Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля

CNews приглашает Вас принять участие в онлайн-конференции «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные», которая состоится 22 июля 2020 г.

CNews приглашает Вас принять участие в онлайн-конференции «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные», которая состоится 22 июля 2020 г.

Темы:

Чем DataOps отличается от DevOps?

Как связаны DataOps, цифровизация и Agile-подходы?

Какие инструменты обеспечивают непрерывную работу с большими данными?

Какова роль data scientist, бизнес-аналитиков, разработчиков, руководителей и пользователей в процессе работы с большими данными?

Как использовать Agile в DataOps?

Как управлять проектом больших данных?

Как организовать управление версиями?

Какие технологии контейнеризации и виртуализации выбрать?

Какой должна быть ИТ-инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную работу конвейера данных цифрового предприятия?

Чем отличаются DevOps и DataOps-инженеры?

Спикеры:

Александр Поломодов - руководитель управления разработки цифровых экосистем, «Тинькофф Банк»;

Николай Саратовский - руководитель направления Data Science, «Финам»;

Андрей Юмашев - руководитель отдела информационного обеспечения, «Литрес».



Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.