Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
, Текст: Игорь Королев

Yandex получил от инвесторов $1,06 млрд для сделки по выкупу у Сбербанка его доли в «Яндекс.Маркете». В числе прочего, объем публичного размещения акций Yandex оказался в два раза выше первоначально запланированного - $400 млн.

Yandex подвел итоги размещения своих акций

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о завершении публичного размещения 8,1 млн своих акций класса A, что составляет 2,7% от общего числа акций. Цена размещения составила $49,25 за одну акцию.

Соответственно, объем размещения составил $400 млн. Кроме того, андеррайтер размещения Goldman Sachs реализовал опцион на выкуп еще 1,2 млн акций класса А, что составляет 0,4% от общего числа акций.

Таким образом, всего Yandex продал в рамках публичного размещения 9,3 млн своих акций класса А, что составляет 3,2% от общего числа акций. Компания привлекла $460 млн.

Акции «Яндекса» для Абрамовича, Абрамова и ВТБ

Одновременно с этим Yandex в рамках частного размещения продал 12,1 млн акций класса А, что составляет 4,2% от общего числа акций компании. Объем данного размещения составил $600 млн.

yandexloshadka600.jpg
«Яндекс» получил от инвесторов $1,06 млрд для выкупа у Сбербанка своей доли в «Яндекс.Маркете»

В ходе частного размещения акции Yandex в равных долях по 4 млн акций класса А (1,4% от общего числа акций) приобрели три группы инвесторов: миллиардер Роман Абрамович (его интересы представляет оффшор Ervingston Investment) , «ВТБ-Капитал» («дочка» госбанка ВТБ) и владельцы группы «Евраз» Александр Абрамов и Александр Фролов (их интересы представляет оффшор Treliscope).

Каждый из этих инвесторов обязался в течение двух лет не продавать акции «Яндекс» и не увеличивать свои доли до более чем 3,99%. Также если в течение двух лет «Яндекс» будет искать инвестиции для «Яндекс.Маркет» или иных проектов в области электронной коммерции, у указанных инвесторов будет право принять участие в соответствующих переговорах.

Период в два года может быть расширен еще на один год при условии, что указанные инвесторы продлят на указанный год упомянутые обязательства по акциям «Яндекса».

Всего в ходе публичного и частного размещения Yandex продал 21,5 млн своих акций, что составляет 7% от общего числа акций. Компания привлекла $1,06 млрд. О планах Yandex по привлечению инвесторов стало известно на прошлой неделе. Средства нужны интернет-компании для расставания со Сбербанком.

Зачем «Яндексу» $1 млрд

Договорившись со Сбербанком о разделе совместных проектов, «Яндекс» первоначально планировал привлечь от инвесторов $800 млн. Из этой суммы $600 млн должны были дать частные инвесторы, а $200 млн планировалось привлечь в ходе частного размещения. Однако затем объем публичного размещения было решено увеличить до $400 млн.

С 2018 г. Сбербанк и Yandex на паритетных началах владеют компанией Digital Assets, который были переданы активы товарного агрегатора «Яндекс.Маркет». Также в рамках данного агрегатора был запущен маркетплейс «Беру». Кроме того, Сбербанк с 2013 г. является контролирующим акционером платежной системы «Яндекс.Деньги», где у самого «Яндекс» сохраняется блокирующий пакет.

По условиям соглашения между сторонами, «Яндекс» выкупает у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб. В то же время Сбербанк выкупает у «Яндекса» его долю в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. Таким образом, чистая стоимость сделки для «Яндекса» составит 39,6 млрд руб.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи опубликовало список данных, которые операторы должны три года хранить для силовиков

Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone

Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров

Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда

Банки ополчились против ввода НДС на ПО

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие сплит-системы до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live