«Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком

Yandex получил от инвесторов $1,06 млрд для сделки по выкупу у Сбербанка его доли в «Яндекс.Маркете». В числе прочего, объем публичного размещения акций Yandex оказался в два раза выше первоначально запланированного - $400 млн.

Yandex подвел итоги размещения своих акций

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о завершении публичного размещения 8,1 млн своих акций класса A, что составляет 2,7% от общего числа акций. Цена размещения составила $49,25 за одну акцию.

Соответственно, объем размещения составил $400 млн. Кроме того, андеррайтер размещения Goldman Sachs реализовал опцион на выкуп еще 1,2 млн акций класса А, что составляет 0,4% от общего числа акций.

Таким образом, всего Yandex продал в рамках публичного размещения 9,3 млн своих акций класса А, что составляет 3,2% от общего числа акций. Компания привлекла $460 млн.

Акции «Яндекса» для Абрамовича, Абрамова и ВТБ

Одновременно с этим Yandex в рамках частного размещения продал 12,1 млн акций класса А, что составляет 4,2% от общего числа акций компании. Объем данного размещения составил $600 млн.

«Яндекс» получил от инвесторов $1,06 млрд для выкупа у Сбербанка своей доли в «Яндекс.Маркете»

В ходе частного размещения акции Yandex в равных долях по 4 млн акций класса А (1,4% от общего числа акций) приобрели три группы инвесторов: миллиардер Роман Абрамович (его интересы представляет оффшор Ervingston Investment) , «ВТБ-Капитал» («дочка» госбанка ВТБ) и владельцы группы «Евраз» Александр Абрамов и Александр Фролов (их интересы представляет оффшор Treliscope).

Каждый из этих инвесторов обязался в течение двух лет не продавать акции «Яндекс» и не увеличивать свои доли до более чем 3,99%. Также если в течение двух лет «Яндекс» будет искать инвестиции для «Яндекс.Маркет» или иных проектов в области электронной коммерции, у указанных инвесторов будет право принять участие в соответствующих переговорах.

Период в два года может быть расширен еще на один год при условии, что указанные инвесторы продлят на указанный год упомянутые обязательства по акциям «Яндекса».

Всего в ходе публичного и частного размещения Yandex продал 21,5 млн своих акций, что составляет 7% от общего числа акций. Компания привлекла $1,06 млрд. О планах Yandex по привлечению инвесторов стало известно на прошлой неделе. Средства нужны интернет-компании для расставания со Сбербанком.

Зачем «Яндексу» $1 млрд

Договорившись со Сбербанком о разделе совместных проектов, «Яндекс» первоначально планировал привлечь от инвесторов $800 млн. Из этой суммы $600 млн должны были дать частные инвесторы, а $200 млн планировалось привлечь в ходе частного размещения. Однако затем объем публичного размещения было решено увеличить до $400 млн.

С 2018 г. Сбербанк и Yandex на паритетных началах владеют компанией Digital Assets, который были переданы активы товарного агрегатора «Яндекс.Маркет». Также в рамках данного агрегатора был запущен маркетплейс «Беру». Кроме того, Сбербанк с 2013 г. является контролирующим акционером платежной системы «Яндекс.Деньги», где у самого «Яндекс» сохраняется блокирующий пакет.

По условиям соглашения между сторонами, «Яндекс» выкупает у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб. В то же время Сбербанк выкупает у «Яндекса» его долю в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. Таким образом, чистая стоимость сделки для «Яндекса» составит 39,6 млрд руб.