«Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото

Проект будущей штаб-квартиры «Яндекса»

Компания «Яндекс» представила проект своей новой штаб-квартиры. Здание, как ожидается, будет построено на месте гостиницы Korston на улице Косыгина, недалеко от Воробьевых гор и стадиона Лужники.

В конце 2018 г. купил права долгосрочной аренды участка земли площадью 4 га на улице Косыгина вместе с 20-этажным зданием гостиницы Korston. Снос гостиницы начнется до конца 2020 г. Стройка начнется после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений.

Автором проекта новой штаб-квартиры «Яндекса» выступило лондонское бюро PLP Architecture, президентом и главным архитектором проекта является Ли Полисано (Lee Polisano). В проектировании также участвуют российские бюро «Апекс» и РТДА. Девелопером проекта станет компании MR Group.

Новая штаб-квартира «Яндекса» в представлении художника

Еще несколько специализированных компаний будут помогать планировать и обустраивать территорию. Например, ландшафтный дизайн возьмет на себя компания Arteza, которая участвовала в создании парка «Зарядье» и в благоустройстве спортивного комплекса «Лужники».

Офис «Яндекса» станет «местной достопримечательностью»

«Необычный силуэт и фасад с отделкой из титановых панелей сделают новый дом «Яндекса» местной достопримечательностью, а сквозной диагональный проход свяжет здание с окружающим пространством», - говорится в заявлении компании. При этом территория будущей штаб-квартиры «Яндекса» и его первых двух этажей будет открыта для всех.

«На нижних этажах будет работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где любой человек сможет отдохнуть, перекусить или позаниматься спортом, - рассказали в компании. - «Яндекс» также благоустроит большую территорию возле штаб-квартиры: между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится зеленый парк, который отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе».

Как обещает компания, здание будет аккуратно вписано в архитектурный облик Гагаринского района

Новый дом «Яндекса» будет технологичным и комфортным для работы зданием, уверены в компании. «Он спроектирован так, чтобы людям было удобно работать вместе вне зависимости от того, где они находятся, - сообщили в «Яндексе». - Например, в офисе будет много небольших переговорок для встреч с коллегами, которые работают удаленно. Для сотрудников предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн, а также просторная терраса на крыше».

Здание будет аккуратно вписано в архитектурный облик Гагаринского района и сопоставимо по максимальной высоте с Korston, причем высота крыльев будет разной: чем ближе к жилым домам, тем ниже. «При проектировании команда архитекторов особенно внимательно относилась к окружению, ведь Гагаринский район много значит для «Яндекса», - заверили в компании. - Здесь выросли и живут многие сотрудники, здесь работают ведущие научные институты Москвы, а еще именно здесь когда-то началась истории компании. Первый офис «Яндекса» тоже был в Гагаринском, в здании Вычислительного центра РАН на Вавилова».

Образовательная среда вокруг офиса и парковка для каршеринга

«Штаб-квартира «Яндекса» станет не только домом для сотрудников и комфортным пространством для местных жителей, но еще и большой образовательной площадкой, с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники, - добавили в компании. - «Яндекс» будет устраивать лекции, мастер-классы и презентации, а также развивать сотрудничество с соседями: школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров. Так, как и в некоторых школах, уже работает «Яндекс.Лицей». В будущем таких лицеев станет больше, а в некоторых школах появится курс программирования для ИТ-классов».

Предполагается, что территория будущей штаб-квартиры «Яндекса» и его первых двух этажей будет открыта для всех желающих

Сотрудники «Яндекса» смогут добираться на работу пешком, на велосипедах или на бесплатных автобусах от метро «Университет», ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться этими автобусами смогут все желающие, утверждают в «Яндексе». Для тех, кто приезжает в офис на машине, будет устроена многоуровневая подземная парковка, причем часть парковки займут автомобили каршерингового сервиса «Яндекс.Драйва» - не только для сотрудников, но и для жителей района.

Почему владельцы гостиницы «Корстон» продали ее здание

Гостиница Korston изначально называлась «Орленок» и была построена в 1978 г. к Олимпиаде-1980 г. В 1990-х годах гостиница была акционирована, а затем переименована в Korston, принадлежащую одноименной группе компаний. Ее владельцами являются бизнесмены Александр Кузнецов и Одиссей Киссиди.

Группа Korston построила две гостиницу, совмещенные с торгово-развлекательными комплексами, в Казани. Из-за этого у группы возникла задолженность перед банком ВТБ на сумму 9 млрд руб., по соответствующему кредиту было заложено здание московской гостиницу Korston и соответствующий земельный участок.

В рамках сделки с «Яндексом» ВТБ забрал у группы Korston здание московской гостиницы и права аренды земельного участка, передав их в специально созданную компанию – «Напа». Затем эта компания продала данные активы «Яндексу» за $145 млн без учета НДС. Затем и сама «Напа» были приобретена «Яндекса».

Таким образом, владельцы Korston, фактически, отдали здание своей московской гостиницы за долги. Но сама гостиница Korston в Москве продолжила работать после сделки с «Яндексом»: ее бывшие владельцы теперь арендуют данное здание. Как ранее говорил Александр Кузнецов, «Яндекс» должен уведомить группу Korston о расторжении договора аренды за четыре месяца.

Где сейчас находятся офисы «Яндекса»

В 2008 г. «Яндекс» договорился об аренду офиса в центре Москвы на улице Льва Толстого в бизнес-центре «Красная Роза». Сейчас в аренде у компании находится 60 тыс. кв. м офисных площадей в этом комплексе.

В 2016 г. «Яндекс» договорился о покупке этого бизнес-центра у его владельца, компании «Красная Роза 1875», принадлежащей известному московскому девелоперу и рантье Александру Клягину. Предполагалось, что «Яндекс» возьмет на себя долг продавца перед Сбербанком в размере $490 млн, а также передаст ему 4% собственных акций. С учетом того, что на момент сделки данный пакет оценивался в $150 млн, общая сумма сделки составила $740 млн.

Однако позднее «Яндекс» отказался от данной сделки. «Яндекс» продолжает быть арендатором в данном офисе. Договор аренды заканчивается в конце 2021 г., и стороны ведут переговоры о его продлении. Также в конце 2019 г. «Яндекс» арендовал 20 тыс. кв. м в бизнес-центре «Око» в «Москва-Сити».

Кроме того, у компании есть в аренде еще 30 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре «Аврора» рядом с Павелецким вокзалом, где договор аренды также действует до конца 2021 г. А «Яндекс.Маркет», совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, в конце 2019 г. арендовало офисы площадью 15 тыс. кв. м в бизнес-центре Lotte на новом Арбате и 4 тыс. кв. м в коворкинге Workii на Зубовском бульваре.