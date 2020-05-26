На аукционе по поставке серверов для РЖД победитель сбросил цену в 3 с лишним раза

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РЖД выбрали поставщика компьютеров на импортных чипах. Им стала компания «Дельта солюшнс», отличившаяся многократным снижением стартовой цены лота. Госзаказчик сумел сэкономить без малого миллиард рублей.

Триумф госзаказчика

Как выяснил CNews, компании «Российские железные дороги» (РЖД) удалось сэкономить на закупке компьютеров порядка 916,9 млн руб. Это следует из сопоставления документов железнодорожного монополиста в завершившемся тендере. Закупка была запущена госзаказчиком 16 апреля 2020 г. в формате открытого электронного аукциона с начальной ценой лота в 1,32 млрд руб. Заявки от претендентов принимались до 8 мая. Торги прошли 22 мая.

Из протокола работы тендерной комиссии можно заключить, что на аукцион поступило четыре заявки. Правда имена трех проигравших участников публичной информацией не стали. С учетом НДС самое непривлекательное предложение неназванного претендента составило 1,31 млрд руб. Еще один участник готов был осуществить поставку за 990,5 млн руб. Третий — за 409,7.

Предложение победителя составило 403,1 млн руб. Его имя заказчик закономерно предал огласке. Подряд достался компании «Дельта солюшнс». Сроком исполнения договора прописан июнь 2021 г.

РЖД сэкономили на компьютерах почти миллиард

Техника должна достаться главному вычислительному центру РЖД в Москве на Каланчевской улице, Московскому информационно-вычислительному центру (структурное подразделение вышеупомянутой организации) и Екатеринбургскому информационно-вычислительному центру.

Что именно закупают РЖД

Из техзадания можно заключить, что РЖД требуются девять программно-аппаратных комплексов, стоимость которых компания на старте оценила в 142,4 млн руб. каждый. Хотя теперь мы знаем, что исполнитель договора посчитал возможным поставить это «железо» за существенно меньшую сумму.

Госзаказчик изначально не допускал в этом тендере предложение российской элементной базы. У РЖД в параметрах приобретаемой техники были прописаны процессоры «Intel Xeon Gold Scalable Processor второго поколения Cascade Lake».

Из дополнительных пояснений можно заключить, что в РЖД нацелились на процессоры с числом ядер не менее 16. Базовая тактовая частота чипов была выставлена на уровне не менее 2,2 ГГц.

Несколько фактов о «Дельте солюшнс»

Как следует из базы данных ЕГРЮЛ, ООО «Дельта солюшнс» было образовано 5 июня 2006 г. Стопроцентным учредителем организации на данный момент заявлен Андрей Чернышев. В 2019 г. среднесписочная численность сотрудников компании по данным отчетности, представленной ею в ФНС составила 106 человек.

По итогам 2018 г. «Дельта солюшнс» продемонстрировала выручку в размере 1,3 млрд руб. с приростом этого показателя в 97% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль компании в 2018 г. составила 68 млн руб.

По данным базы «Контур.фокус», на данный момент за организацией числится 65 госконтрактов на общую сумму в 1,1 млрд руб.

Сама о себе компания сообщает на своем сайте, что позиционирует себя в качестве системного интегратора, который разрабатывает, внедряет и поддерживает информационные системы для операторов связи. «Делаем надежные распределенные системы, которые не прекращают работу даже при падении одного из дата-центров, — говорится на сайте компании. — Наши программы обрабатывают десятки тысяч запросов в секунду и запускаются на сотнях серверов».