарты в 2017 и начале 2018 гг., но последовавшее за этим резкое падение курса биткоина (а вслед за ним – и других криптовалют) во второй половине 2018 г. повлекло и сокращение продаж карт. По состоянию на 22 мая 2020 г. биткоин оценивался в $9076 против почти $20 тыс. в декабре 2017 г.

Детали спора

Против Nvidia выступили все без исключения инвесторы компании, подав против нее коллективный иск. В качестве ответчиков в нем указано несколько топ-менеджеров (их количества и имена WCCFTech не приводит), а также сам Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) – действующий глава компании.

Дженсен Хуанг, СЕО Nvidia

Инвесторы утверждают, что Nvidia предоставила им как минимум неполную финансовую информацию, указав лишь выручку от карт для майнига только в сегменте OEM-продуктов, не указав, как популярность криптовалюты отразилась на сегменте игровых видеокарт. Ссылаясь на не предоставленные им данные китайского отдела продаж Nvidia, по итогам 2017 г. 60% реализованных в КНР игровых видеокарт приобрели майнеры, а не геймеры.

Дополнительные доказательства вины

Перед подачей иска инвесторы Nvidia обратились к консалтинговой компании Prysm Group и заказали у нее исследование финансовых показателей Nvidia. Специалисты Prysm Group выяснили, что в период с мая 2017 г. по июль 2018 г. майнеры принесли компании около $1,73 млрд. При этом в своих официальных отчетах Nvidia указала $1,1 млрд из этой же суммы в качестве выручки с продаж игровых видеокарт непосредственно геймерам (категория в отчете – Gaming).

На момент публикации материала Nvidia комментировала происходящее. Дата рассмотрения иска ее инвесторов судом назначена не была.