ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты

Льготные кредиты российским разработчикам ПО

В России может появиться программа льготного кредитования российских разработчиков программного обеспечения под залог интеллектуальной собственности. Письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с этим предложением направил руководитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Внедрить специальные банковские (кредитные) продукты для компаний – разработчиков программного обеспечения, сервисов, оказывающих услуги по созданию и ведению интернет-проектов, при условии кредитования под залог интеллектуальной собственности, под минимальный процент с упрощенным порядком предоставления заемных средств», – цитирует ТАСС письмо Катырина.

Предложения Торгово-промышленной палаты направлены на сохранение существующих высокотехнологичных рабочих мест и квалифицированных кадров, на поддержку и развитие отрасли в целом «как одной из ведущих и востребованных в экономике страны», говорится в письме главы ТПП.

На запрос CNews с просьбой прокомментировать позицию министерства по предложениям, изложенным в письме ТПП, в ведомстве ответили, что оно постоянно находится на связи с отраслью, общественными формированиями и изучает все поступающие предложения. «По итогам проработки предложений выработан комплекс мер, которые, по мнению, министерства, помогут решить проблемы отрасли в текущей ситуации», – сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.



Конкретика по мерам поддержки отрасли

Инициатива ТПП включает предложение по освобождению отечественных разработчиков ПО от уплаты налога на прибыль и страховых взносов до 1 января 2021 г. с последующей двухлетней рассрочкой платежей.

ТПП России выступила с инициативой господдержки отечественных разработчиков ПО

Меры поддержки отрасли также включают разработку специальных правил валютного регулирования и контроля «для компаний и самозанятых в сфере ИТ с установлением порогового значения по выручке для их применения». Дополнительно предлагается ввести понижающие коэффициенты налога на прибыль и НДС для ИТ-компаний и самозанятых, работающих по экспортным контрактам.

В рамках инициативы ТПП также предлагает упростить порядок включения продуктов компаний-разработчиков ПО в Реестр российского ПО при Минкомсвязи.

Минкомсвязи, Минпромторгу и российскому экспортному центру совместно с общественными объединениями предпринимателей предлагается «разработать и запустить программу продвижения на иностранные рынки отечественных ИТ-услуг и компаний», а также «обеспечить на базе объектов инфраструктуры малых и средних предприятий в субъектах РФ парки высоких технологий для начинающих ИТ-компаний и самозанятых».

Господдержка российских производителей ПО

В конце мая 2020 г. CNews сообщил о подготовленном в Минкомсвязи проекте указа Президента России, обязывающего банки и другие предприятия объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) – транспорта, телекоммуникаций, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности – перейти с иностранного на отечественное ПО до начала 2021 г.

В случае принятия предложения Минкомсвязи у компаний из этих отраслей будет до полугода для перехода на отечественный софт и до полутора лет для начала эксплуатации российского оборудования. Перейти к его использованию они должны будут с 1 января 2022 г.

Компании – владельцы объектов КИИ смогут использовать только софт из Реестра отечественного ПО, и «железо» из Реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Ограничение предусматривает лишь одно исключение: при отсутствии отечественной альтернативы необходимой программы или оборудования.

Запретить использование иностранных ИТ-решений на объектах КИИ в начале 2020 г., как сообщал CNews, планировала и ФСТЭК. 10 февраля 2020 г. она подготовила проект поправок к закону «О безопасности КИИ», позволяющих полностью отказаться от использования в этой сфере иностранных программно-аппаратных комплексов.

В начале июня CNews рассказал о программе «Общенациональный план действий» Правительства России, в рамках которого запланировано выделение льготных кредитов на сумму 2,5 млрд руб. для крупных российских ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих отечественные ИТ-решения, а также грантов на 1 млрд руб. для разработчиков ПО.

В рамках реализации правительственного плана запланировано создание фонда фондов перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства, технологической инфраструктуры следующего поколения, запуск новых научно-технологических центров, поддержка цифровых проектов высокой степени зрелости и создание экосистемы конкурентоспособных российских разработчиков, технологий и продуктов в сфере ИИ.

Помощь компаниям отрасли связи и телекоммуникаций, помимо льготного кредитования и грантов, предусматривает приостановку планового наращивания емкости хранилищ данных операторов связи по «закону Яровой» на год и обязательной перерегистрации телеком-оборудования с переоформлением лицензий на использование радиочастот.

Президент России Владимир Путин уже одобрил применение плана восстановления экономики в качестве основы и поручил Правительству определиться с его параметрами во второй половине июня 2020 г. Начало активной фазы реализации плана запланировано на июль.

В начале июня 2020 г. CNews рассказывал о том, что в докладе Владимиру Путину в рамках совещания по вопросам развития ИКТ глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил о возможности полной компенсации связанного с кризисом падения спроса на ИТ в России за счет принуждения госкомпаний закупаться только отечественным софтом — по той же схеме, которая уже несколько лет реализована для госорганов.

По словам министра, запрет на закупку иностранного ПО для таких госкомпаний как «Ростелеком», Сбербанк, «Почта России», «Аэрофлот», «Газпром» и пр. уже в 2020 г. может дать экономический эффект до 80 млрд руб.

В качестве второй меры поддержки министр предложил в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» субсидировать 50% расходов отечественных лидеров отрасли на новые программные разработки для реальных секторов экономики.

По итогам совещания Путин заявил, что в скором времени будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, направленный на создание в России глобально конкурентных условий для работы ИТ‑специалистов. По итогам дискуссии Путин выделил три комплекса поддерживающих мер: развитие нормативно-правовой базы, устранение барьеров для запуска и поддержки перспективных проектов, проработку прозвучавших на совещании конкретных предложений.

Ранее CNews опубликовал прогноз развития российской ИТ-отрасли на ближайшие годы от аналитиков ВШЭ. По их оценке, избежать резкого снижения темпов развития отрасли ввиду коронавирусной инфекции и слабости российской экономики с выходом на докризисный уровень можно лишь при поддержке со стороны государства, в том числе, за счет налогового стимулирования.

По прогнозу экспертов ВШЭ, в случае отсутствия налогового стимулирования на фоне резкого падения спроса на продукцию из-за экономических последствий пандемии всю отрасль может ожидать значительный откат, при этом на восстановление сектора могут уйти годы. По нынешним прогнозам, на возвращение к показателям докризисного 2019 г. может понадобиться до четырех лет. В ВСЭ также считают, что конкурентоспособность российских ИТ-товаров и услуг – как на внутреннем, таки на внешнем рынках, может снизиться на фоне экономии на инвестициях в отрасль в период кризиса.