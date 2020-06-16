Гонимый Америкой Huawei прорвался на первое место в мире по продажам смартфонов

Huawei, несмотря на все попытки властей США уничтожить ее, обогнала Samsung и стала крупнейшим производителем на мировом рынке смартфонов. Успех был зафиксирован в апреле 2020 г., но существует вероятность, что по итогам следующих месяцев ей вновь придется вернуться на вторую строчку.

Санкциям вопреки

Компания Huawei стала крупнейшим мировым производителем смартфонов, обогнав не только Apple, но и южнокорейскую Samsung. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, доля Huawei оказалась на 2% больше в сравнении с Samsung, мировым лидером по итогам 2019 г.

Согласно статистике, Huawei удерживала 19-процентную долю рынка против 17% у Samsung, но лишь в апреле 2020 г. Сведения за май 2020 г. эксперты Counterpoint Research пока не публикуют, как и свой прогноз на весь II квартал 2020 г., который завершится 30 июня 2020 г.

Информацию о долях Samsung и Huawei лично подтвердил Нейл Шах (Neil Shah), вице-президент по исследованиям в Counterpoint Research. Столь значительных результатов Huawei смогла добиться, несмотря на американские санкции, направленные на уничтожение ее бизнеса на мировой арене.

Что могло послужить причиной

Как пишет портал Gizmochina, существует три наиболее вероятные причины смены лидера на мировом рынке смартфонов. Первая заключается в пандемии коронавируса и ее негативном влиянии на глобальные продажи смартфонов Samsung по всему миру. Компания столкнулась с закрытием множества торговых точек, в том числе и собственных, в США, Индии, Европе и Латинской Америке, на период борьбы с Covid-19.

Смартфоны Huawei продолжают раскупать, несмотря даже на отсутствие сервисов Google

Вторая причина может быть связана с реакцией жителей Китая на торговую войну между США и КНР, в которой Huawei стала рычагом давления США на Китай. Патриотически настроенные китайские потребители при покупке нового смартфона стали отдавать предпочтение гаджетам именно этой марки в стремлении поддержать ее в период очень агрессивной внешней экономической политики США.

Третья причина тоже косвенно связана с коронавирусом. Китай стал страной происхождения Covid-19 (инфекция начала свое распространение с города Ухань), и он же первый пострадал от пандемии. В то же время экономика Китая начала восстанавливаться одной из первых (с марта 2020 г.), когда многие другие страны едва успели ощутить на себе влияние пандемии (в России режим самоизоляции был введен лишь 25 марта 2020 г.).

Китай – это один из крупнейших рынков смартфонов в мире, а для Huawei он, ко всему прочему, является основным. Мартовский подъем экономики страны, продолжившийся в апреле 2020 г., позволил жителям КНР тратить больше денег на смартфоны, что тоже могло сказаться на росте продаж китайского производителя.

Успех вечным не будет

Несмотря на рост популярности в Китае, в ряде других стран продажи Huawei стремительно сокращаются, в первую очередь из-за отсутствия на ее смартфонах сервисов Google – YouTube, Gmail и др., в том числе магазина приложений Google Play. Это тоже связано с американскими санкциями, введенными президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) еще в мае 2019 г.

Кроме того, по мере восстановления мировой экономики продажи Samsung тоже пойдут вверх, что может привести к потере Huawei первого места в рейтинге вендоров. По итогам всего 2019 г., как сообщал CNews, она удерживала вторую строчку с результатом в 240,6 млн проданных смартфонов и долей в 17,6%. Мировым лидером была Samsung – 295,7 реализованных мобильников и 21,6-процентная доля.

Между тем, в России складывается совсем другая ситуация. В I квартале 2020 г. россияне отдавали предпочтение именно продукции Huawei и ее дочернего бренда Honor. По итогам первой четверти 2020 г. китайский техногигант занял 40% российского рынка смартфонов, из которых 10% пришлось на устройства Huawei и 30% - на гаджеты Honor.

Как Huawei борется с гнетом США

Власти США пытаются уничтожить Huawei с мая 2019 г., когда по указу Трампа с ней прекратили работать Google, Intel, Broadcom и другие компании. В последующие недели и месяцы от работы с ней начали отказываться и компании из других стран – к примеру, в конце мая 2019 г. отношения c Huawei разорвала ARM – британский разработчик процессорных архитектур, что поставило под вопрос дальнейшее развитие линейки чипов Kirin. Летом 2019 г. ARM вернулась к сотрудничеству с китайским техногигантом.

В сентябре 2019 г. Huawei лишилась права выпускать свои смартфоны с сервисами Google, но в декабре 2019 г. создала альтернативу им под названием Huawei Mobile Services (HMS). В конце мая 2020 г. компания добавила в список этих сервисов альтернативу YouTube – ею, как сообщал CNews, стал французский видеосервис Dailymotion, заблокированный в России.

Во владении Huawei также есть собственная программная платформа Harmony OS, которую она показала еще в августе 2019 г. Она уже выпускает смарт-ТВ на ее основе, и в скором будущем возможен релиз первого смартфона с этой прошивкой.

В середине мая 2020 г. власти США вновь нанесли удар по Huawei, запретив TSMC, одному из крупнейших производителей полупроводниковой продукции, выпускать процессоры для китайского вендора. Однако спустя всего несколько дней Huawei нашла сразу трех потенциальных производителей ее чипов, с каждым из которых в настоящее время она ведет переговоры. Это компании MediaTek, Unisoc и даже Samsung, с которой она конкурирует на рынке смартфонов.