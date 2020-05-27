Государство выделило 70 миллионов разработчикам ПО под «Эльбрусы» и «Байкалы»

Ростеховское научно-производственное предприятие в рамках миллиардного проекта по созданию и запуску в производство маршрутизаторов выделило без малого 70 млн руб. на разработку ПО, совместимого с чипами «Эльбрус 8С» и «Baikal BE-T1000».

ПО для российских процессоров

Как выяснил CNews, входящее в «Ростех» научно-производственное предприятие «Исток» им. А. И. Шокина выделило на разработку ПО под российские процессоры 69,4 млн руб. Эта сумма складывается из цен договоров двух тематических закупок. Одна из них — собственно на разработку софта — была объявлена 27 мая 2020 г. Другая — на создание макета ПО — была осуществлена 20 декабря 2019 г. Размер свежего лота составляет 47,7 млн руб. Более раннего — 21,7 млн руб.

Оба тендера были проведены в безальтернативном формате закупок у единственных поставщиков, причем во втором случае с пометкой «срочно». Имя подрядчика ни в одном из тендеров не опубликовано.

Из официальных наименований закупок можно заключить, что проект является частью опытно-конструкторских работ, связанных с созданием ПО маршрутизаторов сетей передачи данных «с применением СБИС 1-го и 2-го российского происхождения на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом».

По всей видимости здесь подразумеваются так называемые уровни интегральных схем, присваиваемые с 2016 г. чипам гражданского назначения в зависимости от степени локализации их создания в нашей стране. Так, производитель интегральных схем первого уровня должен обладать правами на конструкторскую документацию (включая документацию на используемые сложнофункциональные блоки, не являющиеся предметом собственной разработки) в объеме, достаточном для производства схемы в течение пяти лет. При этом не допускается использование при проектировании и разработке схем готовых схемотехнических решений иностранного производства. На территории России в отношении микросхем должны осуществляться разработка структуры, логической и электрической составляющих, топологии.

Под «Эльбрусы» и «Байкалы» разработают ПО за госсчет

Критерии отнесения к интегральным схемам второго уровня более мягкие. Их производитель может обладать только правами на топологию схем, а также на конструкторскую документацию. Прав на технологическую документацию у него может не быть, потому что допускается производство микросхем вне территории России.

В границах нашей страны в данном случае должны происходить только проектирование, разработка и испытания микросхем.

Анализ открытых данных показывает, что рассматриваемое в данном материале создание ПО является частью более масштабного проекта по разработке и организации серийного производства вышеупомянутых маршрутизаторов сетей передачи данных. Средства на этот проект были выделены Минпромторгом в рамках предоставления «Истоку» тематической субсидии. Напомним, субсидию не стоит путать с обычным контрактованием; она выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора, и проект будет реализован в полном объеме.

Соглашение о субсидировании было подписано сторонами 17 декабря 2019 г. Общая стоимость проекта составляет 999,2 млн руб. Однако на субсидию приходится только 499,6 млн руб. Остальные средства «Исток» должен найти в других источниках.

Проект рассчитан на срок до 30 июня 2022 г. В соответствии с соглашением сторон, в 2019 г. «Истоку» должны были из субсидии перечислить 56,1 млн руб., в 2020 г. на счета организации должно поступить 145,4 млн руб. в 2021 г. — 199,6 млн руб. Финансирование проекта в 2022 г. потребует дополнительного соглашения.

В фокусе — «Эльбрусы» и «Байкалы»

О том, что в тендерах на разработку ПО подразумеваются два конкретных чипа, следует из технических заданий закупок. В частности, в документах нового тендера есть указание на то, что создаваемый софт должен поддерживать функционирование на макете аппаратной платформы с процессорами «Эльбрус 8С» и на аналогичном макете с процессором «Baikal BE-T1000».

В первом случае речь идет об универсальном 64-разрядном восьмиядерном микропроцессоре компании МЦСТ, созданном в 2014-2018 гг. по контракту с Минпромторгом за 621 млн руб. Чип был создан по технологии 28 нм («интеловские 32 нм»), работает на частоте 1,5 ГГц, имеет пиковую производительность 576 ГФлопс одинарной точности и 288 ГФлопс двойной точности.

«Изделие сопоставимо по характеристикам с зарубежными Intel Itanium 9760, Intel Xeon E5-2609 v3 и Intel Xeon E7-4850 v4, изготовленных на более передовых технологиях», — ранее рассказали CNews в Минпромторге при завершении проекта. Первые из упомянутых аналогов, созданные по технологии 32 нм, Intel выпустил на рынок в мае 2017 г., похоронив на этом линейку Itanium. Модель XeonE5 2609 v3 на техпроцессе в 22 нм увидела свет в III квартале 2014 г., модель Intel E7 Xeon 4850 v4 на техпроцессе в 14 нм — во II квартале 2016 г.

Что касается, «Baikal BE-T1000», то это первый из двух разработанных на данный момент процессоров компании «Байкал электроникс». Он был создан по топологии 28 нм и ориентирован на использование в промышленных и потребительских устройствах на рынках коммуникационных решений, промышленной автоматики и встроенных систем.

Разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы».

Чип обладает двумя суперскалярными ядрами P5600 MIPS 32 r5, рабочей частотой 1,2 ГГц, кэшем L2 1 МБ, контроллером памяти DDR3-1600. В новинке предусмотрен 1 порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0, USB 2.0. Заявленное энергопотребление процессора составляет менее 5Вт, размеры корпуса составляют 25 на 25 мм.