«Уралкалий» остался без ИТ-директора

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Мировой калийный гигант — российский «Уралкалий» — лишился ИТ-директора. Последние два года эту должность занимал Кирилл Алифанов. Он уже нашел новое место работы. А вот подобрана ли ему замена на оставленном месте — не ясно. Компания комментировать этот вопрос не стала.

«Уралкалий» без Кирилла Алифанова

Как стало известно CNews, одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, предприятие «Уралкалий» покинул ИТ-директор — Кирилл Алифанов. В разговоре с редакцией топ-менеджер данную информацию подтвердил, сообщив, что оставил работодателя «на прошлой неделе» (которая длилась с 8 по 14 июня 2020 г.)

Со слов Алифанова можно было заключить, что он уже нашел новое место работы, однако до завершения оформления всех юридически значимых документов сообщить о нем не готов.

В «Уралкалии» Кирилл Алифанов проработал около двух лет. Информация о его назначении появилась в публичном поле в июне 2018 г. При нем должен был осуществиться проект развертывания горно-геологической информационной системы (ГГИС), которую в компании называли уникальной для мировой калийной отрасли.

ГГИС была предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По каждой выработке в шахте было предусмотрено хранение и накопление статистических данных. По сообщению «Уралкалия» от апреля 2018 г., тиражирование ГГИС на рудники компании должно было завершиться в 2020 г. Инвестиции в этот проект были заявлены на уровне 214 млн руб.

Кирилл Алифанов оставил пост ИТ-директора «Уралкалия»

Представители «Уралкалия» отказались прокомментировать CNews причины и обстоятельства ухода Алифанова, а также сообщить, кто исполняет его обязанности и есть ли уже постоянная кандидатура на должность ИТ-директора.

Трудовая биография Кирилла Алифанова

Базовое образование Кирилл Алифанов получил в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете на факультете «Информационные системы в экономике и управлении», окончив учебу в 2004 г. В 2005 г. там же получил диплом юриста на факультете «Права и экономической безопасности», а в 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию в области математических методов в экономике. Изучал MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС).

В 2005-2007 гг. он был начальником отдела информационного менеджмента в ЗАО «Труд». В 2007-2010 гг. — менеджером отдела информационных систем в «Ниссан менуфекчуринг рус». В 2010-2012 гг. занимал должность заместителя директора по экономике и финансам по ИТ в «Атомэнергомаше».

В 2012 г. Алифанов был начальником отдела информационных технологий ЗАО «Наука и инновации». В 2012-2013 гг. — начальником управления информационных технологий в «Э.ОН Россия». В 2013-2016 гг. — директором по бизнес-процессам и информационным технологиям «Юнипро» (до 23 июня 2016 г. — «Э.ОН Россия»).

До перехода в «Уралкалий» Алифанов с декабря 2016 г. был ИТ-директором в группе компаний «Русагро».

Несколько фактов об «Уралкалии»

«Уралкалий» позиционирует себя как одного из ведущих мировых производителей калия — «одного из важнейших элементов, необходимых для развития всех живых организмов». Компания производит существенную долю мирового объема хлористого калия и контролирует всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру.

В основном производственном подразделении компании, по ее данным, работает около 12,7 тыс. сотрудников. Акции организации обращаются на Московской бирже.

Производственные мощности компании (пять рудников, шесть калийных фабрик и одна карналлитовая фабрика) расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды.

Объем производства предприятия в 2019 г. составил 11,1 млн тонн хлористого калия, выручка компании в 2019 г. превысила $2,36 млрд.