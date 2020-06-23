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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров

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30 июня, г. Москва. ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров. Исследованиям и сравнению подвергся второй по важности после договора документ, на который обращают внимание руководители ИТ-департаментов при выборе поставщика облачной инфраструктуры IaaS.

В договорах на облачные сервисы соглашение об уровне оказываемых услуг оформляется, как правило, в качестве приложения, и от указанных в нем положений в полной мере зависит надежность получаемых ИТ-услуг. Для составления рейтинга Market.CNews собрал типовые SLA ведущих облачных провайдеров и внимательно их изучил.

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Принятые ограничения и допущения

В ходе составления рейтинга было принято два основных ограничения и допущения:

  1. Основной акцент рейтинга на доступность IaaS и величину компенсаций. Хорошо проработанное соглашение SLA, как известно, характеризует самые разные стороны работы провайдера: надежность IaaS-сервисов, время ответа службы поддержки, время реакции на инциденты и восстановления работоспособности, номинальные и допустимые характеристики ресурсов IaaS и другие параметры. В рамках данного рейтинга оценка SLA проводилась только в отношении надежности (доступности) облачной инфраструктуры IaaS и возможных компенсаций в случае перебоев в работе этой инфраструктуры.
  2. Рассмотрены SLA по состоянию на 25 мая 2020 года. Зачастую в SLA указана версия документа и/или дата его принятия, так как в текст соглашения периодически вносятся корректировки. Рейтинг Market.CNews основан на SLA, актуальных на 25 мая 2020 года. В том виде, в котором SLA были скачаны или получены по электронной почте, они загружены на сервер CNews, и именно на них в рейтинге дана ссылка.

Расширение рейтинга как в части оцениваемых параметров SLA, так и в части представленных компаний, будет проведено в следующих версиях.

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ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров. Фото: ru.depositphotos.com

Методика анализа SLA

После ознакомления с SLA всех провайдеров был сформирован пул ключевых параметров, по которым стало возможным сравнить документы:

  1. Заявленная доступность
  2. Длительность профилактических работ
  3. Порядок уведомления о профилактике
  4. Таблица или алгоритм расчета компенсаций
  5. Максимальный размер компенсации
  6. Алгоритм определения время простоя
  7. Точность определения простоя
  8. Формат компенсации
  9. Алгоритм получения компенсации
  10. Срок получения компенсации
  11. Открытый доступ к SLA на сайте компании

Оценка SLA проведена по балльной системе. По каждому параметру провайдерам начислялось определенное число баллов, и чем больше баллов набрала компания, тем более высокое место в рейтинге она заняла. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

При формировании балльной системы редакция Market.CNews столкнулась с ожидаемой проблемой — пришлось сравнивать параметры, которые невозможно сравнить напрямую. Как, например, «в лоб» сравнить доступность сервиса и формат компенсаций? Что лучше — дополнительные 0,01% к доступности или возможность получить компенсации не в виде бонусов, а вернуть средства на банковский счет компании?

«Чтобы создать максимально объективный рейтинг, мы сперва был провели опрос среди читателей издания CNews, а также опрос внутри самой редакции и среди экспертов отрасли с целью определения важности того или иного параметра. По итогам обсуждений стало возможным, например, привести к единому знаменателю показатели доступности, алгоритмы начисления компенсаций и другие параметры. По остальным параметрам начислили баллы в соответствии с выбранной шкалой важности каждого из них», — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews.

Для быстрого и удобного анализа самых важных параметров рейтинге — величины компенсаций в зависимости от доступности облачной инфраструктуры — были разработаны соответствующие графики и диаграммы.

Обзор SLA облачных провайдеров

Рейтинг SLA выпущен в рамках Обзора SLA облачных провайдеров — подборки материалов от редакции Market.CNews и экспертов отрасли, которые рассказали, на что следует обращать внимание в Соглашении об уровне оказываемых услуг и как повысить надежность ИТ-инфраструктуры компании своими силами.

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Результаты исследования

Лидером рейтинга SLA стала компания LanCloud. Несмотря на относительно низкий базовый уровень доступности (99,9%), при малейшем отклонении от него компания обязуется покрыть сразу 25% месячных расходов на IaaS. Такая щедрость обеспечила компании существенный задел, а остальные показатели подтвердили лидирующую позицию.

Лидеры рейтинга SLA облачных провайдеров

Компания Сумма баллов
1 LanCloud 2923
2 Техносерв Cloud 2541
3 Linxdatacenter 2191
4 КРОК 1956
5 #CloudMTS 1761

Второе место отдано компании Техносерв Cloud, третье — Linxdatacenter. Высокий уровень компенсаций вкупе с хорошими показателями по другим параметрам позволили им находиться в тройке лидеров. Стоит отметить, что Техносерв Cloud предусматривает потенциальный двухчасовой перерыв в работе ввиду профилактических работ. Однако значительные компенсации при прочих сбоях с лихвой покрывают данный недостаток.

Отдельного внимания заслуживает SLA компании КРОК. Хорошо проработанная методика начисления компенсаций, высокая точность определения неполадок, отсутствие некомпенсируемого простоя ввиду профилактических работ обеспечили компании 4 место рейтинга.

Значение и влияние на ИТ-рынок России

ИТ-маркетплейс Market.CNews стал первым в России издателем рейтинга SLA облачных провайдеров. Ранее в сфере информационных технологий говорили про SLA достаточно много, но на столь подробное сравнение данных документов не решался никто.

Интересно отметить, что ряд компаний-участников рейтинга признались, что сами никогда ранее не сравнивали свои SLA с SLA конкурентов. Увидев позицию в рейтинге, некоторые из них уже изъявили желание доработать свои Соглашения с целью занять более престижное место в будущих редакциях рейтинга и предложить своим клиентам повышенные гарантии надежности собственных ИТ-сервисов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой SLA в теме письма.

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